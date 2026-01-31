Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Arsenal si riprenda dalla sconfitta dello scorso weekend e consolidi il primo posto contro il Leeds.

Pronostici Leeds - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Leeds - Arsenal

1x2 - Arsenal a quota 1.54 su Goldbet

Goal (GG) a quota 2.01 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Viktor Gyökeres a quota 2.60 su Lottomatica

Quote Leeds - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Leeds 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Leeds – Dominic Calvert-Lewin; Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

Negli ultimi due mesi, il calcio ha dimostrato quanto rapidamente possa cambiare. A novembre dello scorso anno, il Leeds ha perso tutte e quattro le partite del mese, lasciandoli al 18° posto in classifica, con la retrocessione in vista. Avanzando alla fine di gennaio, la situazione è migliorata.

Il Leeds è ora sei punti avanti nella lotta per la salvezza, occupando la 16ª posizione nelle ultime sette giornate. Gli uomini di Daniel Farke hanno ottenuto risultati ispiratori, battendo il Chelsea e pareggiando con il Manchester United, oltre a due pareggi con il Liverpool. Nonostante siano seri sfavoriti, il Leeds sarà fiducioso di ottenere un risultato positivo.

I Whites hanno ottenuto il 73% dei loro punti in Premier League in casa. Elland Road sarà elettrico quando ospiteranno i capolista dell'Arsenal sabato. I Gunners arrivano in una forma un po' traballante.

Gli uomini di Mikel Arteta hanno conquistato comodamente il primo posto in Champions League mercoledì con una vittoria per 3-2 contro il Kairat Almaty. Tuttavia, la sconfitta in casa dello scorso weekend contro il Man United sembra aver rallentato il loro slancio in Premier League.

Se i londinesi del nord vogliono porre fine all'attesa di due decenni per il titolo di campioni, devono prendere il controllo a Elland Road. In caso contrario, gli uomini di Arteta potrebbero presto ritrovarsi in quel familiare secondo posto.

Probabili formazioni Leeds - Arsenal

Leeds: Darlow, Bornauw, Rodon, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Justin, Calvert-Lewin, Aaronson

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Leeds a difendere la fortezza casalinga

Il Leeds ha perso solo due partite di Premier League a Elland Road in questa stagione. Gli uomini di Farke hanno stabilito una mentalità quasi da fortezza in casa. Sono imbattuti nelle ultime cinque partite di campionato nel loro stadio.

Tuttavia, la loro forma complessiva è piuttosto scarsa. Hanno vinto solo una delle ultime sei partite di campionato, pareggiando quattro volte in questo periodo. L'Arsenal era in una striscia di 12 partite senza sconfitte prima che gli uomini di Michael Carrick la interrompessero all'Emirates Stadium.

Arteta è probabilmente frustrato dalla prestazione scialba della sua squadra, che potrebbe servire da motivazione per una forte risposta. I Gunners non hanno vinto in questa competizione nelle ultime tre uscite, il che non è certo la forma di potenziali campioni.

Il Leeds dovrà essere al meglio, poiché l'Arsenal sarà desideroso di riprendersi e mantenere il vantaggio di quattro punti in cima. Gli ospiti sono imbattuti negli ultimi 15 scontri diretti, avendo vinto 13 di quegli incontri. Inoltre, i londinesi del nord hanno vinto ciascuno degli ultimi cinque scontri con il Leeds.

Scommessa 1: 1x2 - Arsenal a quota 1.54 su Goldbet

Sfruttare le vulnerabilità difensive dell'Arsenal

Nonostante sia uno dei punti di forza della loro stagione, la difesa dell'Arsenal è stata recentemente violata troppo spesso. Tuttavia, vantano ancora la miglior difesa del campionato, avendo subito 17 gol in 23 partite, quattro in meno rispetto alla seconda miglior difesa. Tuttavia, il Leeds sarà motivato a sfruttare le loro debolezze.

I Whites hanno segnato in ciascuna delle ultime nove partite casalinghe e totalizzato 19 gol in 11 partite a Elland Road. Gli uomini di Farke hanno concesso 13 gol in quel periodo di partite e hanno mantenuto solo una porta inviolata nelle ultime cinque uscite. Inoltre, il loro tasso di porta inviolata del 17% è anche inferiore alla media del campionato del 26%.

In casa, il Leeds ha visto il 73% delle sue partite produrre gol da entrambe le parti. Mentre l'Arsenal ha un tasso di porta inviolata del 48%, è chiaramente in una fase vulnerabile della sua stagione. I padroni di casa probabilmente sfrutteranno questo sabato.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 2.01 su William Hill

Gyökeres si fa avanti per l'Arsenal

Viktor Gyökeres è stato sfortunato a non partire titolare contro il Man United lo scorso weekend, avendo appena segnato un gol splendido contro l'Inter in Champions League. Tuttavia, quando è entrato, è stato chiaro che rappresentava una vera minaccia per la difesa dell'United.

Lo svedese usa la sua forza in modo brillante, dominando i difensori per aprire spazi per i suoi compagni di squadra. Ora, a 23 partite nella stagione di Premier League, è in grado di leggere le difese in modo più efficace.

I tifosi dell'Arsenal chiedono a Bukayo Saka e Leandro Trossard di servirlo nell'ultimo passaggio piuttosto che tentare il tiro loro stessi. Se riusciranno a consegnare un pallone in area, Gyökeres sarà lì per convertirlo. Ha segnato entro tre minuti dall'inizio della settimana, portando il suo totale a tre gol nelle ultime cinque apparizioni.