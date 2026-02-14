Pronostici Liverpool - Brighton: tre consigli per la coppa mentre i Reds avanzano

Sosteniamo i Reds per assicurarsi un posto nel prossimo turno, poiché i Seagulls stanno lottando con la forma ultimamente.

Migliori scommesse per Liverpool - Brighton

Liverpool vince e oltre 2.5 gol con quota di 1.70 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota di 1.90 su Goldbet

Hugo Ekitike come marcatore in qualsiasi momento a quota di 1.66 su Netbet

Quote Liverpool vs Brighton

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Brighton

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Florian Wirtz; Brighton – Danny Welbeck

Il Liverpool ha subito una battuta d'arresto tardiva contro il Manchester City la scorsa settimana, ma si è ripreso con una vittoria significativa a Sunderland mercoledì sera. Tuttavia, i Reds rimangono al sesto posto in Premier League e potrebbero faticare a raggiungere un posto tra le prime quattro. Le recenti sconfitte hanno evidenziato le loro fragilità, anche se i padroni di casa cercheranno di costruire sulla loro vittoria in FA Cup contro i Black Cats.

Il Brighton & Hove Albion non vince da oltre un mese e ha esteso questa serie senza vittorie a cinque partite questa settimana. L'ultima volta che la squadra di Fabian Hürzeler ha vinto è stato nel turno precedente della coppa, e ora sono 14esimi in classifica. Sebbene la loro vittoria contro il Manchester United per raggiungere questo stadio ispiri fiducia, i visitatori sono attualmente in cattiva forma.

Probabili formazioni Liverpool - Brighton

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Brighton:Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Hinshelwood, Gross, Gomes, Mitoma, Welbeck

I Reds trionferanno nonostante le fragilità

Il Liverpool ha vinto l'ultima FA Cup nel 2022 e mira a conquistarla per la nona volta quest'anno. La squadra di Arne Slot ha affrontato una stagione difficile, ma si è ripresa ancora una volta a metà settimana, battendo Sunderland 1-0. Dovrebbero avere abbastanza per sconfiggere il Brighton & Hove Albion, che è fuori forma.

I Reds saranno senza Wataru Endo, a seguito del suo infortunio allo Stadium of Light. Nel frattempo, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni sono anche indisponibili a causa di infortuni. Tuttavia, Dominik Szoboszlai sarà di nuovo disponibile dopo aver saltato la vittoria contro i Black Cats a causa di una sospensione.

Inoltre, Yasin Ayari potrebbe tornare per i visitatori, ma Jan Paul van Hecke potrebbe saltare questa partita per precauzione. Nessuna delle due squadre è stata forte difensivamente in questa stagione, ma entrambe hanno molte opzioni offensive. Questa partita è probabile che veda una vittoria per i Reds e molta azione da entrambe le parti.

Scommessa 1: Liverpool vince e oltre 2.5 gol con quota di 1.70 su Lottomatica

Un secondo tempo emozionante

Data la forma di entrambe le squadre, c'è un buon motivo per aspettarsi molta azione nel secondo tempo. Le partite di Premier League dei Reds in questa stagione hanno presentato più del doppio dei gol dopo l'intervallo rispetto a prima.

Hanno segnato 15 volte di più e concesso quasi il doppio (12/23). In totale, 10 degli ultimi 15 gol nelle loro partite in tutte le competizioni sono arrivati dopo l'intervallo. Pertanto, mentre potrebbe non esserci una grande quantità di gol all'inizio, arriveranno quasi certamente nel secondo tempo.

Il Brighton si trova in una situazione simile in termini di segnare gol. Hanno concesso esattamente lo stesso numero in ciascun tempo in campionato (17), ma hanno segnato molto di più nel secondo. I Seagulls hanno trovato la rete solo 10 volte nei primi 45 minuti in campionato, rispetto a 24 dopo l'intervallo.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota di 1.90 su Goldbet

Sostenendo il miglior marcatore del Liverpool

Data la bravura dimostrata da Ekitike in questa stagione, ogni partita che passa senza che lui segni aumenta la probabilità statistica che segni nella successiva. Il francese ha trovato la rete 15 volte nella sua stagione d'esordio con i Reds, ma è passato qualche settimana dall'ultima. È stato il giocatore cruciale di Slot, e così continuerà a essere.

Ekitike ha segnato e assistito nell'ultima partita di FA Cup del Liverpool, e sarà ansioso di aggiungere al suo bottino questo weekend. È visto come il favorito dai bookmaker per trovare la rete, seguito da Cody Gakpo e Mo Salah. L'ex uomo dell'Eintracht Francoforte è sicuramente un giocatore che Fabian Hürzeler terrà d'occhio.

Sarà interessante vedere quali giocatori entrambe le squadre schiereranno ad Anfield, ma sosteniamo Ekitike a brillare comunque. Il Liverpool punterà a vincere questa competizione, e avranno bisogno che il francese faccia la sua parte.