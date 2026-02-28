Pronostici Leeds - Manchester City: i Cityzens continuano l'inseguimento all'Arsenal

Puntiamo su un'altra vittoria del City, impegnato a Elland Road con l'obiettivo di accorciare le distanze dall'Arsenal capolista.

Migliori scommesse per Leeds - Manchester City

Vittoria Manchester City a quota 1.65 su Lottomatica

GG + Over 2.5 a quota 2.00 su Goldbet

Erling Haaland marcatore in qualsiasi momento a quota 1.72 su Netbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Leeds 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Leeds – Dominic Calvert-Lewin; Man City: Erling Haaland, Antoine Semenyo

A sole 11 giornate dalla fine, il Leeds United sta tenendo botta in Premier League. I "Whites" hanno perso solo due delle ultime 16 partite disputate tra tutte le competizioni e vantano sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Sebbene non abbiano collezionato moltissime vittorie, Daniel Farke è riuscito a trasformarli in una compagine ostica, difficile da scardinare.

Il Manchester City, dal canto suo, si è prontamente ripreso dopo il passaggio a vuoto di gennaio. Gli uomini di Pep Guardiola hanno vinto sette delle ultime otto partite, mettendo a segno ben 18 reti nel parziale. I "Cityzens" daranno il massimo per sfruttare ogni passo falso dell'Arsenal e accorciare la classifica in questo weekend.

Probabili formazioni Leeds - Manchester City

Leeds:Darlow, Bogle, Struijk, Rodon, Justin, Gudmundsson, Gruev, Ampadu, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Semenya, Foden, Haaland.

La marcia del City continua

Il Leeds United è reduce da un punto estremamente prezioso ottenuto nell'ultimo turno grazie all'1-1 contro l'Aston Villa. Nel 2026, solo Arsenal e Newcastle sono riusciti a batterli, e la squadra è andata a segno in quasi tutti i match disputati (fatta eccezione per due occasioni). Tuttavia, la truppa di Farke si troverà di fronte l'ostacolo più duro: un Manchester City in formato corazzata.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Noah Okafor, uscito malconcio dalla sfida vinta contro il Birmingham City, ma dovrebbero recuperare Gabriel Gudmundsson. Anche Daniel James torna a disposizione, migliorando le rotazioni. Sul fronte City, Guardiola deve ancora rinunciare a Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, mentre Jeremy Doku resta in dubbio.

Data la qualità tecnica e l'ottimo stato di forma, i Cityzens partono con i favori del pronostico. Elland Road è storicamente un campo ostico, ma gli ospiti hanno tutto il necessario per portare a casa l'intera posta in palio. Puntiamo sui tre punti per Pep e i suoi.

Scommessa 1: Vittoria Manchester City a quota 1.65 su Lottomatica

Gol in arrivo a Elland Road

Esistono diverse ragioni per aspettarsi un match ricco di emozioni nello Yorkshire. Nessuna squadra in Premier League ha registrato una percentuale di GG nelle partite casalinghe alta quanto quella del Leeds (69%). Questo esito si è verificato anche in oltre la metà delle trasferte del City nella stagione 2025/26.

Analizzando i precedenti recenti, cinque delle ultime sei gare del Leeds si sono concluse con il segno GG, statistica che si ripete in quattro delle ultime sei uscite del City. Il limite dei padroni di casa resta la difficoltà nel segnare più di un gol a partita; contro un City così prolifico, il rischio è quello di essere travolti dalla potenza di fuoco ospite.

Considerando che la difesa di Guardiola non è stata impeccabile ultimamente, prevediamo almeno tre reti complessive nel match.

Scommessa 2: GG + Over 2.5 a quota 2.00 su Goldbet

Erling Haaland torna nello Yorkshire

Nonostante sia una superstar norvegese, Erling Haaland è nato proprio a Leeds. Questo weekend rappresenta un altro "ritorno a casa" per il figlio dell'ex bandiera dei Whites, Alfie Haaland, e c'è da scommettere che vorrà lasciare il segno. Il venticinquenne ha segnato "solo" tre gol nelle ultime 10 partite di campionato: una sorta di digiuno per i suoi standard straordinari.

Date le fragilità difensive del Leeds, Haaland avrà l'occasione perfetta per trovare la rete mancante per toccare quota 30 gol nel 2025/26. Non ha segnato negli ultimi due scontri diretti contro l'ex squadra del padre, ma i presupposti per sbloccarsi ci sono tutti. Il norvegese resta una minaccia costante e Farke sa bene quanto possa essere devastante se lasciato libero di colpire.