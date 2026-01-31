Il nostro esperto di scommesse prevede che il Liverpool, forte delle recenti prestazioni in Champions League, supererà il Newcastle questo weekend.

Pronostici Liverpool - Newcastle United: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Newcastle United

Goal (GG) a quota 1.55 su Goldbet

1x2 - Liverpool a quota 1.77 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Hugo Ekitike a quota 2.00 su Lottomatica

Quote Liverpool - Newcastle United

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 3-2 Newcastle

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai; Newcastle – Harvey Barnes, Yoanne Wissa

Il Liverpool sta vivendo una campagna di Premier League deludente. I campioni erano largamente attesi per difendere il titolo o almeno per essere competitivi. Tuttavia, dopo 23 partite, i Reds sono a 14 punti dai leader attuali, l'Arsenal.

Gli uomini di Arne Slot sono sesti in classifica prima di questo turno, ma solo due punti dietro i rivali del Manchester United. L'allenatore olandese spera che la sua squadra possa replicare la forma della Champions League anche in campionato. Il Liverpool ha battuto il Qarabag 6-0 mercoledì sera, assicurandosi un posto automatico negli ottavi di finale della competizione.

Dopo aver perso a causa di un gol nel finale contro il Bournemouth lo scorso weekend, vorranno evitare una situazione simile in questo turno. Il Newcastle è sempre una squadra difficile da affrontare, quindi la squadra di casa dovrà dare il massimo.

Gli ospiti hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Paris-Saint Germain a metà settimana, uscendo dai primi otto della Champions League. Tra sei club inglesi, sono gli unici a dover affrontare un playoff, mentre gli altri club sono finiti tra i primi otto.

Tuttavia, è un aspetto positivo per Eddie Howe che la sua squadra sia arrivata alla fase a eliminazione diretta della competizione per la prima volta. Forse il fatto di essere in UCL ha influenzato la loro forma in campionato, poiché entrano nel turno al nono posto. Tuttavia, essendo solo cinque punti dietro il quinto posto, le loro ambizioni per un posto europeo nella prossima stagione sono ancora raggiungibili.

Probabili formazioni Liverpool - Newcastle United

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Guimaraes, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa

Difesa improvvisata vulnerabile

Il Liverpool ha affrontato gravi infortuni nella linea d'attacco e ha perso Mo Salah per la Coppa d'Africa per un lungo periodo. Di conseguenza, hanno segnato solo 16 gol nelle loro 11 partite di campionato ad Anfield. In modo insolito, il Liverpool ha segnato più gol (19) in trasferta che nel loro stadio.

I Reds hanno anche concesso una media di un gol per partita in casa in questa stagione, offrendo speranza agli ospiti. Nonostante la ricchezza di attaccanti talentuosi del Newcastle, hanno segnato solo 10 gol nelle loro 11 partite in trasferta.

Tuttavia, sono certamente capaci di penetrare una difesa improvvisata che probabilmente comprenderà Ryan Gravenberch in retroguardia per coprire Ibrahim Konate. Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato nel 55% delle partite casalinghe del Liverpool. La squadra di casa ha visto lo stesso risultato in tre delle loro quattro partite di campionato più recenti.

Inoltre, quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno prodotto gol per entrambe le squadre (80%). Gli uomini di Howe probabilmente troveranno qualche soddisfazione ad Anfield, specialmente con Yoanne Wissa che sta iniziando a prendere slancio.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.55 su Goldbet

Mantenere un record di 32 anni

Il Liverpool spera che le sue due vittorie in Champions League nelle ultime due settimane possano aiutare a cambiare le sue fortune in Premier League. Incredibilmente, la squadra di Slot non ha vinto una partita di campionato nelle ultime cinque occasioni, pareggiando quattro in quella serie.

La forma in trasferta del Newcastle è stata disastrosa, avendo vinto solo due delle loro 11 trasferte in campionato. Cinque sconfitte in quella serie suggeriscono che i Magpies non sono difficili da battere ad Anfield. Il record degli scontri diretti pende fortemente a favore dei Merseysiders, rendendo probabile una vittoria del Liverpool questo weekend.

I Reds hanno vinto la partita di andata 3-2 a St James' Park, parte di una serie di otto vittorie nelle loro precedenti nove sfide di Premier League. L'unica vittoria per gli ospiti è arrivata nella finale di Coppa di Lega all'inizio di quest'anno. Vale la pena notare che l'ultima vittoria del Newcastle ad Anfield risale al 1994.

Scommessa 2: 1x2 - Liverpool a quota 1.77 su William Hill

Costruire sullo slancio di metà settimana

Il capocannoniere del Liverpool in Premier League questa stagione è il loro nuovo acquisto, Hugo Ekitike. Tuttavia, il francese non ha segnato in questa competizione da prima di Natale, quindi sarà ansioso di tornare finalmente a segnare.

Ekitike ha segnato un gol poco prima del sessantesimo minuto durante la settimana. Attualmente ha quattro partecipazioni a gol nelle sue ultime cinque apparizioni con il club, anche se va notato che non è partito titolare la scorsa settimana a Bournemouth.

L'attaccante ha segnato il secondo gol del Liverpool nella partita di andata, quindi sa cosa serve per sfondare la difesa di Howe. Giocando davanti ai tifosi di Anfield, Ekitike è probabile che trovi la rete.