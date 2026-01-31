Pronostici Cagliari - Hellas Verona: Sardi alla caccia del tris

I nostri esperti prevedono un risultato utile con almeno due reti per il Cagliari contro un Hellas Verona sconfitto in almeno un tempo.

Migliori pronostici di Cagliari - Hellas Verona

Ecco alcuni suggerimenti per le scommesse su Cagliari - Hellas Verona con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Team 1 vince almeno un tempo a quota 1.70 su Goldbet

Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 2.63 su William Hill

Doppia chance 1X + Over 1.5 a quota 1.85 su Lottomatica

Alla Unipol Domus, i nostri esperti prevedono quantomeno un punto del Cagliari contro l'Hellas Verona in una gara con almeno due marcature dei sardi – e meno di tre gialloblù.

Quote Cagliari - Hellas Verona

Secondo i principali bookmaker, il Cagliari è favorito per la sfida contro l'Hellas Verona – ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Come arrivano i sardi e i gialloblù al match

Il Cagliari riceve l'Hellas Verona sulle ali del 2-1 sul campo della Fiorentina di sabato. E i sardi hanno così bissato l'1-0 contro la Juventus nella finora ultima uscita davanti al proprio pubblico. Nelle prime tre gare del 2026 i sardi avevano raccolto un punto col 2-2 a Cremona arrivato fra lo 0-1 contro il Milan e lo 0-3 a Genova.

L'Hellas Verona invece è reduce dall'1-3 contro l'Udinese, la sua quinta sconfitta in sette giornate. Paradossalmente i gialloblù hanno racimolato gli unici due punti in trasferta, col 2-2 a Napoli e lo 0-0 a Cremona. Ma al Bentegodi prima del 2-3 contro il Bologna e lo 0-1 contro la Lazio aveva incassato lo 0-3 contro il Torino.

Probabili formazioni di Cagliari - Hellas Verona

Cagliari: Caprile, Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Kilicsoy, S. Esposito

Caprile, Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Kilicsoy, S. Esposito Hellas Verona: Montipò, Slotsager, Nelsson, Ebosse, Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Sarr

Il Cagliari sˈimporrà in quantomeno un tempo contro lˈHellas Verona?

Con l'1-3 contro l'Udinese di lunedì, l'Hellas Verona ha incassato la quinta sconfitta nelle ultime sette gare in Serie A. Nelle quali aveva perso per 0-2 anche il secondo tempo nel 2-2 a Napoli. E fra la sfida al Maradona e lo 0-0 a Cremona i gialloblù avevano perso – seppur di misura - contro Lazio (0-1) e Bologna (2-3).

Viceversa, il Cagliari si è imposto in quantomeno un tempo in cinque delle finora ultime sette apparizioni in campionato. Grazie a due gol nella ripresa c'era riuscito anche nel 2-2 a Cremona arrivato fra lo 0-1 contro il Milan e lo 0-3 a Genova. Poi la squadra di Fabio Pisacane ha inanellato l'1-0 contro la Juventus e il 2-1 a Firenze.

Per questi motivi, il segno Team 1 vince almeno un tempo è realistico nella sfida fra Cagliari e Hellas Verona.

Scommessa 1: Team 1 vince almeno un tempo a quota 1.70 su Goldbet

Ci saranno almeno due gol sardi e meno di tre gialloblù?

In questo campionato, l'Hellas Verona ha siglato più di due reti solo nel 3-1 contro l'Atalanta del 6 dicembre. E nelle sette uscite dopo Natale ne ha firmate complessivamente cinque – due contro Napoli e Bologna, e una contro l'Udinese. Viceversa, hanno concesso tre gol per gara a Milan, Torino, Bologna e Udinese, oltreché due al Napoli.

Il Cagliari nelle ultime undici giornate non ha insaccato esclusivamente nello 0-1 contro il Milan e nello 0-3 in casa del Genoa. Inoltre, nel 2-1 contro la Fiorentina di sabato ha timbrato più di un cartellino per la seconda volta in quattro turni. Ma nella finora ultima gara casalinga ha festeggiato l'1-0 contro la Juventus.

Tutto sommato, la combo Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite è plausibile per la sfida alla Unipol Domus.

Scommessa 2: Over 1.5 casa + Under 2.5 ospite a quota 2.63 su William Hill

Il Cagliari raccoglierà almeno un punto contro lˈHellas Verona?

Dopo il 2-1 di metà dicembre all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, l'Hellas Verona in sette giornate ha racimolato due punti contro Napoli (2-2) e Cremonese (0-0). E in quattro delle cinque sconfitte in questa fase – contro Milan, Torino, Bologna e Udinese – ha subìto tre reti. L'eccezione era arrivata l'11 gennaio nello 0-1 contro la Lazio.

Il Cagliari invece nelle ultime sette gare in Serie A ha perso esclusivamente nello 0-1 contro il Milan secondo in classifica e nello 0-3 a Genova. Viceversa, i sardi hanno festeggiato l'1-0 contro la Juventus, oltreché i 2-1 sui campi di Torino e Fiorentina. Ai quali si aggiungono i 2-2 contro il Pisa sotto Natale e a Cremona dell'8 gennaio.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia chance 1X + Over 1.5 è da tenere d'occhio nella partita fra Cagliari e Hellas Verona.