Pronostici Como - Fiorentina con un Baturina in grande spolvero

Al Sinigaglia, i nostri esperti si aspettano un successo del Como contro la Fiorentina con almeno due gol – di cui quantomeno uno di Martin Baturina.

Migliori pronostici di Como - Fiorentina

Ecco quale spunto per le scommesse su Como - Fiorentina con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

1 a quota 1.75 su Goldbet

1 + Over 1.5 a quota 2.05 su Lottomatica

Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Baturina Martin a quota 2.94 su William Hill

I nostri esperti si aspettano una vittoria del Como contro la Fiorentina in una sfida con quantomeno due gol – e una marcatura di Martin Baturina.

Quote Como - Fiorentina

I principali bookmaker vedono il Como nettamente favorito per la sfida contro la Fiorentina – e i nostri esperti hanno studiato anche altre opzioni.

Come arrivano i lariani e i gigliati al match

Questa volta lontana dall'Artemio Franchi, la Fiorentina ritrova il Como a 18 giorni dall'1-3 in Coppa Italia del 27 gennaio. Allora i lariani avevano inflitto ai gigliati – fra gli 1-2 contro il Cagliari e a Napoli – la seconda di tre sconfitte consecutive. Una striscia che si è conclusa sabato con il 2-2 casalingo contro il Torino.

Proprio contro i granata il Como si era imposto per 6-0 tre giorni prima di espugnare Firenze. Si era trattato del quinto successo dei lariani in sette turni, e il secondo consecutivo dopo il 3-0 in casa della Lazio. Poi, nell'ultima gara in Serie A ha raccolto lo 0-0 contro l'Atalanta – prima di espugnare in Coppa Napoli dal dischetto.

Probabili formazioni di Como - Fiorentina

Como: Butez, Smolcic, Kempf, Ramon, Valle, Perrone, Da Cunha, Rodriguez, Paz, Baturina, Douvikas

Butez, Smolcic, Kempf, Ramon, Valle, Perrone, Da Cunha, Rodriguez, Paz, Baturina, Douvikas Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Harrison, Kean, Solomon

Il Como ritroverà i tre punti contro la Fiorentina?

Nella sua più recente apparizione in Serie A del 1° febbraio, il Como ha fermato sullo 0-0 un'Atalanta capace di vincere sette volte nelle ultime dieci giornate. Una settimana prima, i lariani avevano collezionato con il 6-0 contro il Torino il quinto successo in sette turni. E dopo l'1-3 contro il Milan preceduto dall'1-1 contro il Bologna avevano ritrovato i tre punti con il 3-0 in casa della Lazio.

La Fiorentina invece è scesa in campo anche all'indomani dell'inizio delle Olimpiadi registrando il 2-2 contro il Torino. Si è così chiusa una striscia dei gigliati con i due 1-2 in Serie A contro il Cagliari e a Napoli. Fra i quali avevano subìto nell'ottavo di Coppa Italia l'1-3 all'Artemio Franchi contro il Como.

Alla luce di questi risultati, il segno 1 è plausibile nella partita fra Como e Fiorentina.

Scommessa 1: 1 a quota 1.75 su Goldbet

In Como - Fiorentina vedremo almeno due reti complessive?

Nel 2-2 contro il Torino, la Fiorentina ha concesso più di un gol per quinta volta in sei uscite in Serie A. L'1-1 contro il Milan preceduto dal 2-2 in casa della Lazio era stato seguito dal 2-1 a Bologna. Poi, in campionato i gigliati avevano subìto gli 1-2 contro il Cagliari e il 31 gennaio a Napoli.

Nella sua più recente apparizione in Serie A, il Como il 1° febbraio ha visto lo 0-0 contro un'Atalanta che ha concesso quattro reti in dieci giornate. Ma nelle precedenti tre gare ufficiali – il 3-1 a Firenze incluso – i lariani avevano siglato complessivamente dodici reti. Perché dopo l'1-3 contro il Milan in campionato erano seguiti il 3-0 all'Olimpico contro la Lazio e il 6-0 contro il Torino.

Per questi motivi, la combo 1 + Over 1.5 è da tenere d'occhio in vista dell'incontro al Sinigaglia.

Scommessa 2: 1 + Over 1.5 a quota 2.05 su Lottomatica

Martin Baturina insaccherà anche contro i gigliati?

Martedì nel quarto di Coppa Italia a Napoli – prima di quello dopo i tempi regolamentari – Martin Baturina aveva trasformato un calcio di rigore anche al 39°. E sbloccando così la gara al Maradona, il croato era tornato al gol dopo lo 0-0 contro un'Atalanta anch'essa in grande spolvero.

Nel 6-0 contro il Torino il croato aveva timbrato il cartellino per la terza volta in quattro uscite in Serie A. Dopo aver firmato appena subentrato al 94° minuto contro il Bologna, aveva siglato al terzo minuto la prima delle tre reti contro la Lazio. Inoltre, Baturina aveva fornito un assist per gara nell'1-3 contro il Milan – oltreché contro i granata e i biancocelesti.

Considerando questo rendimento, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Baturina Martin è plausibile nella sfida del Como contro la Fiorentina.

Scommessa 3: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Baturina Martin a quota 2.94 su William Hill

