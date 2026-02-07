Pronostici Genoa - Napoli: il Ferraris promette scintille

I nostri esperti si aspettano marcature sia del Genoa sia del Napoli in una gara da almeno tre reti, e una o due prima dell'intervallo.

Migliori pronostici di Genoa - Napoli

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Genoa - Napoli con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.67 su Goldbet

Goal a quota 2.13 su William Hill

Goal + Over 2.5 a quota 2.95 su Lottomatica

A Marassi, i nostri esperti prevedono complessivamente più di tre reti firmate da entrambe le squadre – di cui una o due prima del duplice fischio.

Quote Genoa - Napoli

I bookmaker vedono il Genoa sfavorito per l'incontro contro il Napoli, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano il "Grifone" e i partenopei al match

Il Genoa è reduce dal 2-3 sul campo di una Lazio capace di chiudere una striscia con cinque risultati utili consecutivi. Dopo l'1-3 sempre all'Olimpico contro la Roma, aveva visto gli 1-1 contro il Pisa e in casa del Milan prima del 3-0 contro il Cagliari. Altre tre firme del "Grifone" erano arrivate nel 3-2 contro il Bologna preceduto dallo 0-0 a Parma.

Il Napoli con il 2-1 contro la Fiorentina, il secondo consecutivo al Maradona dopo l'1-0 contro il Sassuolo, è tornato al successo dopo lo 0-3 in casa della Juventus. Ma prima della gara contro i neroverdi i partenopei avevano registrato i 2-2 contro Hellas Verona e Inter, oltreché lo 0-0 contro il Parma. Il più recente successo in trasferta risale al 4 gennaio con il 2-0 contro la Lazio.

Probabili formazioni di Genoa - Napoli

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo

Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo Napoli: Meret, Olivera, Juan Jesus, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund

Nel primo tempo di Genoa - Napoli vedremo uno o due gol?

Nel 2-1 contro la Fiorentina per la settima volta in otto partite in Serie A del Napoli una o due reti sono state siglate nel primo tempo. Prima dell'eccezione nello 0-0 contro il Parma, per esempio, i partenopei erano giunti al duplice fischio sullo 0-2 contro l'Hellas Verona e sull'1-1 in casa dell'Inter. Sono seguite rispettivamente una rete nell'1-0 contro il Sassuolo e nello 0-3 sul campo della Juventus.

Il Genoa nella finora ultima uscita a Marassi ha sconfitto il Bologna per 3-2 ribaltando così un 1-0 per i felsinei all'intervallo. E per la quarta volta in cinque gare di campionato del "Grifone" si erano viste una o due marcature nel primo tempo. Dopo l'1-1 contro il Pisa senza reti nella ripresa i liguri avevano chiuso questa frazione sull'1-0 sia in casa del Milan sia contro il Cagliari.

Dunque, il segno Multigol 1° tempo 1-2 è plausibile nell'incontro fra Genoa e Napoli.

Scommessa 1: Multigol 1° tempo 1-2 a quota 1.67 su Goldbet

A Marassi segneranno sia i rossoblù sia i partenopei?

Il Genoa riceve il Napoli dopo il 2-3 sul campo della Lazio che ha visto entrambe le squadre segnare per l'undicesima volta in 14 gare del "Grifone". Per esempio, da fine dicembre, aveva registrato l'1-3 in casa della Roma e gli 1-1 contro Pisa e Milan. E dopo il 3-0 contro il Cagliari e lo 0-0 a Parma era arrivato il 3-2 contro il Bologna.

Poi è vero che il Bologna ha perso cinque delle sue ultime sette gare in Serie A, ma il Napoli nel 2-1 contro la Fiorentina ha concesso reti per la quarta volta in sei. Ai 2-2 contro l'Hellas Verona e contro l'Inter erano seguiti lo 0-0 contro il Parma e l'1-0 contro il Sassuolo. Nell'ultima trasferta, però, aveva subìto lo 0-3 contro la Juventus.

Tutto sommato, il segno Goal è realistico in vista della partita a Marassi.

Scommessa 2: Goal a quota 2.13 su William Hill

In Genoa - Napoli ci saranno quantomeno tre reti?

Dopo gli 1-1 contro Pisa e Milan, tre delle ultime quattro partite di campionato del Genoa hanno visto più di due marcature. L'eccezione, lo 0-0 a Parma, era arrivato a sei giorni dal 3-0 contro il Cagliari. Ma poi il "Grifone" ha registrato il 3-2 contro il Bologna e il 2-3 all'Olimpico contro la Lazio.

Inoltre, per esempio, quattro delle più recenti sei uscite del Napoli in Serie A hanno visto almeno tre gol. Dopo i 2-2 contro l'Hellas Verona e l'Inter i partenopei avevano raccolto lo 0-0 contro il Parma e l'1-0 contro il Sassuolo. Al quale sono seguiti lo 0-3 in casa della Juventus e il 2-1 contro la Fiorentina.

Alla luce di questi risultati, vale la pena tenere d'occhio Goal + Over 2.5 in vista della gara fra Genoa e Napoli.