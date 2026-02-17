Pronostici Galatasaray - Juventus: bianconeri a testa alta

A Istanbul e contro il Galatasaray, i nostri esperti si aspettano un clean sheet per la Juventus in una sfida con non più di tre marcature.

Migliori pronostici di Galatasaray - Juventus

Di seguito qualche consiglio per le scommesse sull'andata dei playoff di Champions League tra Galatasaray e Juventus:

No goal a quota 2.20 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 2.11 su William Hill

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 3.25 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano una porta inviolata e quantomeno un pari della Juventus contro il Galatasaray in una sfida con al massimo tre reti.

Quote Galatasaray - Juventus

In casa del Galatasaray, i bookmaker vedono la Juventus favorita – ma i nostri esperti hanno studiato altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i turchi e i bianconeri al match

La Juventus scende in campo a Istanbul contro il Galatasaray dopo aver chiuso la fase a girone unico a 13 punti. E lo fa a tre settimane dallo 0-0 in casa di un Monaco capace di chiudere una striscia con i 2-0 contro il Pafos, oltreché contro il Benfica. Nelle prime due uscite europee sotto la guida di Luciano Spalletti i bianconeri avevano visto l'1-1 contro lo Sporting Lisbona e il 3-2 in casa del Bodo/Glimt.

Ora affrontano un Galatasaray che ha raccolto nove dei suoi dieci punti dalla seconda alla quarta giornata. Mentre negli ultimi quattro turni ha raccolto un solo punto, quello arrivato grazie all'1-1 contro l'Atletico Madrid. Che era stato preceduto dagli 0-1 contro il Saint-Gilloise e il Monaco, e seguito dallo 0-2 in casa del Manchester City.

Probabili formazioni di Galatasaray - Juventus

Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Gabriel, Yilmaz, Akgun, Lang, Osimhen

Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Gabriel, Yilmaz, Akgun, Lang, Osimhen Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Cabal, McKennie, Yildiz, David

In Galatasaray - Juventus assisteremo a una porta inviolata?

Dopo il 3-0 ad Amsterdam contro l'Ajax di inizio novembre, il Galatasaray nelle ultime quattro giornate in Champions ha segnato complessivamente una volta. Ed è avvenuto grazie a un'autorete nell'1-1 contro l'Atletico Madrid arrivato dopo gli 0-1 contro il Saint-Gilloise e in casa del Monaco. Poi, la fase a girone unico si è chiusa per i "Leoni" con lo 0-2 sul campo del Manchester City.

Seppur contro squadre tecnicamente inferiori, il rendimento della Juventus in Europa da fine novembre è stato diametralmente opposto. Dopo aver concesso due reti sul campo sintetico di Bodo, la "Vecchia Signora" ha collezionato tre clean sheet. Al 2-0 contro il Pafos sono, infatti, seguiti l'altro 2-0 contro il Benfica e lo 0-0 contro il Monaco.

Alla luce di questi rendimenti, il segno No goal è realistico nell'incontro fra Galatasaray e Juventus.

Scommessa 1: No goal a quota 2.20 su Goldbet

La gara al Rams Park vedrà al massimo tre gol?

Tutte le più recenti cinque gare del Galatasaray in Champions hanno registrato non più di tre marcature. In questa fase, tre gol in una partita sono arrivati esclusivamente nel 3-0 contro l'Ajax che aveva preceduto gli 0-1 contro il Saint-Gilloise e il Monaco. Poi, gli undici di Istanbul hanno registrato a gennaio l'1-1 contro l'Atletico Madrid e lo 0-2 sul campo del Manchester City.

Inoltre, a eccezione del 3-2 in casa del Bodo/Glimt, tutte le ultime sei partite della Juventus in Europa hanno visto meno di quattro reti. Il primo successo era, per esempio, arrivato dopo lo 0-1 contro il Real Madrid e l'1-1 contro lo Sporting. La "Vecchia Signora" aveva poi collezionato i 2-0 contro il Pafos e il Benfica prima di non andare oltre lo 0-0 a Monaco.

Considerando questi rendimenti, la combo No goal + Under 3.5 è plausibile al Rams Park.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 2.11 su William Hill

Anche in casa del Galatasaray, la Juventus rimarrà imbattuta?

Nella fase a girone unico della Champions 2025/26, la Juventus ha perso esclusivamente nello 0-1 in casa del Real Madrid – e sotto la guida di Igor Tudor. Con Spalletti in panchina invece i bianconeri hanno raccolto due pari, l'1-1 contro lo Sporting e lo 0-0 a Monaco, oltreché tre successi. Dopo essersi sbloccati con il 3-2 a Bodo erano infatti arrivati i 2-0 contro il Pafos e soprattutto contro il Benfica.

Il Galatasaray, invece, ha perso quattro delle sue otto uscite nella fase a girone unico e tre nelle ultime quattro. Dopo il 3-0 sul campo dell'Ajax, i turchi non sono stati battuti solo nell'1-1 contro l'Atletico Madrid. Mentre hanno subìto gli 0-1 contro il Saint-Gilloise e il Monaco, oltreché lo 0-2 in casa del Manchester City.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal è da tenere d'occhio nell'andata fra Galatasaray e Juventus.

Scommessa 3: Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 3.25 su Lottomatica

+