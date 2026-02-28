Pronostici Liverpool - West Ham: sfida decisiva per le ambizioni Champions

L'analisi tecnica suggerisce che il Liverpool possa dare continuità al proprio momento positivo, condannando il West Ham a un'altra sconfitta esterna in campionato.

Migliori scommesse per Liverpool - West Ham

Quote Liverpool vs West Ham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 3-1 West Ham

Pronostico marcatore: Liverpool: Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah; West Ham: Jarrod Bowen

La difesa del titolo di Premier League da parte del Liverpool non è andata esattamente come previsto. I Reds hanno raccolto 19 punti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Per contestualizzare il dato: se avessero mantenuto quel rendimento, oggi si troverebbero in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio.

Gli uomini di Arne Slot sono invece impegnati in una serrata lotta per l'accesso alla Champions League, partendo attualmente dalle retrovie del gruppo di testa. La vittoria del Manchester United a Everton di lunedì sera ha lasciato il Liverpool a tre distanze dal quarto posto, a pari punti con il Chelsea, occupante la quinta posizione.

L'obiettivo da qui alla fine del campionato è evidente: i campioni in carica non possono più permettersi passi falsi. Ottenere il massimo dei punti è essenziale affinché la compagine del Merseyside possa rientrare tra le prime quattro. Rimangono comunque concrete speranze di sollevare un trofeo, dato che FA Cup e Champions League entrano ora nelle fasi cruciali.

Il tentativo di salvataggio del West Ham ha fatto registrare una modesta ripresa da metà gennaio. Di conseguenza, gli Hammers occupano il 18° posto, a soli due punti dalla zona salvezza. Il Liverpool ha paradossalmente favorito i londinesi lo scorso fine settimana, battendo il Nottingham Forest per 1-0 al City Ground.

La squadra di Nuno Espírito Santo deve ora prepararsi alla trasferta di Anfield, stadio dove non vince dal 2015. Tuttavia, con il Forest impegnato a Brighton, gli Hammers saranno determinati a strappare un risultato utile per alimentare le speranze di permanenza in Premier League.

Probabili formazioni Liverpool - West Ham

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike

West Ham:Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Soucek, Summerville, Castellanos

Gol per entrambe le compagini

La produzione offensiva del Liverpool ha subito un calo in questa stagione. Con 42 reti all'attivo in Premier League, i Reds occupano il sesto posto nella classifica degli attacchi. La media di 1.56 gol a partita è nettamente inferiore ai 2.26 della passata stagione.

Sul piano difensivo, la squadra subisce mediamente 1.30 gol a partita, contro gli 1.08 dello scorso campionato. Alcune disattenzioni nel reparto arretrato sono costate care, dando al West Ham ragioni concrete per credere di poter andare a segno ad Anfield.

Gli ospiti hanno realizzato 15 reti nelle 13 trasferte disputate, ma ne hanno anche incassate 22 nello stesso parziale. Complessivamente, solo Wolves (51) e Burnley (52) hanno concesso più gol degli Hammers in questa stagione (49).

Di conseguenza, le probabilità che entrambe le squadre trovino la via della rete sabato sono elevate. Il West Ham ha registrato l'esito "Gol" nel 59% delle proprie partite totali, mentre il Liverpool ha fatto registrare la stessa percentuale generale, che sale però al 62% nelle gare interne ad Anfield.

Reds a caccia della quinta vittoria consecutiva

Nessuno si sarebbe aspettato la sconfitta interna del Liverpool contro il Manchester City due settimane fa. I Reds erano in vantaggio per 1-0 a soli sei minuti dalla fine, prima di subire una rimonta che ha sporcato il ruolino di marcia. Quel KO resta l'unico passo falso nelle ultime sei uscite, tutte concluse con una vittoria.

Gli uomini di Slot puntano ora a dare seguito ai tre successi consecutivi ottenuti tra tutte le competizioni. Si troveranno però di fronte un West Ham che sta ritrovando fiducia: gli Hammers sono imbattuti nelle ultime quattro partite disputate.

Il club londinese ha tuttavia vinto solo una di queste sfide nei tempi regolamentari. Un pareggio ad Anfield sarebbe considerato un successo, ma il problema risiede nei precedenti: i Reds hanno vinto tutti gli ultimi quattro scontri diretti. In due di queste occasioni il Liverpool ha segnato esattamente cinque gol, motivo per cui si ipotizza una vittoria netta dei padroni di casa.

Il ritorno del "Re d'Egitto"

Mo Salah non ha espresso il suo miglior calcio in questa stagione, e lui stesso è stato il primo ad ammetterlo. L'ultimo gol dell'egiziano in Premier League risale a novembre, complice anche l'assenza di oltre un mese per gli impegni in Coppa d'Africa.

Salah ha vinto la Scarpa d'Oro la scorsa stagione con 29 gol e 18 assist. Se il Liverpool riuscirà a riportarlo ai suoi livelli abituali, il finale di stagione sarà molto più agevole. Dopo aver segnato in FA Cup la scorsa settimana, l'attaccante punta a incrementare il suo bottino di quattro reti in campionato.

I numeri di Salah contro il West Ham sono impressionanti: vanta un record di 13 gol e 7 assist in 19 confronti diretti. Pur avendo saltato la gara d'andata, l'egiziano ha messo a referto un gol e tre assist nelle ultime due sfide giocate contro gli Hammers.

