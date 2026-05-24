I favori del pronostico vanno ai Gunners, determinati a mantenere alta la concentrazione prima della finale di Champions League.

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Quote Crystal Palace - Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace 1-3 Arsenal

Pronostico marcatore: Crystal Palace - Jean-Philippe Mateta; Arsenal - Viktor Gyokeres, Declan Rice, Bukayo Saka

Il Crystal Palace ha obiettivi decisamente più importanti rispetto alla vittoria nell'ultimo turno di Premier League. Le "Eagles" sono concentrate sulla finale di Conference League, mentre l'avventura di Oliver Glasner a Selhurst Park volge al termine. Senza successi in campionato da sei partite, i padroni di casa cercheranno di evitare rischi inutili prima di affrontare il Rayo Vallecano.

Nel frattempo, l'Arsenal si gode la riconferma come campione d'Inghilterra. I Gunners non hanno un disperato bisogno di punti in quest'ultima giornata, ma non intendono frenare la propria corsa in vista della finale di Champions League. Gli uomini di Mikel Arteta potrebbero trarre un grande vantaggio dal giocare senza alcuna pressione.

Probabili formazioni Crystal Palace - Arsenal

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Sosa, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Odegaard, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres

I Gunners vogliono chiudere la stagione in bellezza

Nonostante il titolo di Premier League sia già in cassaforte e questa partita non influisca sulla classifica, l'Arsenal andrà a caccia dell'ennesima vittoria. La squadra di Mikel Arteta ha mostrato un grande pragmatismo nel corso della trionfale stagione 2025/26. Tuttavia, in quest'ultima gara i londinesi potranno esprimersi con maggiore intensità. Con il cruciale match contro il Paris Saint-Germain alle porte, l'obiettivo principale resta quello di mantenere intatta la striscia vincente.

Il Crystal Palace potrebbe risparmiare Chris Richards e Chadi Riad in seguito ai lievi infortuni rimediati contro il Brentford, soprattutto in considerazione dell'imminente finale europea. Dall'altro lato, i Gunners potrebbero concedersi un po' di turnover, potendo contare su una rosa caratterizzata da un'eccellente profondità. Una vittoria esterna appare quindi come l'esito più probabile.

Le Eagles stanno attraversando un periodo complicato, reduci dal pareggio per 2-2 contro il Brentford nell'ultimo turno. Al contrario, la formazione di Arteta ha conquistato la vittoria in cinque delle ultime sei partite, dimostrando una condizione atletica invidiabile. I campioni in carica attraversano un momento di forma splendido e non intendono interrompere la propria striscia positiva.

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L'assenza di pressioni favorisce una partita aperta

Sebbene questa sfida non abbia alcun impatto sulla classifica finale, l'atmosfera rilassata potrebbe rendere l'incontro decisamente spettacolare. I Gunners provengono da quattro clean sheet consecutivi.

Tuttavia, le probabili rotazioni nell'undici titolare potrebbero rendere la retroguardia ospite leggermente più vulnerabile. Inoltre, considerando tutte le competizioni, il Palace ha messo a segno sei reti nelle ultime quattro partite, confermando la pericolosità del proprio reparto offensivo.

La mancanza di obiettivi di classifica reali potrebbe dar vita a un match aperto a Selhurst Park, dove i giocatori avranno la libertà di esprimersi al meglio delle proprie qualità. Inoltre, con le rispettive finali europee ormai imminenti, difficilmente si assisterà a una gara dai toni agonistici esasperati. Ci si aspetta una sfida ricca di occasioni da ambo le parti, ideale per il divertimento degli appassionati neutrali.

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Gyokeres torna nell'undici titolare

Nessun giocatore dell'Arsenal ha segnato più gol di Viktor Gyokeres in questa stagione. L'attaccante svedese ha distribuito le sue 21 reti con grande costanza durante l'anno, andando a segno in ogni singola competizione disputata. Con 14 gol in Premier League, il suo contributo è stato fondamentale per la conquista del titolo.

Non sorprende, quindi, che Gyokeres sia il favorito dei bookmaker per quanto riguarda la firma sul tabellino dei marcatori in questo match. Il centravanti è rimasto a secco nelle ultime due apparizioni in campionato, ma aveva collezionato ben quattro reti nelle cinque sfide precedenti. Un dato impressionante indica che il ventisettenne non è mai rimasto per più di due partite consecutive senza segnare da gennaio a oggi.

Di conseguenza, sebbene entrambe le rose dispongano di numerosi potenziali realizzatori, la scelta ricade sull'ex giocatore dello Sporting per sbloccare l'incontro. Rimasto a riposo contro il Burnley, Arteta vorrà sicuramente fargli ritrovare il feeling con il gol in vista della finale di UCL del 30 maggio. Si tratta indubbiamente del pericolo numero uno per Glasner e per la retroguardia del Palace.