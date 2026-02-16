Pronostici Cagliari - Lecce: sardi a caccia del tris in casa

I nostri esperti prevedono un risultato utile con clean sheet per il Cagliari contro il Lecce e non più di due marcature.

Migliori pronostici di Cagliari - Lecce

Ecco qualche spunto per le scommesse su Cagliari - Lecce con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.63 su Goldbet

No goal + Under 2.5 a quota 1.75 su William Hill

Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal a quota 2.40 su Lottomatica

All'Unipol Domus, i nostri esperti si aspettano almeno un punto per il Cagliari contro il Lecce, non più di due reti – e un clean sheet.

Quote Cagliari - Lecce

Stando alle quote, i principali bookmaker vedono il Cagliari favorito contro il Lecce – ma i nostri esperti hanno studiato altri mercati.

Come arrivano i sardi e i salentini al match

Il Cagliari ospita il Lecce a una settimana dallo 0-2 all'Olimpico contro la Roma. Ma i giallorossi, quinti in classifica, hanno interrotto una striscia dei sardi con tre successi. E all'1-0 contro una Juventus appaiata proprio con la Roma erano seguiti il 2-1 in casa della Fiorentina e il 4-0 contro l'Hellas Verona.

Il Lecce l'8 febbraio con il 2-1 contro l'Udinese invece ha chiuso una serie con due punti racimolati in sette giornate. Inoltre, i salentini hanno ritrovato il gol dopo quattro gare. Nelle quali avevano subìto gli 0-1 contro l'Inter, il Milan e il Torino – oltreché lo 0-0 contro la Lazio.

Probabili formazioni di Cagliari - Lecce

Cagliari: Caprile, Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Kilicsoy, S. Esposito

Caprile, Zappa, Ze Pedro, Dossena, Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Kilicsoy, S. Esposito Lecce: Falcone, Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Gandelman, Sottil, Cheddira

In Cagliari - Lecce ci sarà una porta inviolata?

Prima dello 0-2 sul campo della Roma quinta in classifica, per esempio, il Cagliari aveva collezionato due clean sheet in tre gare. L'eccezione era arrivata nel 2-1 in casa di una Fiorentina capace di segnare, per esempio, in tutte le sue ultime sette uscite in Serie A. Invece all'Unipol Domus erano arrivati l'1-0 contro la Juventus quarta in graduatoria e il 4-0 contro l'Hellas Verona.

Il Lecce nel 2-1 contro l'Udinese è tornato a timbrare il cartellino dopo quattro giornate in Serie A. Poi è vero che all'1-2 contro il Parma dell'11 gennaio erano seguiti gli 0-1 a San Siro contro l'Inter e il Milan. Ma poi i salentini erano rimasti a secco anche nello 0-0 contro la Lazio e soprattutto nello 0-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Per questi motivi, il segno No goal è plausibile nella sfida fra Cagliari e Lecce.

Scommessa 1: No goal a quota 1.63 su Goldbet

AllˈUnipol Domus vedremo al massimo due gol?

Nel 2-1 contro l'Udinese, per la settima volta consecutiva il Lecce ha concesso meno di tre reti. Inoltre, ne ha subite due per la finora ultima volta nell'1-2 contro il Parma. Poi, i salentini hanno subìto gli 0-1 in trasferta contro l'Inter, il Milan e il Torino – oltreché registrato lo 0-0 contro la Lazio.

Il Cagliari, inoltre, ha siglato non più di due reti in undici delle sue più recenti dodici gare in Serie A. E il 4-0 contro l'Hellas Verona fanalino di coda, per esempio, era arrivato dopo lo 0-3 a Genova, l'1-0 contro la Juventus e il 2-1 a Firenze. Lunedì invece i sardi hanno incassato lo 0-2 all'Olimpico contro la Roma.

Alla luce di questi risultati, la combo No goal + Under 2.5 è plausibile in vista dell'incontro all'Unipol Domus.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 1.75 su William Hill

Il Cagliari rimarrà imbattuto contro il Lecce?

Con il 4-0 contro l'Hellas Verona, il Cagliari ha raccolto il suo quinto risultato utile in sei incontri all'Unipol Domus. E lo 0-1 contro il Milan secondo in classifica era arrivato, per esempio, dopo l'1-0 contro la Roma e il 2-2 contro il Pisa. Era seguito l'1-0 contro la Juventus.

Il Lecce prima del 2-1 contro l'Udinese non aveva trovato i tre punti dall'1-0 contro il Pisa del 12 dicembre. Dopo il successo a "corto muso" contro la penultima i salentini non avevano perso esclusivamente in casa della Juventus (1-1) e contro la Lazio (0-0). Inoltre, avevano registrato il pari contro l'Udinese fra gli 0-1 contro l'Inter, il Milan e il Torino.

Visti questi rendimenti, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal a quota 2.40 su Lottomatica

+