Pronostici Lazio - Genoa: biancocelesti in cerca di riscatto

Quote Lazio - Genoa

Per i principali bookmaker, la Lazio parte favorita per l'incontro con il Genoa – ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato alternative.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Migliori pronostici di Lazio - Genoa

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Lazio - Genoa con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Multigol 1-2 casa + Multigol 0-1 ospite a quota 1.92 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 3.5 a quota 1.60 su Goldbet

Risultato esatto 1° tempo 0-0 a quota 2.20 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono un risultato utile per la Lazio dopo uno 0-0 nel primo tempo, non più di tre reti – e al massimo una rossoblù.

Come arrivano i biancocelesti e il "Grifone" al match

La Lazio riceve il Genoa a sei giorni dallo 0-0 a Lecce che l'ha vista registrare il quinto pareggio in nove turni in Serie A. Il penultimo, il 2-2 contro la Fiorentina del 7 gennaio, era arrivato fra lo 0-2 contro il Napoli e l'1-0 a Verona. Poi, nella più recente apparizione all'Olimpico, i biancocelesti avevano incassato lo 0-3 contro il Como.

Il Genoa invece domenica, con il 3-2 contro il Bologna e dopo il 3-0 contro il Cagliari, ha inanellato il secondo successo casalingo consecutivo. Ma l'ultima vittoria del "Grifone" lontano da Marassi risale all'Immacolata con il 2-1 a Udine. Da allora in trasferta ha registrato l'1-3 contro la Roma, l'1-1 contro il Milan e lo 0-0 a Parma.

Probabili formazioni di Lazio - Genoa

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Taylor, Cataldi, Vecino, Isaksen, Noslin, Zaccagni

Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Taylor, Cataldi, Vecino, Isaksen, Noslin, Zaccagni Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo

Una o due firme della Lazio e al massimo una del Genoa?

Per esempio, il Genoa non ha superato quota un gol in tutte le sue ultime tre trasferte. In tutto ciò, paradossalmente dopo l'1-3 contro la Roma e l'1-1 contro il Milan, il "Grifone" non è andato oltre lo 0-0 a Parma.

Dal canto suo, la Lazio è reduce dallo 0-3 contro il Como e dallo 0-0 a Lecce. Ma dal quattordicesimo al ventesimo turno non aveva insaccato una o due volte esclusivamente nello 0-0 contro la Cremonese e nello 0-2 contro il Napoli. Archiviata la sconfitta contro la terza in classifica, i biancocelesti avevano raccolto l'1-0 a Verona e il 2-2 contro la Fiorentina.

Tutto sommato, la combo Multigol 1-2 casa + Multigol 0-1 è plausibile nella gara fra Lazio e Genoa.

Scommessa 1: Multigol 1-2 casa + Multigol 0-1 ospite a quota 1.92 su William Hill

Un nuovo risultato utile per i biancocelesti?

Dopo lo 0-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo di metà settembre, la Lazio ha perso esclusivamente contro squadre in piena lotta Champions. Lo 0-2 contro il Napoli, per esempio, era arrivato dopo gli 1-1 contro Bologna e Udinese, l'1-0 a Parma e lo 0-0 contro la Cremonese. Poi i biancocelesti hanno registrato il 2-2 contro la Fiorentina, l'altro 1-0 a Verona, lo 0-3 contro il Como e domenica lo 0-0 a Lecce.

Ora la squadra ospita un Genoa forte del 3-2 contro il Bologna, la seconda vittoria casalinga dopo il 3-0 contro il Cagliari. Ma viceversa nelle ultime tre trasferte gli uomini hanno racimolato due punti. E dopo l'1-3 contro la Roma terza in classifica e l'1-1 contro il Milan secondo hanno visto lo 0-0 contro un Parma con loro appaiato a 23 punti.

Dunque, la combo Doppia chance 1X + Under 3.5 rientra fra quelle realistiche per la gara all'Olimpico.

Scommessa 2: Doppia chance 1X + Under 3.5 a quota 1.60 su Goldbet

Il primo tempo in Lazio - Genoa sarà a reti inviolate?

Nello 0-0 a Lecce, per la sesta volta nelle ultime otto sfide in Serie A della Lazio il primo tempo si è concluso a reti inviolate. Oltreché nell'altro 0-0 contro la Cremonese sotto Natale, all'Olimpico era accaduto anche nel 2-2 contro la Fiorentina. Come sono arrivati tutti i gol nella ripresa anche negli 1-0 a Parma e Verona, oltreché nell'1-1 contro l'Udinese.

Il Genoa nella finora ultima trasferta ha registrato lo 0-0 a Parma. Inoltre, il "Grifone" non ha siglato più di una rete prima del duplice fischio nemmeno nel 3-0 contro il Cagliari e il 3-2 contro il Bologna. E sempre sull'1-0 per i rossoblù si era chiuso il primo tempo a San Siro contro il Milan.

Ma alla luce del rendimento della Lazio, il segno Risultato esatto 1° tempo 0-0 è da tenere d'occhio per l'incontro fra Lazio e Genoa.