L'esperto prevede un pareggio tra Como e Inter in un match d'andata ad alta tensione allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Como 2-2 Inter

Pronostico marcatore: Como - Anastasios Douvikas, Maxence Caqueret; Inter - Sebastiano Esposito, Marcus Thuram

Il Como ha raggiunto la sua prima semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni, eliminando il Napoli di Antonio Conte ai calci di rigore (7-6). L'ultima apparizione dei lariani in una semifinale del torneo risaliva al 1986, quando furono estromessi dalla Sampdoria con un risultato complessivo di 3-1 tra andata e ritorno.

La squadra di Cesc Fàbregas attraversa un ottimo momento, con una striscia di tre risultati utili consecutivi che include un pareggio contro il Milan e la vittoria per 2-0 che ha interrotto l'imbattibilità della Juventus in Serie A. Nell'ultima uscita, i lariani hanno superato il Lecce per 3-1 in casa, confermando un trend che li ha visti perdere solo una delle ultime nove gare ufficiali tra campionato e coppa.

Di fronte troveranno una corazzata come l'Inter, eliminata nella scorsa edizione proprio in semifinale dai rivali del Milan. I nerazzurri arrivano a questa sfida a poco più di una settimana dalla scottante eliminazione in Champions League per mano del Bodø/Glimt.

In campionato, l'Inter ha battuto il Genoa 2-0 nell'ultimo turno, portandosi a +10 sul Milan in vetta alla classifica. Essendo la squadra più in forma d'Italia, i nerazzurri godono dei favori del pronostico, anche se la trasferta di sabato scorso in Norvegia potrebbe pesare sulle gambe. Nonostante ciò, la squadra di Inzaghi resta difficilissima da battere fuori casa, rendendo prevedibile un match d'andata estremamente equilibrato al Sinigaglia.

Probabili formazioni Como - Inter

Como: Butez, Van de Brempt, Ramon, Kempf, Moreno, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Caqueret, Rodriguez, Douvikas.

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Augusto, Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram.

Difese sollecitate al Sinigaglia

Sei delle ultime 10 partite ufficiali del Como e cinque delle ultime 10 dell'Inter sono terminate con il segno GG. Tra le due, il Como è stata l'ultima a restare a secco di gol nel pareggio per 0-0 contro l'Atalanta a inizio febbraio. Tuttavia, la formazione lariana trova la via della rete con grande regolarità, essendo andata a segno in 13 delle ultime 15 sfide disputate in tutte le competizioni.

I nerazzurri vantano l'attacco più prolifico d'Italia: con 64 gol in Serie A, ne hanno segnati ben 21 in più rispetto alla seconda miglior squadra. Non mancano l'appuntamento con il gol da ben 20 partite ufficiali, ovvero dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Liverpool a inizio dicembre. Considerata la facilità di andare a segno di entrambe le compagini, è lecito aspettarsi una gara in cui entrambe le squadre trovino la via della rete.

Douvikas uomo chiave per Fàbregas

Anastasios Douvikas ha esercitato un'influenza notevole recentemente, propiziando il gol del vantaggio in ciascuna delle ultime due vittorie del Como contro Juventus e Lecce. Contro i bianconeri ha servito l'assist per la conclusione vincente di Mergim Vojvoda, mentre contro i salentini ha dimostrato tutto il suo istinto da area di rigore segnando il gol del pareggio.

Quella rete è stata la sua prima in cinque partite di Serie A dopo la doppietta nel 6-0 contro il Torino di fine gennaio. Douvikas tende a essere decisivo nei finali di gara: quattro dei suoi ultimi sei gol ufficiali sono arrivati dopo il 60° minuto. Nonostante non abbia giocato tutti i 90 minuti nelle ultime nove apparizioni, il greco ha dimostrato di poter impensierire la difesa dell'Inter grazie a un bottino stagionale di nove gol e un assist in 27 presenze.

Spettacolo e gol in terra lombarda

L'Inter ha segnato due o più gol in otto delle ultime 10 partite ufficiali. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal doppio confronto di Champions League contro il Bodø/Glimt. Allo stesso modo, il Como ha segnato almeno due reti nelle ultime due vittorie consecutive in Serie A e quattro delle sue ultime cinque gare casalinghe hanno fatto registrare l'esito Over 2.5.

In questa edizione della Coppa Italia, le quattro partite disputate dal Como hanno fatto registrare una media di 2,5 gol solo nei primi tempi. Sebbene i precedenti recenti pendano a favore dell'Inter (otto gol fatti e zero subiti negli ultimi tre incontri), il Como gioca oggi con una fiducia diversa grazie alla striscia positiva in corso. Vista la forma interna di entrambe le squadre, il pubblico può aspettarsi un incontro divertente e ricco di marcature.