L'Inter è imbattuta negli ultimi 13 confronti con il Como in tutte le competizioni e ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi sette scontri diretti.

Migliori scommesse per Como 1907 - Inter

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NG a quota 2.15 su Lottomatica

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Quote Como 1907 - Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Como 1907 0-1 Inter

Pronostico marcatore: Como 1907 - N/D; Inter - Martinez

Il Como è un serio candidato per il quarto e ultimo posto utile alla qualificazione in Champions League. Domenica ospiterà l'Inter, attuale capolista.

La formazione di Cesc Fabregas ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, portandosi a un punto di vantaggio sulla Juventus, quinta. In questa stagione 2025/26, il Como ha perso solo cinque delle 31 partite di Serie A disputate, dimostrando di essere una squadra estremamente difficile da battere. I lariani vantano la miglior difesa del campionato, con soli 22 gol subiti in 31 gare.

La striscia di imbattibilità in Serie A dura da otto partite, il che rende questa sfida un test probante per le ambizioni scudetto dell'Inter. Fabregas dovrà fare a meno di Jacobo Ramon (problema muscolare), Jayden Addai (achilleo) e Jesus Rodriguez (ginocchio) per questo fine settimana.

L'Inter è tornata alla vittoria in modo convincente domenica scorsa, con un netto 5-2 ai danni dell'AS Roma. Questo successo porta i nerazzurri a sette punti di vantaggio sul Napoli, secondo in classifica, con sole sette giornate ancora da disputare. L'Inter ha mantenuto una media di oltre due gol segnati a partita in questa stagione, vincendo 23 delle 31 sfide giocate.

I nerazzurri hanno sbloccato il punteggio in nove degli ultimi 10 confronti ufficiali contro il Como 1907. È evidente come abbiano mantenuto un vantaggio significativo nei match recenti. Tuttavia, l'attuale stato di forma dei padroni di casa renderà questa sfida molto più complicata del solito.

Probabili formazioni Como 1907 - Inter

Como 1907:Butez; Smolcic, Valle, Kempf, Carlos, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Paz, Diao, Douvikas

Inter:Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Thuram, Martinez

Puntare su due o meno gol allo Stadio Giuseppe Sinigaglia

Solo il 44% delle partite casalinghe del Como ha visto tre o più gol. Parallelamente, il 66% delle trasferte dell'Inter si è concluso con due o meno reti totali. La quota per l'Under 2.5 riflette una probabilità statistica del 52,63% per questo weekend.

Questa giocata rappresenta il "value play" (scommessa di valore) tra i nostri pronostici per Como - Inter, basandosi sulla solidità difensiva dei padroni di casa. Il Como cercherà di contenere il prolifico attacco interista il più a lungo possibile.

Allo stesso tempo, il rendimento difensivo dell'Inter lontano da San Siro è ai vertici della Serie A, con una media di soli 0,73 gol subiti a partita in trasferta durante la stagione 2025/26.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.90 su William Hill

Porta inviolata probabile per una delle due squadre

Considerando che l'Inter subisce in media 0,73 gol a partita fuori casa e il Como ne incassa 0,69 tra le mura amiche, il segno NG è un'opzione da tenere in forte considerazione.

È sorprendente notare come la quota per il NG sia data sopra la pari. Attualmente, i mercati indicano solo il 47,62% di possibilità che questo scenario si verifichi.

Eppure, entrambe le squadre hanno segnato (segno GG) solo nel 33% delle trasferte dell'Inter e nel 50% delle partite casalinghe del Como. I lariani cercano disperatamente i tre punti per blindare la zona Champions, ma un pareggio non sarebbe comunque un risultato negativo per loro.

Scommessa 2: NG a quota 2.15 su Lottomatica

Valore sulla rete di Martinez contro la chiusa difesa lariana

Il "Toro" argentino dell'Inter, Lautaro Martinez, sta attraversando un momento di forma eccellente, avendo realizzato sei gol nelle ultime sei presenze in Serie A. L'Inter avrà bisogno del miglior Martinez per continuare la corsa verso il titolo.

La quota per un suo gol in qualsiasi momento contro il Como implica una probabilità del 36,36%, un valore che appare decisamente sottostimato.

La media realizzativa di Martinez nell'arco dell'intera stagione di Serie A è attualmente del 61,54%. Poter puntare su di lui a una quota che riflette quasi la metà della sua frequenza stagionale di gol è un'occasione inaspettata, specialmente se si considera il suo ottimo stato di forma recente.