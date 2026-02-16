O esperto di scommesse prevede una gara serrata, con il Girona che tiene testa per almeno 45 minuti, mentre la classe del Barcellona risulterà decisiva nella seconda metà.

Migliori scommesse per Girona - Barcellona

Primo tempo - Girona vincente o pareggio a quota 1.88 su Goldbet

Meno di 3.5 gol a quota 1.93 su William Hill

Secondo tempo - Barcellona vincente a quota 1.67 su Lottomatica

Quote Girona - Barcellona

Quote Girona - Barcellona Goldbet William Hill Lottomatica Primo tempo - Girona vincente o pareggio 1.88 1.95 1.88 Meno di 3.5 gol 1.91 1.93 1.91 Secondo tempo - Barcellona vincente 1.67 1.65 1.67

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Girona 1-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Girona – Viktor Tsygankov; Barcellona – Lamine Yamal, Dani Olmo

Il Girona ha iniziato male la stagione 2025/26. Tuttavia, i loro risultati e prestazioni recenti sono nettamente migliorati, arrivando a questo scontro con una sola sconfitta in sei partite. Hanno mancato un rigore al 98° minuto, che avrebbe garantito una vittoria preziosa a Siviglia nell'ultima partita.

Il Barcellona arriva a questa partita in buona forma generale, avendo vinto 12 delle ultime 13 partite di La Liga. Hanno ottenuto tre vittorie comode nelle partite recenti, con la squadra di Hansi Flick che ha segnato nove gol in quel periodo. Nonostante questa impressionante serie, sono ancora coinvolti in una corsa serrata al titolo con il Real Madrid.

Probabili formazioni Girona - Barcellona

Girona: Gazzaniga, Martinez, Blind, Reis, Rincon, Martin, Witsel, Lemar, Echeverri, Vanat, Tsygankov

Barcellona:J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Bernal, Olmo, Fermin, Yamal, Lewandowski

I padroni di casa competono fino all'intervallo

La tendenza del Barcellona a iniziare lentamente è stata evidente per tutta questa stagione, specialmente in trasferta. Sono stati in svantaggio all'intervallo in cinque trasferte di La Liga. Anche le ultime due squadre in classifica erano in vantaggio a metà tempo in casa contro i campioni in carica.

Un enorme 74% di tutti i gol subiti dai visitatori in campionato è arrivato nel primo tempo. Hanno subito quattro gol nei primi 15 minuti in trasferta.

Questo deve offrire incoraggiamento a una squadra del Girona in miglioramento. Dopo aver raccolto solo un punto nelle prime cinque partite, hanno perso solo cinque delle 18 in La Liga. Hanno ulteriormente rinforzato la loro squadra con gli acquisti di Claudio Echeverri e Fran Beltran.

La squadra di Michel sembra avere abbastanza qualità per competere almeno nel primo tempo di questa partita. Scommettere su di loro per un pareggio o un vantaggio all'intervallo è interessante con una probabilità implicita del 51,3%.

Scommessa 1: Primo tempo - Girona vincente o pareggio a quota 1.95 su Goldbet

Derby catalano con meno di quattro gol

Il Barcellona è apparso molto aperto per gran parte della prima metà della stagione. Sebbene Hansi Flick non abbia abbandonato la linea alta, ha apportato sottili cambiamenti difensivi. Questi hanno contribuito a migliorare le prestazioni in difesa.

In vista di questa partita, il Barça ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di campionato. Sei di queste partite sono terminate con tre o meno gol in totale. Hanno concesso solo una grande occasione e 0.80 xG contro il Mallorca nell'ultima partita.

Questo suggerisce che non sarà una partita con molti gol come alcuni dei recenti derby tra questi club. L'assenza di Pedri e le preoccupazioni sulla forma fisica di Raphinha e Marcus Rashford penalizzeranno anche gli ospiti.

Meno di 3.5 gol è stata una scommessa vincente in ciascuna delle ultime 14 partite del Girona in tutte le competizioni. Sembra attraente con una probabilità implicita del 52,4% qui.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.91 su William Hill

Il Barça si impone dopo l'intervallo

Nonostante quei problemi a iniziare le partite, c'è un divario significativo in termini di qualità tra il Barcellona e la maggior parte dei loro avversari domestici. Ciò significa che trovano invariabilmente un modo per vincere, spesso con l'aiuto di alcuni cambiamenti nel secondo tempo.

Il loro record dopo l'intervallo in questa stagione di La Liga è eccezionale. La loro differenza reti nel secondo tempo è di un dominante +29. Questo rispetto al solo +11 prima dell'intervallo.

Il Girona tende ad essere meno competitivo nei minuti finali delle partite, dato che il 59% dei loro gol subiti è arrivato nel secondo tempo. Potrebbero anche essere senza fino a sette giocatori qui, lasciando Michel a corto di sostituti.

Pertanto, questa è un'altra partita in cui la classe del Barça dovrebbe alla fine emergere. Vale la pena scommettere che vincano il secondo tempo.