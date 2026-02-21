Pronostici Juventus - Como: Bianconeri a caccia di riscatto

In Juventus - Como, i nostri esperti prevedono da una a tre reti per fronte e una o due prima del duplice fischio.

Migliori pronostici di Juventus - Como

Ecco qualche spunto per le scommesse su Juventus - Como con le quote delle opzioni studiate dai nostri esperti:

Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.60 su bet365

Goal a quota 1.80 su William Hill

Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite - sì a quota 1.95 su Lottomatica

Allo Stadium, i nostri esperti si aspettano da uno a tre gol sia della Juventus che del Como – e complessivamente uno o due nel primo tempo.

Quote Juventus - Como

Juventus - Como bet365 William Hill Lottomatica Multigol 1° tempo 1-2 1.60 1.61 1.60 Goal 1.78 1.80 1.80 Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite - sì 1.93 2.05 1.95

I principali bookmaker vedono la Juventus favorita contro il Como – ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

Come arrivano i bianconeri e i lariani al match

La Juventus è in cerca di riscatto dopo il 2-3 nel Derby d'Italia a San Siro contro l'Inter seguito a stretto giro dal 2-5 di martedì a Istanbul contro il Galatasaray. Inoltre, la "Vecchia Signora" ora chiamata a un miracolo contro i turchi e alla luce del 2-2 contro la Lazio dell'8 febbraio non vince da tre gare ufficiali. E i biancocelesti avevano chiuso una striscia allo Stadium con 5-0 contro la Cremonese e dal 3-0 contro il Napoli.

Ora la Juventus ospita un Como che a sua volta non s'impone da quattro uscite ufficiali. Ma è altrettanto vero che i lariani in questa fase hanno fermato in Serie A un'Atalanta in grande spolvero sullo 0-0 e mercoledì a San Siro il Milan secondo in classifica sull'1-1. Con lo stesso risultato era terminato il quarto di Coppa Italia a Napoli poi vinto dal dischetto e seguito sabato dall'1-2 contro la Fiorentina.

Probabili formazioni di Juventus - Como

Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, McKennie

Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, McKennie Como: Butez, Smolcic, Kempf, Ramon, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas

Vedremo uno o due gol nel primo tempo di Juventus - Como?

Sei delle ultime otto gare della Juventus in Serie A hanno registrato una o due marcature prima dell'intervallo. Dopo tre reti alla Cremonese e un parziale di 0-0 a Cagliari, i bianconeri erano giunti al duplice fischio sull'1-0 contro il Napoli e sul 2-0 a Parma. Poi hanno visto nel primo tempo lo 0-1 contro la Lazio e l'1-1 sabato a San Siro contro l'Inter.

Sempre al Meazza, ma mercoledì contro il Milan, il Como aveva chiuso il primo tempo sull'1-0. Così per la settima volta in otto gare ufficiali dei lariani si sono viste una o due marcature. Allo 0-0 contro l'Atalanta erano seguiti all'intervallo l'1-0 a Napoli in Coppa Italia e lo 0-1 di sabato contro la Fiorentina.

Per questi motivi, il segno Multigol 1° tempo 1-2 è plausibile in vista della gara fra la Juventus e il Como.

Scommessa 1: Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.60 su bet365

Allo Stadium, segneranno sia i bianconeri che i lariani?

Con il 2-3 al Meazza contro l'Inter, per esempio, tredici delle ultime 14 partite in Serie A della Juventus hanno visto quantomeno un gol dei bianconeri. Che viceversa ne hanno concessi complessivamente cinque nelle tre gare a febbraio. Il 2-2 contro la Lazio nella più recente uscita allo Stadium era, infatti, stato preceduto dal 4-1 a Parma.

Inoltre, quattro delle ultime cinque partite ufficiali del Como hanno registrato firme di entrambe le formazioni. E dopo lo 0-0 contro l'Atalanta i tempi regolamentari a Napoli si erano chiusi sull'1-1 come anche il recupero contro il Milan di mercoledì. A cavallo di questi due big match sabato era arrivato l'1-2 al Sinigaglia contro la Fiorentina.

Alla luce di questi risultati, il segno Goal è realistico nell'incontro allo Stadium.

Scommessa 2: Goal a quota 1.80 su William Hill

Juventus e Como sigleranno rispettivamente al massimo tre reti?

Dopo lo 0-0 contro il Torino a inizio novembre la Juventus ha siglato da una a tre reti in undici delle sue ultime 14 gare in Serie A. In tutto ciò, le eccezioni erano arrivate nel 5-0 contro la Cremonese, nello 0-1 a Cagliari e nel 4-1 a Parma. La "Vecchia Signora" aveva calato il poker fra il 3-0 contro il Napoli e il 2-2 contro la Lazio – prima del 2-3 contro l'Inter.

Per il Como dicembre si era aperto con lo 0-4 sul campo dell'Inter e lo 0-1 in casa della Roma. Da allora, i lariani non hanno segnato una, due o tre volte esclusivamente nel 6-0 contro il Torino e nello 0-0 contro l'Atalanta. Poi in campionato hanno registrato sabato l'1-2 contro la Fiorentina e mercoledì l'1-1 contro il Milan.

Considerando anche l'1-1 del Como a Napoli in Coppa, vale la pena tenere d'occhio il segno Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite - sì.

Scommessa 3: Multigol 1-3 casa + 1-3 ospite - sì a quota 1.95 su Lottomatica

