Pronostici Juventus - Pisa: Una partita senza storia

I nostri esperti si aspettano la Juventus avanti contro il Pisa fin dall'intervallo, un clean sheet e almeno due gol.

Quote Juventus - Pisa

I bookmaker propongono quote molto basse sul ritorno alla vittoria della Juventus contro il Pisa – ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Migliori pronostici di Juventus - Pisa

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Juventus - Pisa con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

1° tempo/finale 1/1 a quota 1.70 su Goldbet

1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 a quota 1.81 su William Hill

1 + Over 1.5 + No goal a quota 2.30 su Lottomatica

Allo Stadium e contro il Pisa, i nostri esperti prevedono un vantaggio della Juventus fin dall'intervallo, almeno due gol – e un clean sheet.

Come arrivano i bianconeri e i nerazzurri al match

La Juventus riceve il Pisa sei giorni dopo il 3-3 sul campo della Roma arrivato grazie al pareggio al 93° di Federico Gatti. Che ha così chiuso la striscia di sconfitte che l'aveva vista, per esempio, incassare in Serie A il 2-3 contro l'Inter e lo 0-2 contro il Como. Il finora ultimo successo della "Vecchia Signora" risale invece al 4-1 a Parma che aveva aperto febbraio.

Ma la Juventus ora ospita un Pisa reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei giornate e da dieci nelle più recenti 15 uscite in campionato. Inoltre, il finora ultimo punto è arrivato con lo 0-0 a Verona all'esordio di Oscar Hiljemark. Poi, i nerazzurri hanno subìto l'1-2 contro il Milan e gli 0-1 sia a Firenze che lunedì contro il Bologna.

Probabili formazioni di Juventus - Pisa

Juventus: Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David

Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David Pisa: Nicolas, Bozhinov, Caracciolo, Coppola, Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori, Moreo, Stojilkovic

La Juventus chiuderà contro il Pisa entrambi i tempi in vantaggio?

Dopo aver fermato sull'1-1 l'Atalanta a gennaio e, a eccezione dello 0-0 a Verona, il Pisa ha perso tutte le sue più recenti uscite in Serie A. In tutto ciò – prima dello 0-1 contro il Bologna – i nerazzurri avevano sempre perso il primo tempo. Al 2-3 sul campo dell'Inter e allo 0-2 contro il Sassuolo erano seguiti sempre al duplice fischio gli 0-1 contro il Milan e in casa della Fiorentina.

La Juventus non vince dal 4-1 a Parma del 1° febbraio. Ma in campionato dopo il 2-2 contro la Lazio ha incontrato tre delle cinque squadre che la precedono. E dopo il 2-3 in casa dell'Inter ha incassato lo 0-2 contro il Como prima di raccogliere il 3-3 nel recupero all'Olimpico contro la Roma.

Tutto sommato, il segno 1° tempo/finale 1/1 è realistico in vista della sfida fra la Juventus e il Pisa.

Scommessa 1: 1° tempo/finale 1/1 a quota 1.70 su Goldbet

Allo Stadium vedremo almeno due marcature?

Per esempio, e a eccezione dello 0-2 contro il Como quinto in classifica, la Juventus ha segnato almeno due volte in tutte le sue partite in Serie A da fine gennaio. Quando aveva festeggiato il 3-0 contro il Napoli seguito dal 4-1 contro il Parma. Poi, la "Vecchia Signora" ha registrato il 2-2 contro la Lazio, il 2-3 a San Siro contro l'Inter e domenica il 3-3 contro la Roma.

Il Pisa invece nelle ultime due uscite sotto la guida di Alberto Gilardino aveva subìto il 2-6 sul campo dell'Inter e l'1-3 contro il Sassuolo. Mentre al debutto all'Arena Garibaldi di Oscar Hiljemark era arrivato l'1-2 contro il Milan.

Nonostante gli 0-1 contro la Fiorentina e il Bologna, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 è realistica nella sfida allo Stadium.

Scommessa 2: 1° tempo/finale 1/1 + Over 1.5 a quota 1.81 su William Hill

La Juventus contro il Pisa manterrà la porta inviolata?

Dopo l'1-3 contro il Sassuolo, nelle prime quattro uscite sotto la guida di Hiljemark il Pisa ha siglato complessivamente una rete. È vero che ha segnato contro il Milan, ma l'1-2 contro il "Diavolo" è arrivato fra lo 0-0 a Verona e lo 0-1 a Firenze. Il 2 marzo, poi, i toscani sono rimasti a secco anche all'Arena Garibaldi nello 0-1 contro il Bologna.

La Juventus, dopo il 3-0 allo Stadium contro il Napoli, ha sempre concesso quantomeno un gol. I bianconeri, però, da metà febbraio hanno incontrato esclusivamente squadre della top 5. Quindi soprattutto il 2-3 contro l'Inter, lo 0-2 contro il Como e il 3-3 contro la Roma non sono dei veri metri di paragone.

Alla luce del rendimento del Pisa, vale la pena tenere d'occhio la combo 1 + Over 1.5 + No goal.