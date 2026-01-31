Il nostro esperto di scommesse prevede che il Chelsea continuerà a dominare questo incontro per restare competitivo nella corsa per un posto tra le prime quattro in Premier League.

Pronostici Chelsea - West Ham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - West Ham

Over/under: oltre 2.5 gol a quota 1.53 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento: João Pedro a quota 2.25 su Sisal

Margine di vittoria: Chelsea vincente con due gol di scarto a quota 4.45 su NetBet

Quote Chelsea - West Ham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 3-1 West Ham

Pronostico marcatore: Chelsea – João Pedro, Enzo Fernández, Estevão; West Ham – Jarrod Bowen

Il Chelsea ha confermato il suo posto negli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera, il che dovrebbe fornire loro slancio in Premier League. I Blues entrano in questa giornata al quinto posto, a un solo punto dal Manchester United al quarto posto.

Liam Rosenior ha operato efficacemente da quando ha preso il posto di Enzo Maresca all'inizio di questo mese. L'unico intoppo nella sua breve gestione finora è stata una sconfitta contro l'Arsenal nella semifinale di Coppa di Lega. Mentre il ritorno è in programma la prossima settimana, la squadra di Rosenior deve concentrarsi sulla vittoria contro il West Ham questo fine settimana.

Gli Hammers hanno vissuto una stagione difficile, trascorrendo la maggior parte di essa in zona retrocessione. La squadra di Nuno Espírito Santo sembra ora guadagnare slancio in campionato, avendo vinto due partite consecutive.

Nonostante questo miglioramento, il West Ham rimane a cinque punti dal Nottingham Forest e deve continuare a raccogliere punti per evitare la retrocessione. Avendo avuto una settimana di riposo tra le partite, i visitatori dovrebbero avere fiducia di ottenere un risultato allo Stamford Bridge.

Probabili formazioni Chelsea - West Ham

Chelsea:Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevao, Fernandez, Neto, Pedro

West Ham:Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Pablo, Castellanos

Una minaccia offensiva persistente

I padroni di casa vantano uno dei migliori attacchi del campionato. Hanno segnato 39 gol in campionato in questa stagione, con solo Arsenal e le due squadre di Manchester che hanno segnato di più. I Blues hanno una media di 1.70 gol segnati e 1.09 subiti per partita.

I padroni di casa hanno segnato in 21 delle loro 23 partite in questa competizione, il che significa che è molto probabile che trovino la rete sabato. Quattordici delle loro 23 partite in campionato hanno visto più di due gol, il che equivale al 61% delle loro partite.

Il West Ham si dirige verso Stamford Bridge, avendo segnato una media di un gol per partita in trasferta in questa stagione, e 1.73 gol subiti per partita. Degno di nota è che hanno partecipato a più partite con oltre 2.5 gol rispetto a qualsiasi altro club in questa stagione, raggiungendo quel totale in 16 incontri.

Anche i dati storici supportano un incontro ad alto punteggio, poiché ognuno dei loro ultimi cinque scontri diretti ha prodotto almeno tre gol.

Scommessa 1: Over/under: oltre 2.5 gol a quota 1.53 su William Hill

Pedro in ottima forma

Il Chelsea farà affidamento sul loro miglior marcatore, Joao Pedro, per ispirazione sabato. Il brasiliano ha segnato otto gol in campionato questa stagione, incluso uno lo scorso weekend contro il Crystal Palace. I suoi contributi ai gol rappresentano il 21% dei gol totali del club in campionato quest'anno.

Pedro ha continuato la sua eccellente forma in Champions League durante la settimana, segnando una doppietta a Napoli per aiutare i Blues a garantirsi un posto tra le prime otto. È anche il miglior marcatore della squadra in Europa questa stagione con tre gol.

Inoltre, ha segnato quattro volte nelle sue ultime tre partenze per il Chelsea, giustificando la fiducia di Rosenior in lui per guidare l'attacco. L'ex giocatore del Brighton è sicuramente in prima linea per finire sul tabellino dei marcatori contro il West Ham.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento: João Pedro a quota 2.25 su Sisal

Vincere con comodità

I Blues sono stati dominanti nelle loro vittorie in campionato questa stagione. Hanno vinto 10 partite in Premier League finora, metà delle quali con un margine di vittoria di due gol.

Le loro recenti partite contro il West Ham hanno visto vittorie con vari margini. Tuttavia, tre dei loro ultimi quattro incontri hanno visto una vittoria con un minimo di due gol.

Mentre la maggior parte delle 13 sconfitte del West Ham in questa stagione sono state con un solo gol di scarto, tre di quelle perdite sono state con un margine di due gol. Data l'attuale qualità all'interno della squadra, il Chelsea sembra in grado di ottenere una vittoria comoda.