Il nostro esperto di scommesse prevede che la Juventus di Luciano Spalletti estenda la sua serie di imbattibilità contro una Lazio incostante, che lotta per un posto in Europa.

Pronostici Juventus - Lazio: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Juventus - Lazio

Juventus vincente & Meno di 3.5 gol a quota 1.88 su Goldbet

Pareggio a metà tempo a quota 2.27 su William Hill

Goal (GG) a quota 2.25 su Lottomatica

Quote Juventus - Lazio

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus 2-1 Lazio

Pronostico marcatore: Juventus – Jonathan David, Kenan Yildiz; Lazio – Danilo Cataldi

La Juventus torna in azione in Serie A dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Attualmente al quarto posto, ha un esiguo vantaggio di due punti sulla Roma ed è concentrata sul garantire un piazzamento tra le prime due.

La vittoria è essenziale per la squadra di Spalletti, che torna a casa dopo tre partite consecutive in trasferta in tutte le competizioni. Il loro formidabile record casalingo imbattuto in questa stagione rende il ritorno all'Allianz Stadium un vantaggio gradito.

La Juventus ha perso punti solo una volta nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato. Al contrario, la Lazio è stata incostante per tutta la stagione, sia in casa che in trasferta. La loro forma in trasferta è particolarmente preoccupante: con solo tre vittorie in 11 partite, si trovano nella metà inferiore delle squadre per punti fuori casa.

Juventus e Lazio hanno avuto scontri tesi nel corso degli anni, con tre degli ultimi cinque scontri diretti terminati 1-0, due volte a favore della Lazio. Tuttavia, il club della capitale non ha vinto una partita competitiva a Torino dal 2017. Dato l'impressionante rendimento casalingo della Juve e la forma incostante della Lazio, una vittoria casalinga è l'esito più probabile.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceição, McKennie, Yildiz, David

Lazio: Provedel, Pellegrini, Provstgaard, Gila, Marusic, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Rodriguez

Puntare su una vittoria bianconera a basso punteggio

La Juventus sembra aver acquisito slancio nella massima serie sotto Spalletti, evidenziato da una vittoria per 4-1 contro il Parma. A parte una singola sconfitta a Cagliari, sono rimasti imbattuti in altre otto recenti partite di Serie A. Nel frattempo, la Lazio ha recentemente ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Genoa grazie a un rigore tardivo di Danilo Cataldi.

Inoltre, le tendenze storiche indicano fermamente una partita a basso punteggio. Ognuno dei loro ultimi quattro scontri diretti e tutte le otto precedenti partite in trasferta della Lazio hanno visto meno di 2.5 gol. Tuttavia, un pareggio a reti inviolate a tempo pieno è improbabile, poiché nessuno dei loro ultimi 38 scontri competitivi è terminato 0-0.

Questo suggerisce una battaglia tattica nel Nord Italia dove un singolo gol potrebbe essere decisivo. Vale la pena puntare sulla Juventus per assicurarsi la vittoria in una partita a basso punteggio.

Scommessa 1: Juventus vincente & Meno di 3.5 gol a quota 1.88 su Goldbet

Punti condivisi a metà gara

La Juventus non è riuscita a segnare nel primo tempo di quattro delle ultime sei partite competitive. Tuttavia, non è mai stata in svantaggio all'intervallo in 18 partite consecutive di campionato casalingo contro la Lazio. In Serie A, la Juve ha evitato uno svantaggio a metà tempo in 18 delle loro 23 partite.

La Lazio ha mostrato una simile resilienza difensiva all'inizio, essendo in svantaggio all'intervallo in solo quattro delle loro partite di campionato fino ad ora. Tuttavia, hanno iniziato le partite male in attacco, non riuscendo a segnare nel primo tempo in ciascuna delle loro ultime nove partite di Serie A.

Infatti, la Lazio non ha segnato prima dell'intervallo dall'apertura di Gustav Isaksen contro il Bologna all'inizio di dicembre. Poiché entrambe le squadre tendono a partire lentamente, un pareggio a metà tempo è l'esito più probabile.

Scommessa 2: Pareggio a metà tempo a quota 2.27 su William Hill

Nessun clean sheet a Torino

La Juventus si è posizionata come leader nella creazione di occasioni di alta qualità. È al 2° posto in Serie A per expected goals (xG), il che suggerisce che il loro attacco è più potente di quanto indichi il loro quarto posto in classifica. Ha segnato 39 gol, il secondo miglior bottino di questa stagione dopo 23 giornate.

D'altra parte, la situazione della Lazio è definita da un overperformance statistico. Si trova all'ottavo posto, ma è al 15° posto nella classifica xG, segnando più gol di quanto le loro occasioni normalmente giustificherebbero.

Nel frattempo, la loro difesa è stata fortunata. Ha subito circa 10 gol in meno di quanto previsto dal loro xG concesso (30.6). Sebbene l'attacco della Lazio non sia prolifico, con sei gol nelle ultime cinque partite, la loro capacità di superare il loro xG significa che basta un momento di lucidità per segnare.

Questa partita vede l'attacco statisticamente superiore della Juve contro una Lazio che è molto capace di trovare la rete.