Pronostici Inter - Torino tra dominio e misura nerazzurra

Nel quarto di Coppa Italia sul campo neutro di Monza, i nostri esperti si aspettano una o due reti dell'Inter e non più di tre del Torino.

All'U-Power Stadium di Monza, i nostri esperti si aspettano una o due firme dell'Inter – e al massimo tre del Torino.

Per la sfida di Coppa Italia a Monza, i bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita contro il Torino – ma i nostri esperti hanno studiato altre opzioni.

Come arrivano i nerazzurri e i granata al match

Dopo aver inflitto a inizio dicembre un 5-1 al Venezia e a tre giorni dal 2-0 a Cremona, l'Inter disputa a Monza la sua prima sfida contro una squadra di Serie A in questa Coppa Italia. E lo fa pensando già anche ai playoff in Champions contro il Bodo/Glimt. Ma è anche vero che i nerazzurri in Serie A con dieci successi e un 2-2 contro il Napoli sono una sorta di rullo compressore.

Il 23° turno in Serie A ha visto trovare i tre punti anche al Torino che con l'1-0 contro il Lecce di domenica è tornato al successo dopo quattro sconfitte. Al 3-0 sul campo dell'Hellas Verona erano infatti seguiti l'1-2 contro l'Udinese, gli 0-2 contro l'Atalanta e la Roma – e lo 0-6 a Como. Ma pochi giorni prima di perdere in casa contro i giallorossi i granata agli ottavi avevano espugnato il loro campo all'Olimpico per 3-2.

Probabili formazioni di Inter - Torino

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Bonny, Thuram

Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Bonny, Thuram Torino: Paleari, Saul Coco, Ismajli, Tameze, Aboukhlal, Gineitisd, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Adams, Simeone

LˈInter contro il Torino siglerà meno di due reti?

Nel 2-0 a Cremona di domenica, l'Inter ha segnato meno di tre volte per la quinta volta in sei uscite in Serie A. Il 6-2 contro il Pisa nella più recente gara al Meazza era arrivato dopo gli 1-0 contro il Lecce e a Udine. Che a loro volta erano stati preceduti dal 2-0 a Parma e dal 2-2 contro il Napoli.

Inoltre, a eccezione dello 0-6 a Como, il Torino non ha mai concesso più di due reti nelle ultime nove gare in Serie A. La sestina dei lariani, per esempio, era stata preceduta dall'1-2 contro l'Udinese e dagli 0-2 contro l'Atalanta e la Roma. E i giallorossi non avevano superato quota due gol nemmeno nel 2-3 contro i granata in Coppa Italia.

Per questi motivi, il segno Under 2.5 casa è realistico nell'incontro fra Inter e Torino.

Scommessa 1: Under 2.5 casa a quota 1.55 su Goldbet

I nerazzurri timbreranno il cartellino contro i granata?

Per esempio, nelle sue ultime otto uscite fra Serie A e Coppa Italia il Torino non ha concesso gol solo contro due delle ultime quattro in classifica. Dopo il 3-0 a Verona del 4 gennaio è infatti accaduto solo nell'1-0 contro il Lecce di domenica. E prima dello 0-6 contro il Como i granata avevano incassato due gol contro Udinese, Atalanta e Roma.

L'Inter, archiviato lo 0-1 contro il Milan di fine novembre, ha sempre segnato fra campionato e coppa. E dopo il 3-1 contro il Bologna, i nerazzurri non lo hanno fatto una o due volte solo nel 6-2 contro il Pisa. Che era stato preceduto dagli 1-0 contro Lecce e Udinese, e seguito dal 2-0 a Cremonese.

Considerando anche i turnover previsti in Coppa Italia, il segno Multigol casa 1-2 rientra fra quelli da tenere d'occhio a Monza.

Scommessa 2: Multigol casa 1-2 a quota 1.76 su William Hill

Contro lˈInter vedremo al massimo tre gol del Torino?

Aldilà del fatto che nel 3-2 nell'ottavo di Coppa Italia sul campo della Roma, il Torino da settembre ha siglato più di due reti esclusivamente nel 3-0 a Verona. E dopo aver espugnato il campo del fanalino di coda in Serie A è tornato a vincere domenica con l'1-0 contro il Lecce. Un successo a "corto muso", quello contro i salentini, che era stato preceduto da complessivamente un gol granata in quattro gare in Serie A.

Poi è vero che il Torino ha espugnato negli ottavi l'Olimpico e che affronta l'Inter sul campo neutro di Monza. Ma è altrettanto vero che – al contrario della Roma – l'Inter in Italia è una sorta di rullo compressore. Che domenica nel 2-0 a Cremona ha collezionato, per esempio, il quarto clean sheet in sei partite di campionato.

Dunque, il segno Multigol 1-2 casa + 0-3 ospite - sì è plausibile nella gara fra Inter e Torino.

Scommessa 3: Multigol 1-2 casa + 0-3 ospite - sì a quota 1.85 su Lottomatica

