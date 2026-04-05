I nostri esperti di betting prevedono che l'Inter capolista di Christian Chivu possa perdere ulteriori punti contro la Roma guidata da Gian Piero Gasperini.

Migliori scommesse per Inter - Roma

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Doppia chance - Roma o Pareggio a quota 2.20 su Lottomatica

Quote Inter - Roma

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 1-1 Roma

Pronostico marcatore: Inter - Federico Dimarco; Roma - Lorenzo Pellegrini

Il calcio italiano riparte dopo l'amarezza per la mancata qualificazione della Nazionale al terzo Mondiale consecutivo. L'attenzione torna ora sul campionato, con un calendario che propone diversi scontri di cartello. La Roma fa visita allo Stadio Giuseppe Meazza per affrontare un'Inter che sembra aver smarrito il proprio ritmo.

I Nerazzurri hanno subito un significativo calo di rendimento dopo la sconfitta per 1-0 nel derby contro il Milan. La squadra è reduce da tre partite consecutive senza vittorie in Serie A, avendo collezionato due pareggi per 1-1 nelle ultime uscite contro Atalanta e Fiorentina.

Gli uomini di Christian Chivu mantengono comunque sei punti di vantaggio in vetta alla classifica. Il ritorno tra le mura amiche potrebbe dare sollievo, considerando che l'Inter è imbattuta nelle ultime otto gare interne di campionato.

La Roma, dal canto suo, ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi grazie alla vittoria di misura per 1-0 contro il Lecce. Il gol di Robinio Vaz al 60' ha garantito i tre punti allo Stadio Olimpico, regalando ai Giallorossi il primo successo dopo tre turni di digiuno. Resta però preoccupante il rendimento esterno: zero vittorie nelle ultime sei trasferte ufficiali, con un bilancio di tre sconfitte e tre pareggi.

Entrambe le formazioni sono state recentemente eliminate dalle competizioni europee, il che rende gli obiettivi domestici la priorità assoluta. Inter e Roma hanno mostrato difficoltà nella fase offensiva, palesando al contempo lacune difensive. Questo scenario rende il segno X un'opzione altamente probabile.

Probabili formazioni Inter Milan - Roma

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen.

Porta a rischio per Sommer e Svilar

Yann Sommer si conferma il miglior portiere del campionato con 14 clean sheet in 28 partite, un record condiviso con Jean Butez (che ha però giocato due gare in più con il Como). Mile Svilar insegue a quota 13 gare a porta inviolata.

L'ultimo successo dei Nerazzurri senza subire gol risale alla fine di febbraio (2-0 contro il Genoa). Da quel momento, e dopo lo 0-0 contro il Como nella semifinale di Coppa Italia, la difesa è apparsa meno organizzata, concedendo una rete in ciascuna delle ultime tre partite di campionato a fronte di soli due gol segnati.

La Roma ha mostrato vulnerabilità difensiva e poca incisività in attacco, ma cercherà di dare continuità alla vittoria contro il Lecce. I capitolini sono andati a segno in tutte le ultime nove partite ufficiali disputate.

L'Inter ha segnato almeno un gol nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A. È lecito aspettarsi che anche l'attacco della Roma possa trovare la via della rete. Si prevede un match equilibrato dove entrambe le difese potrebbero capitolare.

Scommessa 1: GG (Entrambe le squadre segnano) a quota 1.87 su Goldbet

Difese protagoniste al Meazza

Dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus nel Derby d'Italia, il rendimento dell'Inter è calato drasticamente in tutte le competizioni. I Nerazzurri hanno vinto solo due delle successive otto partite ufficiali, entrambe contro squadre della parte bassa della classifica.

La metà delle 30 partite giocate in Serie A dall'Inter è terminata con meno di 2,5 gol totali. La squadra vanta il miglior attacco con 66 gol e la terza miglior difesa del torneo con 24 reti subite.

La Roma è stata difensivamente solida fino all'inizio della recente flessione. I Giallorossi condividono la seconda miglior difesa del campionato con il Milan (23 gol subiti). Inoltre, 20 delle 30 partite di campionato della squadra di Gasperini si sono concluse con il segno Under 2.5 in questa stagione.

Negli ultimi 10 scontri diretti ufficiali, ben sette sono terminati con meno di tre gol complessivi. Considerando lo stato di forma attuale e le statistiche difensive, è lecito attendersi un match a basso punteggio a San Siro.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 1.85 su William Hill

Una Roma capace di evitare la sconfitta

I recenti incroci tra queste due squadre sono stati estremamente combattuti. Quattro degli ultimi cinque scontri in Serie A si sono conclusi 1-0 (tre volte a favore dei Nerazzurri), ma la Roma si è imposta proprio con questo risultato in questo stadio nella scorsa stagione.

L'Inter sembra aver perso lo smalto necessario per chiudere il discorso scudetto, con i rossoneri che ora inseguono a soli sei punti quando mancano otto giornate al termine. I due pareggi consecutivi per 1-1 hanno evidenziato una certa fragilità: in entrambi i casi, l'Inter si è fatta rimontare negli ultimi 15 minuti dopo essere passata in vantaggio.

La Roma ha ritrovato morale con la vittoria sofferta contro il Lecce ed è pienamente in corsa per un posto in Champions League, distante ora solo tre punti.

Il pareggio appare come l'esito più verosimile, ma i Giallorossi hanno già dimostrato l'anno scorso che l'Inter non è imbattibile in casa. Puntare sulla doppia chance a favore della Roma rappresenta una giocata di grande valore.