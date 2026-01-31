Il Barca è in forma smagliante. Possiamo aspettarci che i capolista raccolgano altri tre punti ad Alicante.

Pronostici Elche - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Elche - Barcellona

Goal (GG) a quota 1.60 su bet365

Secondo tempo con il maggior numero di gol a quota 2.18 su William Hill

Lamine Yamal come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.10 su Lottomatica

Quote Elche - Barcellona

Elche - Barcellona bet365 William Hill Lottomatica Goal (GG) 1.60 1.56 1.55 Secondo tempo con il maggior numero di gol 1.95 2.18 1.85 Lamine Yamal come marcatore in qualsiasi momento 2.40 2.19 2.10

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Elche 1-3 Barcellona

Pronostico marcatore: Elche – Álvaro Rodríguez; Barcellona – Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

L'Elche sta vivendo una stagione solida dopo il suo ritorno in Liga, attualmente all'11° posto dopo 21 partite. Nonostante una serie di quattro partite senza vittorie in campionato, gli uomini di Eder Sarabia hanno comunque dimostrato competitività in tutte le loro recenti partite. I Los Franjiverdes hanno perso solo una volta in casa in tutta la stagione.

A Barcellona, tuttavia, i padroni di casa affrontano una squadra in gran forma. I Blaugrana sono in testa alla classifica e hanno vinto 14 delle loro ultime 15 partite competitive. Il Barca ha vinto questa partita 3-1 a novembre. Dopo una grande vittoria in Champions League a metà settimana, saranno fiduciosi di ottenere altri tre punti.

Probabili formazioni Elche - Barcellona

Elche: Pena, Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera, Aguado, Neto, Diangana, Rodríguez, Mir, Santiago

Barcellona: J. Garcia, Koundé, Cubarsi, Martin, Balde, de Jong, E. Garcia, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Elche pronto a combattere

È stato un periodo difficile per l'Elche. Ospitano il Barcellona, non avendo vinto nessuna delle loro ultime cinque partite competitive. Affrontano anche problemi di infortuni e voci di trasferimenti di giocatori chiave questo mese. Detto ciò, i Los Franjiverdes hanno costantemente offerto prestazioni rispettabili in questa stagione.

Lucas Cepeda è arrivato per rafforzare le loro fila. Inoltre, il capocannoniere Rafa Mir si è dichiarato in forma per questo fine settimana. Sono entrambi grandi rinforzi per Eder Sarabia, che farà affidamento sulla sua squadra per creare problemi ai visitatori. L'Elche ha trovato la rete in tutte le loro ultime 10 partite. Hanno mancato di segnare solo una volta in casa nella stagione 2025/26.

Pensiamo che il Barca sarà vittorioso, anche con l'assenza di giocatori come Pedri e Gavi ancora infortunati. Tuttavia, non sono impenetrabili. Gli uomini di Hansi Flick hanno subito gol in quattro delle loro ultime sei partite. Hanno ottenuto solo tre clean sheet in trasferta in questa stagione di Liga. È improbabile che i catalani abbiano un pomeriggio facile all'Estadio Martínez Valero.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.60 su bet365

Fuochi d'artificio del Barca nel secondo tempo

C'è una buona ragione per prevedere un secondo tempo movimentato ad Alicante quando l'Elche incontra il Barcellona questo fine settimana. I padroni di casa hanno segnato e subito quasi il doppio dei gol dopo l'intervallo in questa stagione di Liga. Ci sono stati 38 gol segnati nella seconda metà delle loro partite, rispetto ai 20 nella prima.

Il Barca, nel frattempo, è scatenato dopo l'intervallo. Ha segnato 32 volte nel secondo tempo delle sue partite di Liga nella stagione 2025/26 e ne ha subiti solo sei. Sono stati più pericolosi in attacco negli ultimi quindici minuti.

Guardando le partite recenti, 10 degli ultimi 12 gol dei visitatori in tutte le competizioni sono stati segnati dopo l'intervallo. L'Elche potrebbe frustrare la squadra ospite per un po', ma alla fine gli uomini di Flick dovrebbero portare a casa il risultato.

Scommessa 2: Secondo tempo con il maggior numero di gol a quota 2.18 su William Hill

La forma spaventosa di Yamal in piena mostra

Flick ha un notevole arsenale di talenti offensivi a sua disposizione. Il Barca vanta cinque giocatori con un numero di gol a doppia cifra finora nella stagione 2025/26. Ci sono anche tre giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra negli assist, quindi il tecnico catalano non manca di opzioni.

Marcus Rashford ha accumulato 21 G/A, così come Fermin Lopez. Tuttavia, nessuno ha contribuito più di Lamine Yamal. Il talento 18enne ha segnato 12 volte e creato 13 gol per i suoi compagni di squadra.

Yamal ha ottenuto un gol e un assist nella vittoria a metà settimana contro il FC Copenhagen. Ha anche segnato contro il Real Oviedo nell'ultima partita di campionato del Barca. Da quando è tornato dall'infortunio, ha segnato sei gol in 13 partite. Scommettiamo che troverà il modo di superare l'Elche, proprio come ha fatto a novembre.