Pronostici Cremonese - Milan: rossoneri in cerca di riscatto

Contro la Cremonese, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il Milan in una sfida con due, tre o quattro gol – e più di una rete del "Diavolo".

Migliori pronostici di Cremonese - Milan

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Cremonese - Milan con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 1.5 ospite a quota 1.65 su Goldbet

Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 1.89 su William Hill

Doppia chance X2 + 2-4 gol a quota 1.68 su Lottomatica

Sul campo della Cremonese, i nostri esperti si aspettano quantomeno due reti di un Milan imbattuto – e non più di quattro complessive.

Quote Cremonese - Milan

I bookmaker vedono la Cremonese nettamente sfavorita contro il Milan – ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

Come arrivano i grigiorossi e i rossoneri al match

La Cremonese ospita il Milan a una settimana dallo 0-3 sul campo della Roma. All'Olimpico le "Tigri" hanno così incassato l'ottava sconfitta in dodici giornate – e la quarta nelle ultime cinque. Lo 0-0 contro il Genoa aveva chiuso una striscia con lo 0-1 contro il Sassuolo, lo 0-2 contro l'Inter e l'1-2 contro l'Atalanta.

Il Milan invece domenica con lo 0-1 contro il Parma ha perso per la seconda volta nella Serie A 2025/26. E prima dell'1-1 contro un Como sesto in classifica in cinque turni non aveva vinto esclusivamente nell'altro 1-1 in casa della Roma. Al big match dell'Olimpico erano seguiti il 3-0 a Bologna e il 2-1 a Pisa.

Probabili formazioni di Cremonese - Milan

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric

Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

Contro la Cremonese vedremo almeno due reti del Milan?

Per esempio, nello 0-3 all'Olimpico contro la Roma la Cremonese ha subìto più di due reti per la quinta volta in otto giornate. In tutto ciò, le eccezioni erano arrivate negli 0-0 casalinghi contro l'Hellas Verona e il Genoa – oltreché nello 0-1 contro il Sassuolo.

Ne aveva invece concesse due davanti al proprio pubblico sia al Cagliari che all'Inter e in trasferta contro l'Atalanta. E sempre lontano dallo Zini il 12 gennaio i grigiorossi avevano visto lo 0-5 contro la Juventus.

Il Milan è reduce dall'1-1 contro il Como e dallo 0-1 contro il Parma. Ma è altrettanto vero che per il "Diavolo" febbraio si era aperto con il 3-0 a Bologna seguito dal 2-1 a Pisa.

Per questi motivi, il segno Over 1.5 ospite è plausibile nel derby lombardo fra la Cremonese e il Milan.

Scommessa 1: Over 1.5 ospite a quota 1.65 su Goldbet

I grigiorossi segneranno al massimo una volta contro i rossoneri?

L'unica rete della Cremonese nelle ultime sette gare è stata il gol della bandiera di Morten Thorsby al 94° nell'1-2 in casa dell'Atalanta. Una firma, quella contro gli orobici, arrivata dopo le gare contro la Juventus e lˈInter – oltreché contro il Sassuolo e lˈHellas Verona. Da metà febbraio, poi, sono seguiti lˈaltro pari a reti inviolate contro il Genoa e lo 0-3 in casa della Roma.

Viceversa, il Milan non concede più di una rete da metà dicembre e nelle ultime nove giornate ne ha subite complessivamente sette. E dopo aver chiuso gennaio con l'1-1 sul campo della Roma, aveva inanellato il 3-0 a Bologna e il 2-1 a Pisa. Poi sono arrivati l'1-1 nel recupero contro il Como e lo 0-1 contro il Parma.

Dunque, la combo Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite è da tenere d'occhio per l'incontro allo Zini.

Scommessa 2: Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 1.89 su William Hill

Un risultato utile per il Milan contro la Cremonese e al massimo quattro gol?

La Cremonese non vince in Serie A dal 2-0 del 7 dicembre, dopo il quale ha racimolato quattro punti in dodici turni. E nelle più recenti quattro gare delle "Tigri", solo lo 0-0 contro il Genoa non ha visto dalle due alle quattro reti. Più precisamente, a febbraio, i grigiorossi hanno registrato anche lo 0-2 contro l'Inter, l'1-2 contro l'Atalanta e lo 0-3 contro la Roma.

Il Milan giunge a Cremona dopo lo 0-1 contro il Parma e per la terza volta in dodici giornate non sono arrivate dalle due alle quattro reti. Da metà dicembre non era accaduto esclusivamente negli 1-0 a Cagliari e contro il Lecce. Febbraio si era poi aperto col 3-0 a Bologna e il 2-1 a Pisa.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia chance X2 + 2-4 gol è realistica nell’incontro fra il Milan e la Cremonese.

Scommessa 3: Doppia chance X2 + 2-4 gol a quota 1.68 su Lottomatica

