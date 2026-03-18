I nostri esperti di betting prevedono che il Liverpool riuscirà a ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell'andata, assicurandosi la vittoria in questo match.

Migliori scommesse per Liverpool - Galatasaray

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Quote Liverpool - Galatasaray

Liverpool - Galatasaray bet365 William Hill Lottomatica 1X2 Finale - Liverpool 1.30 1.28 1.25 GG 1.60 1.63 1.65 Marcatore in qualsiasi momento - Victor Osimhen 3.05 2.75 2.90

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Galatasaray

Pronostico marcatore: Liverpool - Dominic Szobozslai, Hugo Ekitike; Galatasaray - Victor Osimhen

È stata una settimana complicata per il Liverpool. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray nell'andata degli ottavi di Champions League, i Reds non sono riusciti a riscattarsi nel weekend. Nonostante il vantaggio mantenuto per gran parte del match di Premier League contro il Tottenham, la squadra di Slot si è dovuta accontentare di un solo punto.

Questo risultato ha assestato un duro colpo alle ambizioni "top-four" del club, che ha sprecato l'occasione di approfittare del passo falso interno del Chelsea contro il Newcastle. Tuttavia, i tifosi di Anfield sperano che la serata europea possa far dimenticare le difficoltà in campionato.

Il cammino verso i quarti di finale resta però in salita. È preoccupante notare come i Reds siano stati eliminati proprio in questa fase della competizione nelle ultime due stagioni. Di fronte avranno una squadra che non raggiunge i quarti dal 2012/13 e che venderà cara la pelle.

Il Galatasaray punterà indubbiamente a difendere il gol di vantaggio mercoledì notte. Anfield è però celebre per le sue notti magiche in Europa, il che significa che gli ospiti dovranno sfoderare una prestazione impeccabile.

La vittoria per 3-0 contro il Basaksehir nel weekend ha rafforzato il loro primato in Super Lig. Il "Cimbom" vanta attualmente sette punti di vantaggio nel proprio campionato e dovrà trasportare questo slancio nella sfida decisiva per eliminare i padroni di casa.

Probabili formazioni Liverpool - Galatasaray

Liverpool: Allison, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szobozslai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Cakir, Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang, Osimhen

Le notti di Anfield continuano a ispirare il Liverpool

Nonostante il periodo di forma altalenante, i padroni di casa sanno esaltarsi nelle occasioni europee, specialmente tra le mura amiche. Durante la fase a gironi, ad Anfield sono già cadute Atletico Madrid e Real Madrid. I Reds arrivano a questo match avendo subito una sola sconfitta nelle ultime 10 partite interne tra tutte le competizioni.

Gli uomini di Okan Buruk guardano con ottimismo al passaggio del turno, forti di una striscia di cinque vittorie consecutive. Il Cimbom ha mostrato un'incredibile resilienza nei playoff, eliminando la Juventus con due reti nei tempi supplementari. Tuttavia, i precedenti storici contro squadre inglesi riportano due vittorie e due sconfitte, segno che la qualificazione resta in bilico.

Il Liverpool ha vinto due dei tre precedenti contro squadre turche. La loro capacità di reazione dopo aver perso l'andata per 1-0 è impressionante: con 9 qualificazioni su 13 tentativi, vantano una percentuale di successo del 69%. Inoltre, Arne Slot ha vinto 15 delle ultime 19 partite europee disputate ad Anfield.

In aggiunta, i Reds hanno vinto cinque delle ultime sei sfide europee casalinghe contro club turchi. Al contrario, il Galatasaray ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dodici trasferte in Inghilterra. Di conseguenza, il successo del Liverpool appare molto probabile, anche se questo non garantisce automaticamente il passaggio del turno.

Scommessa 1: 1X2 - Liverpool a quota 1.30 su bet365

Entrambe le squadre puntano sull'attacco

In questa stagione, il Liverpool ha segnato 20 gol in 9 partite di UCL, con una media di 2,23 reti a match. Tuttavia, la difesa si è mostrata vulnerabile, concedendo mediamente un gol a partita. Il dato dei quattro gol subiti in casa contro il PSV resta un campanello d'allarme per i tifosi.

Va notato che gli uomini di Slot non mantengono la porta inviolata (NG) da cinque partite ufficiali. Con la squalifica di Davinson Sanchez tra le fila del Galatasaray, i padroni di casa potrebbero approfittare di una coppia centrale ospite rimaneggiata.

Se l'attacco turco ha qualità da vendere, la difesa non è stata impeccabile in Champions League, con 17 gol fatti e 16 subiti in 11 match. Il Cimbom ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime 33 sfide europee.

Con 10 gol segnati nelle ultime cinque partite, gli ospiti hanno certamente il potenziale offensivo per scardinare la difesa inglese mercoledì sera.

Scommessa 2: GG a quota 1.63 su William Hill

Osimhen è l'uomo chiave delle ambizioni turche

L'ex Pallone d'Oro africano Victor Osimhen sta avendo un impatto devastante in Turchia. L'attaccante nigeriano ha già messo a segno 12 gol in 19 presenze di Super Lig in questa stagione. In Champions League, occupa attualmente il quarto posto nella classifica marcatori.

Osimhen ha realizzato sette gol in sole nove presenze in questo torneo. Inoltre, è stato il suo assist a permettere al Galatasaray di portarsi in vantaggio nella sfida d'andata. Non c'è dubbio che sarà lui l'uomo fondamentale per tentare l'impresa di eliminare il Liverpool.

Il ventisettenne ha partecipato attivamente a 11 reti nelle sue ultime otto apparizioni con il club. Solo nelle ultime cinque gare ha collezionato quattro gol e due assist, confermandosi un pericolo costante per qualsiasi difesa. È lui il candidato principale a creare grattacapi alla retroguardia di casa.