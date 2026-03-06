Gli esperti di scommesse prevedono un nuovo passo falso del Real Madrid, con Borja Iglesias pronto a finire sul tabellino dei marcatori per i padroni di casa.

Migliori scommesse per Celta Vigo - Real Madrid

Celta Vigo o Pareggio a quota 1.68 su Goldbet

Borja Iglesias marcatore qualsiasi momento a quota 2.90 su Netbet

Secondo tempo - Over 1.5 gol a quota 1.93 su Lottomatica

Quote Celta Vigo - Real Madrid

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Celta Vigo 2-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Celta Vigo - Borja Iglesias, Williot Swedberg; Real Madrid - Vinicius Junior

Il Real Madrid aveva brevemente riconquistato la vetta della La Liga dopo aver travolto la Real Sociedad per 4-1 a febbraio. Tuttavia, la corsa al titolo ha subito danni significativi da allora, a causa di due sconfitte consecutive. I Blancos sono stati battuti 2-1 dall'Osasuna prima della sorprendente sconfitta interna per 1-0 contro il Getafe lo scorso lunedì sera.

Non si prospetta un impegno agevole per la squadra di Alvaro Arbeloa nel tentativo di interrompere questo trend negativo. Il Celta Vigo attraversa un momento di forma eccellente, reduce da quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. Il successo per 2-1 ottenuto domenica sul campo del Girona ha ulteriormente alimentato le speranze di una nuova qualificazione europea.

Probabili formazioni Celta Vigo - Real Madrid

Celta Vigo: Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodriguez, Mingueza, Moriba, Roman, Carreira, Swedberg, Lopez, Iglesias

Real Madrid:Courtois, F. Garcia, Asencio, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, G. Garcia

I problemi del Real Madrid si intensificano al Balaidos

Il Real Madrid si trova ora a quattro punti di distanza dal Barcellona, con l'impegnativa sfida di Champions League contro il Manchester City alle porte. Esiste la concreta possibilità che l'intera stagione possa sfaldarsi nel giro delle prossime due settimane. Non sono stati mostrati segnali evidenti di progresso da quando Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso a gennaio. La sconfitta per 1-0 contro il Getafe, secondo peggior attacco della La Liga, ha messo a nudo le attuali difficoltà nel reparto offensivo.

Le due prestazioni precedenti sono state forse ancora più preoccupanti. Contro l'Osasuna è arrivata una sconfitta sia nel risultato che nel duello degli xG (2.29 a 1.70). Inoltre, il totale di 1.11 xG registrato nel ritorno dei play-off di Champions League in casa è stato inferiore all'1.64 del Benfica. Il Celta Vigo sarà ulteriormente incoraggiato dai gravi problemi di formazione che affliggono il Real Madrid. Gli ospiti dovranno fare a meno di tre giocatori per squalifica, mentre Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao e Kylian Mbappé sono tutti fermi per infortunio. Puntare sulla vittoria o sul pareggio dei galiziani appare una scelta solida, con una probabilità implicita del 58.1%.

Scommessa 1: Celta Vigo o Pareggio a quota 1.68 su Goldbet

Iglesias pronto a colpire per i padroni di casa

Dopo un avvio rallentato, caratterizzato da ben sette pareggi per 1-1 nelle prime nove giornate, il Celta Vigo ha trovato il proprio ritmo. La rosa è profonda e la politica di rotazione di Claudio Giraldez sta dando i suoi frutti. La concorrenza per una maglia da titolare è elevata, ma Borja Iglesias si è imposto come la scelta principale in attacco.

L'attaccante della nazionale spagnola vanta una media di 1.6 tiri a partita in La Liga. I suoi 10 gol in campionato sono arrivati con una media impressionante di uno ogni 135 minuti. Grazie a una settimana senza impegni infrasettimanali e con sei giorni di riposo prima della prossima gara europea, il trentatreenne dovrebbe partire titolare.

L'unico difensore centrale senior del Real Madrid attualmente integro fisicamente è lo squalificato Dean Huijsen. Antonio Rudiger non si è allenato a pieno ritmo questa settimana, ma è probabile che scenda in campo. Raul Asencio potrebbe affiancarlo, ma solo se riceverà il via libera dopo un preoccupante infortunio al collo. Iglesias ha segnato in tre delle ultime cinque partite di campionato ed è perfettamente in grado di sfruttare queste incertezze difensive. Rappresenta una scelta di grande valore nel mercato dei marcatori.

Scommessa 2: Borja Iglesias marcatore qualsiasi momento a quota 2.90 su Netbet

Previsto un secondo tempo ricco di emozioni

Il Celta Vigo scenderà in campo con grande fiducia dopo l'eccellente vittoria per 2-0 ottenuta al Santiago Bernabeu a dicembre. In quell'occasione, il piano tattico di Giraldez funzionò alla perfezione, con la doppietta di Williot Swedberg nella ripresa a sigillare il match.

Quella partita è stata emblematica della stagione del Celta: il 72% dei gol segnati in campionato è arrivato nel secondo tempo. In casa, la percentuale di reti realizzate dopo l'intervallo sale al 74%. La carenza di opzioni in panchina per il Real Madrid potrebbe rendere la squadra vulnerabile nella seconda metà di gara. Tuttavia, i Blancos restano sempre pericolosi, specialmente con un Vinicius Junior in forma, autore di sei reti nelle ultime sei apparizioni tra tutte le competizioni.

I padroni di casa prediligono uno stile offensivo e cercheranno di conquistare l'intera posta in palio contro un avversario in crisi. Questo scenario dovrebbe portare a un secondo tempo aperto e ricco di marcature.