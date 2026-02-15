Pronostici Cremonese - Genoa con Colombo in cerca di conferme

In casa della Cremonese, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il Genoa con almeno due reti – di cui quantomeno una di Lorenzo Colombo.

Migliori pronostici di Cremonese - Genoa

Di seguito alcuni consigli per le scommesse su Cremonese - Genoa con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Doppia Chance X2 + Over 1.5 a quota 1.95 su Goldbet

Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 2.80 su Lottomatica

Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Colombo Lorenzo a quota 3.06 su William Hill

I nostri esperti prevedono, per esempio, al massimo un punto per la Cremonese contro il Genoa, almeno due gol – e una firma di Lorenzo Colombo.

Quote Cremonese - Genoa

Per la gara sul campo della Cremonese, i bookmaker vedono il Genoa favorito – ma i nostri esperti hanno analizzato altri mercati.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano le "Tigri" e il "Grifone" al match

Il Genoa giunge a Cremona a otto giorni dal 2-3 a Marassi contro il Napoli, il secondo consecutivo dopo quello dell'Olimpico contro la Lazio. Così, i biancocelesti avevano interrotto una striscia con cinque risultati utili dei liguri iniziata con gli 1-1 contro il Pisa e in casa del Milan. E che era proseguita con il 3-0 contro il Cagliari, lo 0-0 a Parma e il 3-2 contro il Bologna.

La Cremonese invece nelle ultime dieci giornate ha racimolato tre punti e non vince dal 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre. E con lo 0-0 del 19 gennaio contro l'Hellas Verona ha visto il finora ultimo pari. Poi, le "Tigri" hanno subìto lo 0-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, lo 0-2 contro l'Inter e l'1-2 di lunedì in casa dell'Atalanta.

Probabili formazioni di Cremonese - Genoa

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Bonazzoli

Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Bonazzoli Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo

La Cremonese non vincerà contro il Genoa in una sfida da almeno due gol?

Per esempio, nell'1-2 sul campo dell'Atalanta, la Cremonese ha perso per la settima volta nelle ultime dieci uscite in Serie A. In tutto ciò – dopo lo 0-0 sul campo della Lazio del 20 dicembre – i grigiorossi hanno macinato punti solo allo Zini con il 2-2 contro il Cagliari e l'altro 0-0 contro l'Hellas Verona. Poi, avevano incassato lo 0-1 in casa del Sassuolo e il 1° febbraio lo 0-2 contro l'Inter.

Inoltre, il Genoa prima dei 2-3 in casa della Lazio e a Marassi contro il Napoli aveva inanellato cinque risultati utili consecutivi. Dopo gli 1-1 contro il Pisa e al Meazza contro il Milan era tornato al successo col 3-0 contro il Cagliari. Erano seguiti lo 0-0 a Parma e il 3-2 contro il Bologna.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Over 1.5 rientra fra quelle realistiche nella sfida fra Cremonese e Genoa.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + Over 1.5 a quota 1.95 su Goldbet

In Cremonese - Genoa vedremo al massimo due reti dei padroni di casa e più di una degli ospiti?

Nel 2-3 contro il Napoli, il Genoa ha siglato più di una rete per quarta volta in cinque partite in Serie A. Inoltre, lo 0-0 a Parma del 18 gennaio era arrivato fra il 3-0 contro il Cagliari e il 3-2 contro il Bologna. E la finora ultima trasferta, quella contro la Lazio, si era chiusa con un altro 2-3.

Dunque, il "Grifone" ha concesso sette gol nelle ultime tre giornate, ma la Cremonese nell'1-2 di lunedì a Bergamo è tornata a segnare dopo tre turni. Al 2-2 contro il Cagliari dell'8 gennaio erano seguiti inizialmente lo 0-5 contro la Juventus e lo 0-0 contro l'Hellas Verona. Poi, le "Tigri" avevano incassato lo 0-1 contro il Sassuolo e lo 0-2 contro l'Inter.

Considerando questi rendimenti, anche la combo Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite è plausibile in vista della sfida allo Zini.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 2.80 su Lottomatica

Lorenzo Colombo timbrerà il cartellino anche allo Zini?

Nelle prime quattro partite in Serie A dall'ingaggio di Daniele De Rossi, Lorenzo Colombo aveva collezionato due reti e altrettanti assist. E questi ultimi erano arrivati lontani da Marassi, nel 3-3 a Cagliari e nel 2-1 contro l'Udinese. Davanti al proprio pubblico, invece, aveva insaccato nel 2-2 contro la Fiorentina e nel 2-1 del 29 novembre contro l'Hellas Verona.

Poi nella prima metà di gennaio, Colombo aveva timbrato il cartellino negli 1-1 contro il Pisa, in casa del Milan e nel 3-0 contro il Cagliari. Poi è vero che era rimasto a secco nello 0-0 contro il Parma, nel 3-2 contro il Bologna e nel 2-3 contro la Lazio. Ma è altrettanto vero che sabato aveva siglato il momentaneo 2-2 contro il Napoli.

Anche alla luce dei risultati della Cremonese, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Colombo Lorenzo è da tenere d'occhio in vista dell'incontro allo Zini.

Scommessa 3: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Colombo Lorenzo a quota 3.06 su William Hill

+