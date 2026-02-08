Pronostici Liverpool - Manchester City: i giganti si dividono la posta

Il nostro esperto di scommesse prevede un pareggio ad Anfield, poiché Liverpool e City sono troppo equilibrati per essere separati.

Pronostici Liverpool - Manchester City: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Manchester City

Oltre 3.5 gol a quota 2.30 su Goldbet

Secondo tempo con più gol a quota 2.01 su William Hill

Hugo Ekitike a segno o assist a quota 2.15 su Lottomatica

Quote Liverpool - Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-2 Man City

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Mo Salah; Man City – Erling Haaland x2

Il Liverpool ha risposto alla sua sorprendente sconfitta contro il Bournemouth nel miglior modo possibile. Gli uomini di Arne Slot hanno segnato sei gol contro il Qarabag in Champions League prima di sconfiggere il Newcastle United 4-1. I Reds hanno perso solo una delle ultime 16 partite in tutte le competizioni prima della sfida di questo weekend.

Nel frattempo, il Manchester City ha mostrato una forma molto incostante ultimamente, registrando sia risultati eccellenti che pessimi. Le sconfitte contro il Manchester United e il Bodo/Glimt li hanno scossi, e hanno perso un vantaggio di 2-0 lo scorso weekend per pareggiare con il Tottenham Hotspur. Tuttavia, hanno battuto il Newcastle United 3-1 mercoledì sera per assicurarsi un posto nella finale della Carabao Cup.

Probabili formazioni Liverpool - Manchester City

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland

Attacchi forti e difese sospette

Il Liverpool ospita il Manchester City domenica con l'obiettivo di estendere la sua serie di cinque partite senza sconfitte contro i Citizens in casa. Mentre i Reds hanno perso solo una delle ultime 11 in Premier League, sei di queste sono finite in pareggio. Tuttavia, la squadra di Arne Slot è prolifica in attacco, avendo segnato 26 volte nelle ultime sei partite.

I padroni di casa non saranno al completo, con giocatori come Alexander Isak, Conor Bradley e Jeremie Frimpong tra gli infortunati. Anche il City ha problemi di infortuni, con Josko Gvardiol, John Stones, Jeremy Doku e, potenzialmente, Bernardo Silva e Savinho che potrebbero non giocare. Anche con tutte queste assenze, c'è una ricchezza di giocatori di qualità tra cui i manager possono scegliere.

Ecco perché puntiamo sui gol, anche se le squadre potrebbero non riuscire a separarsi nei 90 minuti. La squadra di Pep Guardiola ha subito otto gol nelle ultime sei partite. Nel frattempo, il Liverpool ha segnato 33 gol in 24 partite di campionato. Con la grande quantità di talento offensivo disponibile, è probabile che questa partita presenti molti gol.

Scommessa 1: Oltre 3.5 gol a quota 2.30 su Goldbet

Fuochi d'artificio nel secondo tempo previsti

Durante la stagione 2025/26, si è sviluppata una chiara tendenza nelle prestazioni del Liverpool. Le loro partite tendono a diventare molto più aperte durante il secondo tempo, portando a un volume maggiore di gol su entrambi i fronti.

I Reds sono stati significativamente più produttivi dopo l'intervallo, segnando 13 dei loro 26 gol totali durante il secondo tempo. Difensivamente, esiste un modello simile, avendo subito 12 dei loro 21 gol totali dopo la pausa.

Anche il Man City ha mostrato vulnerabilità simili nelle fasi finali delle loro partite. La squadra di Pep Guardiola ha subito 17 gol in totale questa stagione, sei dei quali nel primo tempo e 11 nel secondo. Questo significa che concedono quasi tre volte più gol dopo la pausa. Entrambi i manager sono probabilmente consapevoli di queste statistiche prima di questo incontro.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 2.01 su William Hill

La minaccia principale del Liverpool

Dopo la sua doppietta contro il Newcastle, Hugo Ekitike è a un solo gol o assist dal raggiungere 20 contributi a gol per il Liverpool. Nonostante le sfide più ampie della sua squadra, la sua stagione d'esordio in Inghilterra è stata un chiaro successo. Avendo già raggiunto la doppia cifra di gol in Premier League, sarà desideroso di aggiungere al suo bottino.

Erling Haaland è considerato il marcatore più probabile dai bookmaker, e con il pubblico di Anfield alle spalle, puntiamo sul francese. Ekitike ha registrato otto G/A nelle sue ultime otto partite di campionato, ed è indubbiamente la minaccia più grande per i padroni di casa. Guardiola sarà molto attento ai problemi che potrebbe causare alla sua difesa.

Dei 10 gol che i Reds hanno segnato contro Qarabag e Magpies, il 23enne è stato direttamente coinvolto in quattro di essi. Il Liverpool è consapevole che la vittoria ridurrebbe il divario tra le squadre a cinque punti, quindi saranno motivati.