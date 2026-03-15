Pronostici Lazio - Milan: i rossoneri puntano al successo nel posticipo domenicale

L'analisi degli esperti prevede un successo di misura del Milan contro i padroni di casa della Lazio, in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata allo Stadio Olimpico.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lazio 1-2 Milan

Pronostico marcatore: Lazio - Gustav Isaksen; Milan - Rafael Leão, Samuele Ricci

La Lazio ha interrotto una serie negativa di quattro partite senza vittorie tra tutte le competizioni superando il Sassuolo per 2-1 allo Stadio Olimpico. Decisiva l'incornata nel finale di Adam Marusic, subentrato dalla panchina per siglare il suo primo gol stagionale. Un successo che ha portato una boccata d'ossigeno in un ambiente visibilmente teso.

Si è trattato della prima vittoria in campionato per i biancocelesti dalla fine di gennaio. La squadra di Maurizio Sarri occupa attualmente il decimo posto in classifica, con un distacco di 13 punti dalla Juventus sesta. Il tempo a disposizione per una rimonta verso l'Europa che conta sta per esaurirsi.

Il Milan arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle, reduce dal primo "double" stagionale nei derby contro l'Inter dal 2010/11. La rete nel primo tempo di Pervis Estupiñán ha permesso ai rossoneri di accorciare a sette punti la distanza dalla vetta occupata proprio dai nerazzurri.

Ora la squadra di Allegri è attesa dalla trasferta contro la Lazio, avversaria che lo scorso dicembre 2025 aveva eliminato i rossoneri dagli ottavi di finale di Coppa Italia proprio all'Olimpico. Tuttavia, nella gara d'andata di questa Serie A disputata a San Siro, fu il Milan a imporsi per 1-0.

Se da un lato i biancocelesti hanno ritrovato solidità interna rimanendo imbattuti nelle ultime due gare casalinghe, dall'altro il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo post-derby. In una serata dove la Lazio punterà sulla resilienza, la qualità tecnica degli ospiti potrebbe fare la differenza in un match dai margini ridotti.

Probabili formazioni Lazio - Milan

Lazio:Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

Milan:Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers; Fofana, Modric, Ricci; Estupiñán, Leão, Pulisic.

Rossoneri a caccia del tris

Il Milan entra in questa sfida con una chiara inerzia positiva. Il periodo di appannamento di fine febbraio, caratterizzato dal pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas e dalla sconfitta interna contro il Parma (che ha interrotto una striscia di 24 risultati utili consecutivi), sembra ormai un ricordo.

I rossoneri hanno reagito prontamente vincendo 2-0 sul campo della Cremonese con due reti nel finale, per poi trionfare nella stracittadina contro l'Inter. Questo successo di misura ha riaperto ufficialmente i giochi per lo Scudetto, portando il distacco dalla capolista a soli sette punti.

Due clean sheet consecutivi e sei punti conquistati hanno rigenerato il gruppo guidato da Massimiliano Allegri, ora determinato a centrare la terza vittoria di fila. Il rendimento esterno resta una garanzia, con sette risultati utili consecutivi lontano da San Siro.

La Lazio, di contro, ha faticato a trovare continuità tra le mura amiche, vincendo solo quattro delle ultime dieci partite disputate all'Olimpico. Nonostante la qualità dei singoli, i biancocelesti potrebbero soffrire contro un Milan in fiducia, considerando anche che i precedenti storici non sono stati spesso favorevoli alla squadra capitolina.

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Gol da entrambe le parti

La Lazio ha ritrovato la via del gol in ciascuna delle ultime due partite, ponendo fine a un preoccupante digiuno offensivo che durava da tre match. Tuttavia, l'assenza di reti in cinque delle ultime dieci giornate di Serie A resta un campanello d'allarme per la costanza realizzativa della squadra.

C'è comunque fermento nell'ambiente biancoceleste: la vittoria per 2-1 sul Sassuolo ha dato fiducia a Sarri, che ora vanta due risultati utili consecutivi. Questo morale rinnovato spingerà la Lazio ad aggredire l'avversario fin dai primi minuti, ricalcando l'approccio propositivo visto nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Il Milan, dal canto suo, fallisce raramente l'appuntamento con il gol. In questa stagione i rossoneri sono rimasti a secco solo in quattro occasioni, di cui solo due in campionato. Una di queste fu proprio la sconfitta in coppa contro la Lazio. Per questo match è previsto inoltre il ritorno a pieno regime del supporto della Curva Nord, dopo le recenti contestazioni verso la proprietà.

Sebbene i recenti scontri diretti siano stati caratterizzati da punteggi bassi — con solo tre degli ultimi otto incontri di Serie A terminati con entrambe le squadre a segno — lo stato di forma attuale suggerisce che questo trend possa invertirsi domenica sera.

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Leão pronto a brillare all'Olimpico

Rafael Leão, l'elemento di maggior valore della rosa rossonera, si presenta nella Capitale con uno score di due gol nelle ultime quattro presenze ufficiali. Entrambe le reti sono state pesantissime: il pareggio contro il Como e il sigillo nei minuti di recupero per blindare il successo sulla Cremonese.

I numeri confermano la centralità del portoghese nel progetto tattico: il ventiseienne è stato coinvolto in 12 reti complessive (10 gol e 2 assist) in 23 presenze stagionali. Nove di queste marcature sono arrivate in Serie A, rappresentando circa il 20% dei 44 gol totali realizzati dal club in campionato.

Con una partecipazione al gol ogni 153 minuti, Leão si conferma l'arma più letale del Milan insieme a Christian Pulisic. La coppia rossonera è la terza più prolifica del campionato, con un bottino combinato di 17 gol e 4 assist in 28 partite.

Contro la Lazio, Leão vanta una tradizione favorevole con 4 gol e 5 assist in 14 confronti diretti. Nella gara d'andata vinta 1-0 a San Siro, fu proprio l'ala portoghese a decidere il match sfruttando un cross di Fikayo Tomori. Puntare su un contributo decisivo del numero 10 rossonero all'Olimpico rappresenta una scelta di valore.