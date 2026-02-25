Pronostici Juventus - Galatasaray: Bianconeri a caccia dellˈimpresa

Nel ritorno della Juventus contro il Galatasaray i nostri esperti prevedono dai tre ai cinque gol complessivi di entrambe le squadre.

Migliori pronostici di Juventus - Galatasaray

Ecco qualche consiglio per le scommesse sul ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray:

Goal a quota 1.55 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 1.75 su William Hill

Multigol 3-5 a quota 1.75 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano reti sia della Juventus che del Galatasaray in una sfida con tre, quattro o cinque marcature.

Quote Juventus - Galatasaray

I bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita contro il Galatasaray, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i bianconeri e i turchi al match

Dopo il 2-5 sul campo del Galatasaray, la Juventus cerca l'impresa con almeno quattro gol di scarto per trovare gli ottavi senza passare per i rigori. E lo fa a quattro giorni dallo 0-2 contro il Como che ha visto Michele Di Gregorio commettere altri errori dopo quelli a Istanbul. A febbraio, i bianconeri avevano anche visto il 4-1 a Parma, lo 0-3 sul campo dellˈAtalanta e il 2-2 contro la Lazio e il 2-3 in casa dell'Inter.

La cinquina inflitta dal Galatasaray per la Juventus è stata una doccia fredda anche perché i "Leoni" nelle ultime quattro giornate avevano raccolto un punto. E lo avevano fatto grazie all'unica rete, quella contro l'Atletico Madrid, in quella fase. Ma, per esempio, anche nello 0-2 in casa del Manchester City avevano effettuato quattro tiri nello specchio della porta.

Probabili formazioni di Juventus - Galatasaray

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Conceiçao, McKennie, Boga, David

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Conceiçao, McKennie, Boga, David Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Sara, Torreira, Yilmaz, Akgun, Lang, Osimhen

Segneranno sia la Juventus che il Galatasaray?

Prima dello 0-2 contro un Como sesto in Serie A, quattro gare ufficiali su cinque della Juventus a febbraio avevano visto entrambe le squadre segnare. L'eccezione, lo 0-3 in Coppa Italia in casa di un'Atalanta in grande spolvero in campionato, era arrivato fra il 4-1 a Parma e il 2-2 contro la Lazio. Poi, la "Vecchia Signora" aveva subìto in trasferta il 2-3 contro l'Inter e il 2-5 contro il Galatasaray.

I "Leoni" nella Süper Lig viaggiano a 55 reti in 23 partite, ma in patria spesso affrontano squadre tecnicamente inferiori a quelle della Serie A. Il 5-2 contro la Juventus di mercoledì ha visto il Galatasaray – dopo l'1-1 contro l'Atletico Madrid – segnare per la seconda volta consecutiva in casa. Era seguito lo 0-2 sul campo del Manchester City, nel quale aveva effettuato quattro tiri nello specchio.

Considerando anche gli errori di Michele Di Gregorio, il segno Goal è realistico nel ritorno fra la Juventus e il Galatasaray.

Scommessa 1: Goal a quota 1.55 su Goldbet

La "Vecchia Signora" e i "Leoni" sigleranno almeno tre reti?

Nel 2-5 in casa del Galatasaray, la Juventus per la quarta volta nelle sue ultime cinque apparizioni in Champions ha siglato almeno due reti. E lo 0-0 sul campo del Monaco aveva chiuso il filotto con il 3-2 a Bodo, oltreché con i 2-0 contro il Pafos e il Benfica. Quantomeno due sono state le reti dei bianconeri anche da fine gennaio in Serie A contro il Napoli, a Parma, contro la Lazio e in casa dell'Inter.

È vero che i bianconeri sono reduci anche dallo 0-2 contro il Como, ma il Galatasaray ha subìto reti in tutte le ultime cinque gare in Champions. In tutto ciò, l'1-1 contro l'Atletico Madrid era arrivato dopo gli 0-1 contro il Saint-Gilloise e sul campo del Monaco. Poi, il 5-2 contro la Juventus era stato preceduto dallo 0-2 in casa del Manchester City.

Tutto sommato, la combo Goal + Over 2.5 è plausibile nel ritorno fra la "Vecchia Signora" e i "Leoni".

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 1.75 su William Hill

In Juventus - Galatasaray vedremo al massimo cinque reti?

In questa Champions, per esempio, la Juventus ha superato quota due gol esclusivamente nel 4-4 di metà settembre contro il Borussia Dortmund e nel 3-2 a Bodo. Mentre prima del 2-5 contro il Galatasaray aveva segnato due volte a Villarreal e – sotto la guida di Luciano Spalletti – nei 2-0 contro il Pafos e il Benfica. E a maggior ragione dopo lo 0-2 contro il Como più di due o tre reti bianconere sono quantomeno improbabili.

Anche perché il Galatasaray ha concesso più di una marcatura esclusivamente nell'1-5 a Francoforte e da fine gennaio nello 0-2 contro il Manchester City e nel 5-2 contro la Juventus. Prima del quale aveva segnato più di due volte nel 3-1 contro il Bodo/Glimt e nel 3-0 in casa dell'Ajax. Erano seguiti gli 0-1 contro il Saint-Gilloise e il Monaco, oltreché l'1-1 contro l'Atletico Madrid.

Anche alla luce dellˈandata, il segno Multigol 3-5 è da tenere d'occhio nella gara fra la Juventus e il Galatasaray.