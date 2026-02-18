Pronostici Club Brugge - Atlético Madrid: ospiti favoriti nel primo round

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita con molti gol in Belgio, con gli ospiti che segnano per primi e vincono.

Migliori scommesse per Club Brugge - Atlético Madrid

Atlético Madrid segna per primo a quota 1.67 su Lottomatica

Atlético Madrid vince a quota 1.91 su Goldbet

Oltre 3.5 gol a quota 2.50 su Netbet

Quote Club Brugge vs Atlético Madrid

Club Brugge vs Atlético Madrid Lottomatica Goldbet Netbet Club Brugge 3.60 3.60 3.70 Pareggio 3.75 3.75 3.70 Atlético Madrid 1.93 1.93 1.95

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Club Brugge 2-3 Atlético Madrid

Pronostico marcatore: Club Brugge – Hans Vanaken, Nicolò Tresoldi; Atlético Madrid – Ademola Lookman, Alexander Sørloth, Julián Álvarez

Il Club Brugge ha battuto il Marsiglia 3-0 in casa nell'ultima giornata della fase a gironi. Questo è stato sufficiente per un 19° posto e ha portato a questo play-off contro l'Atlético Madrid. La squadra di Diego Simeone non è riuscita a raggiungere le prime otto posizioni dopo aver perso sorprendentemente 2-1 in casa contro il Bodø/Glimt.

Da allora, i belgi hanno perso contro l'Union Saint-Gilloise, ma hanno battuto lo Standard Liegi nel loro campionato nazionale. Nel frattempo, le ambizioni dell'Atlético Madrid in La Liga sono finite, avendo subito una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis. Hanno però reagito con una sorprendente vittoria per 4-0 in Copa del Rey contro il Barcellona giovedì.

Probabili formazioni Club Brugge - Atlético Madrid

Club Brugge:Team Mignolet, Seys, Mechele, Ordoñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbes, Tresoldi

Atlético Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Sørloth, Álvarez

Atleti in vantaggio per primi in Belgio

Ci sono stati quattro gol nei primi 45 minuti per l'Atlético Madrid contro un Barcellona sconvolto nella coppa spagnola. Il nuovo acquisto Ademola Lookman ha avuto un grande impatto sulla partita, segnando e assistendo. Anche Julián Álvarez ha offerto la sua migliore performance degli ultimi mesi.

Quel risultato è stato un tempestivo stimolo di fiducia per una squadra e un allenatore che stavano cominciando a subire critiche. È un buon auspicio per le loro possibilità di un avvio rapido mentre tornano all'azione europea.

L'Atleti ha costantemente segnato gol precoci in questa stagione. Hanno segnato per primi nell'87% delle loro partite in La Liga. La loro differenza reti nel primo tempo di +4 in Champions League dimostra che questa tendenza è continuata anche sul palcoscenico europeo.

Pertanto, scommettere sugli ospiti che segnano per primi in questa partita è un'opzione di buon valore con una probabilità implicita del 60%.

Scommessa 1: Atlético Madrid segna per primo a quota 1.67 su Lottomatica

Ospiti in vantaggio nel primo round

Il Club Brugge non è mai andato oltre gli ottavi di finale in questa competizione dal 1978, quando raggiunse la finale. Nell'era della Champions League, tendono a bloccarsi contro le squadre più forti oltre la fase iniziale.

Anche nella fase a gironi di quest'anno, ci sono stati segnali che suggeriscono che sarà nuovamente così. Hanno battuto Monaco, Kairat e Marsiglia comodamente, ma hanno anche subito pesanti sconfitte contro Bayern, Sporting e Arsenal.

Si sono classificati fuori dalle prime 24 per xPTS (punti attesi) con solo 9.1. Hanno anche concesso 17.2 xG, il settimo peggior record nella competizione.

Questi sono indicatori di una squadra che faticherà contro una squadra della qualità dell'Atlético Madrid. I giocatori di Simeone possono prendere fiducia dalla vittoria per 3-2 contro il PSV a dicembre. Questo sarà un test simile, e probabilmente riusciranno a ottenere un vantaggio nel primo round.

Scommessa 2: Atlético Madrid vince a quota 1.91 su Goldbet

Un altro spettacolo al Jan Breydel Stadium

L'Atlético Madrid è ancora etichettato un po' sbrigativamente come una squadra difensiva. Tuttavia, le statistiche recenti di Champions League non supportano davvero questo.

Los Rojiblancos sono stati i terzi migliori marcatori nella fase a gironi della scorsa stagione con 20 gol. Hanno nuovamente superato i due gol di media a partita in questa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato in sette delle loro otto partite.

Ci sono anche di solito gol ogni volta che il Club Brugge gioca in questa competizione. Compresi i preliminari, 10 delle loro 12 partite di quest'anno hanno visto almeno una squadra segnare tre o più gol. Tutte le loro partite nella fase a gironi hanno prodotto almeno tre gol in totale.

Il Jan Breydel Stadium è stato il teatro di un emozionante 3-3 quando il Brugge ha affrontato l'ultima volta un avversario spagnolo. Era contro il Barcellona a novembre. Scommettere su oltre 3.5 gol sembra una strategia che potrebbe essere nuovamente redditizia.

Scommessa 3: Oltre 3.5 gol a quota 2.50 su Netbet

