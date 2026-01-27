Pronostici Lorenzo Musetti - Nokav Djokovic: aria di rinvincita?

Agli Australian Open contro Lorenzo Musetti, i nostri esperti si aspettano una vittoria di Novak Djokovic in meno di 39 games.

Migliori pronostici di Lorenzo Musetti - Novak Djokovic

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Lorenzo Musetti - Novak Djokovic con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Under 38.5 games a quota 1.85 su Goldbet

2 + Under 38.5 games a quota 2.22 su William Hill

Under 18.5 games giocatore 1 a quota 1.82 su Lottomatica

Per il quarto agli Australian Open, i nostri esperti prevedono un successo di Novak Djokovic in meno di 39 giochi complessivi - con al 18 vinti da Lorenzo Musetti.

Quote Lorenzo Musetti - Novak Djokovic

La forma di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti ritrova Novak Djokovic dopo la finale all'ATP 250 di Atene che, l'8 novembre, lo aveva visto subire un 6-4, 3-6, 5-7. Una sconfitta, la terza in sei uscite, che lo aveva estromesso dalle ATP Finals. Ed era stato proprio un forfait del serbo a permettere a Musetti di partecipare al torneo davanti al proprio pubblico.

A Torino, il ventitreenne carrarese nel gruppo A aveva perso in due set sia contro Taylor Fritz che contro Carlos Alcaraz, imponendosi solo in tre contro Alex de Minaur. Archiviate le Finals e dopo aver saltato le finali di Coppa Davis, Musetti era ripartito da Hong Kong incassando in finale contro Aleksandr Bublik un altro 0-2.

Agli Australian Open ha strappato il biglietto per i quarti lunedì grazie al 6-2, 7-5, 6-4 contro Fritz. Così, nella rivincita contro lo statunitense, è tornato a vincere a zero. Dopo l'altro 3-0 contro Lorenzo Sonego aveva invece incassato due 5-7 contro Tomas Machac.

La forma di Novak Djokovic

Al contrario di Musetti, Novak Djokovic dopo la finale ad Atene non era più sceso in campo prima degli Australian Open. Dopo aver dunque saltato le ATP Finals a causa di un infortunio alla spalla, il serbo non aveva nemmeno disputato uno dei quattro ATP 250 a inizio anno.

Ora il percorso per Djokovic agli Australian Open è stato decisamente in discesa. Dopo aver inflitto a tre avversari sotto la top 60 - Pedro Martinez, Francesco Maestrelli e Botic van de Zandschulp - tre 3-0, non ha disputato gli ottavi. Questo perché' Jakub Mensik ha dato forfait a causa di un infortunio.

Testa a testa: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic tornano ad affrontarsi quasi tre mesi dall'1-2 subìto dal carrarese l'8 novembre nella finale dell'ATP 250 di Atene. Il serbo si è così imposto per la nona volta nel giro di dieci sfide contro Musetti. Che si era imposto esclusivamente su terra rossa negli ottavi dell'ATP Masters Montecarlo 2023.

Archiviata la sconfitta in tre set nel Principato, Djokovic ha finora inanellato sei successi contro Musetti. E prima di quello ad Atene, era arrivato anche il 6-2, 6-2 su cemento negli ottavi degli ATP Masters 1000 di Miami. Più combattuto era invece stato l'ultimo incontro in un Grande Slam: nel 2024 a Wimbledon il serbo si era imposto per 6-4, 7-6, 6-4.

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic disputeranno meno di 39 games?

Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic a due giorni dal 3-0 contro Taylor Fritz. E nel 6-2, 7-5, 6-4 contro lo statunitense per quarta volta in quattro sfide contro avversari della top 15 si sono visti meno di 39 games.

Prima del 6-7, 7-5, 6-4 nella semifinale a Hong Kong contro Andrey Rublev era accaduto, per esempio, a Torino contro Alex de Minaur (7-5, 3-6, 7-5). E soprattutto nel 4-6, 3-6, 5-7 contro Djokovic ad Atene. Circa tre settimane prima, nella finora penultima gara contro un big, il serbo aveva subito un 4-6, 2-6 contro Jannik Sinner.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Under 38.5 games rappresenta un pronostico realistico per la gara fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

Scommessa 1: Under 38.5 games a quota 1.85 su Goldbet

Lorenzo Musetti subirà la decima sconfitta contro Novak Djokovic?

Visto il suo forfait alle ATP Finals, l'assenza ai tornei prima degli Australian Open e l'infortunio di Jakub Mensik, Djokovic non affronta big dal torneo di Atene. Allora, e al rientro dopo un altro infortunio, il serbo aveva sconfitto Musetti per 4-6, 6-3, 7-5.

Si potrebbe dire a questo punto che ha sfidato esclusivamente avversari dal livello nettamente inferiore a quello del carrarese. Ma quest'ultimo prima del 6-2, 7-5, 6-4 contro Fritz e da Atene in poi in sei partite contro avversari dal quindicesimo posto in su si era imposto solo due volte. E anche nei 2-1 contro de Minaur e Rublev aveva perso un set. E si era dovuto piegare anche contro Alexander Bublik, Carlos Alcaraz, e Taylor.

Considerando questo rendimento, la combo 2 + Under 38.5 games è da tenere d'occhio in vista dei quarti agli Australian Open.

Scommessa 2: 2 + Under 38.5 games a quota 2.22 su William Hill

Lorenzo Musetti - Novak Djokovic: nel primo set vedremo più di nove games?

Musetti affronta Djokovic a due giorni dal 6-2, 7-5, 6-4 contro Fritz. Nella rivincita contro lo statunitense numero sette del mondo, il carrarese è tornato a imporsi in più di 18 set dopo il 6-7, 5-7, 6-4 contro Rublev. Dopo il 6-4, 3-6, 5-7 contro il serbo ad Atene nelle sfide in tre set ne aveva vinti 17 contro De Minaur.

Dal canto suo Djokovic non ha disputato l'ottavo contro Mensik. E avrebbe affrontato il numero sedici del mondo dopo tre avversari lontanissimi dalla top 15.

Ma visti i risultati di Musetti e il più recente incontro ad Atene, il segno Under 18.5 games è tutt'altro che da escludere.