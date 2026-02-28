Il nostro esperto di betting si aspetta che il PSG confermi la propria superiorità sui padroni di casa per consolidare il primo posto in classifica.

Migliori scommesse per Le Havre - PSG

Handicap europeo: PSG (-1) a quota 1.80 su Goldbet

GG a quota 1.79 su William Hill

Bradley Barcola marcatore in qualsiasi momento a quota 2.30 su Lottomatica

Quote Le Havre - PSG

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Le Havre 1-3 PSG

Pronostico marcatore: Le Havre – Issa Soumare; PSG – Bradley Barcola, Lee Kang-in, Desire Doue

Il Le Havre milita nella massima serie francese da tre anni, senza mai riuscire a superare il 15° posto in questo periodo. Didier Digard sta lavorando per ottenere un piazzamento migliore in questa stagione e, al momento, la squadra sembra sulla buona strada. I padroni di casa arrivano a questa giornata in 13ª posizione, con sole 11 partite ancora da disputare.

La squadra è decisamente più efficace tra le mura amiche, avendo conquistato il 77% dei propri punti stagionali allo Stade Océane. Inoltre, il 75% delle reti totali è stato siglato davanti ai propri tifosi. Di conseguenza, il Le Havre approccerà con una certa fiducia la sfida contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain.

Sebbene un'improbabile vittoria interna non stravolgerebbe la classifica, garantirebbe un margine di sicurezza su Nizza e Paris FC, che tallonano i padroni di casa. Tuttavia, gli ospiti sono avversari temibili, motivo per cui occupano attualmente la vetta della divisione.

I parigini sono reduci dall'impegno infrasettimanale contro il Monaco nei playoff di Champions League. Dopo aver ribaltato l'andata vincendo 3-2, il morale del PSG è altissimo. Ciononostante, i campioni non possono permettersi passi falsi, dato il vantaggio di soli due punti sul Lens in campionato.

Probabili formazioni Le Havre - PSG

Le Havre: Diaw, Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucoure, Boufal, Soumare.

PSG: PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Lee, Zaire-Emery, Fernandez, Doue, Barcola, Ramos.

Un rendimento altalenante

Nonostante la predilezione per il fattore campo, il Le Havre ha perso punti in sette delle 12 partite casalinghe di Ligue 1. Con soli cinque successi interni in questa stagione, i padroni di casa dovranno superarsi per ottenere un risultato positivo. Nelle ultime sei uscite, hanno registrato un bilancio perfettamente equilibrato tra vittorie, pareggi e sconfitte.

Questa discontinuità è il motivo per cui la squadra resta nella parte bassa della classifica. Se c'è una potenziale debolezza nel PSG, è il rendimento esterno: le uniche sconfitte in campionato sono arrivate lontano dal Parco dei Principi. Va però notato che hanno comunque vinto il 58% delle trasferte (7 su 12).

Gli uomini di Luis Enrique attraversano un ottimo momento di forma in campionato, con otto vittorie nelle ultime nove partite. I parigini vantano inoltre una tradizione favorevole contro il Le Havre, avendo vinto gli ultimi tre scontri diretti.

Il PSG è imbattuto negli ultimi 10 confronti ufficiali contro questo avversario (9 vittorie, 1 pareggio). L'ultimo successo del Le Havre in questa sfida risale addirittura al 1999. Nell'ultima visita in questo stadio, il PSG si è imposto per 4-1, un esito che appare molto probabile anche per questo weekend.

Scommessa 1: Handicap europeo: PSG (-1) a quota 1.80 su Goldbet

Previsto un festival del gol

Sebbene i padroni di casa siano i meno favoriti, hanno le carte in regola per segnare agli ospiti. Hanno realizzato 15 dei loro 20 gol stagionali in casa, con una media di 1,25 reti a partita, andando a segno almeno due volte in ciascuna delle ultime due gare interne.

Dall'altra parte, l'attacco del PSG è il migliore del campionato con 52 gol in 23 partite. Sono i più prolifici anche in trasferta (22 gol in 12 match) e hanno segnato in tutte le ultime quattro gare fuori casa in Ligue 1.

Tuttavia, i parigini hanno concesso gol nelle ultime due trasferte, e il segno GG si è verificato nel 58% delle loro partite esterne. Allo stesso modo, il 67% dei match casalinghi del Le Havre ha visto entrambe le squadre andare a segno. I dati storici confermano il trend: GG presente in tre degli ultimi quattro scontri diretti.

Scommessa 2: GG a quota 1.79 su William Hill

Caccia al trono dei marcatori

Il Paris Saint-Germain è una cooperativa del gol, con ben 17 marcatori diversi in questa Ligue 1. Ousmane Dembélé è attualmente il capocannoniere del club con otto reti, ma l'infortunio subito in Champions League lo terrà fuori dai giochi per questo match.

Questa è la grande occasione per l'altro leader della classifica marcatori interna, anch'egli a quota otto gol, per prendersi il primato solitario. Bradley Barcola è andato a segno lo scorso weekend contro il Metz e vanta due partecipazioni attive ai gol nelle ultime due partite.

Barcola, entrando dalla panchina al 55° minuto nella gara d'andata, siglò il terzo gol nel netto 3-0 finale. Inoltre, andò a segno anche nella sfida della scorsa stagione vinta 4-1 dal PSG sul campo del Le Havre.