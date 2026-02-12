Potrebbe rivelarsi un test impegnativo per i Gunners, con il Brentford che ha una media di due punti per partita in casa nella stagione 2025/26.

Pronostici Brentford - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Brentford - Arsenal

Brentford (1° gol) a quota 2.80 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 1.90 con William Hill

Dango Ouattara a segnare o fare un assist a quota 3.70 con Lottomatica

Quote Brentford - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brentford 1-1 Arsenal

Pronostico marcatore: Brentford: Thiago; Arsenal – Gyokeres

Il Brentford ospita i leader della Premier League, l'Arsenal, al Gtech Community Stadium giovedì sera, puntando a ridurre il divario con le prime cinque.

Pochi avrebbero previsto l'inizio sorprendente del Brentford nella stagione 2025/26 della Premier League. La maggior parte degli analisti prevedeva che le Api avrebbero lottato per evitare la retrocessione. La vita dopo Thomas Frank sembra andare piuttosto bene sotto la guida del nuovo allenatore esordiente, Keith Andrews.

Il Brentford è decisamente una squadra casalinga, avendo registrato vittorie contro Liverpool e Manchester United in questa stagione. Ha una media di 1,92 gol segnati per partita in casa, subendo solo un gol per partita casalinga. Tuttavia, l'Arsenal storicamente è stato un avversario difficile. Sono imbattuti negli ultimi nove incontri con il Brentford.

L'Arsenal di Mikel Arteta si è ripreso da alcuni risultati deludenti a gennaio e ha collezionato vittorie consecutive. Questo ha contribuito a ristabilire la fiducia dei Gunners e a mantenere il loro vantaggio di sei punti sul Manchester City.

Hanno superato facilmente il neo-promosso Leeds a Elland Road vincendo 4-0, prima di una comoda vittoria casalinga per 3-0 contro il Sunderland. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite. Tuttavia, questo record sarà messo a dura prova dalle Api in forma.

Probabili formazioni Brentford - Arsenal

Brentford: Kelleher, Henry, Kayode, Ajer, van den Berg, Henderson, Janelt, Lewis-Potter, Ouattara, Jensen, Thiago

Arsenal: Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyokeres

Valore significativo sulle Api che sbloccano il risultato

L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite. Tuttavia, affrontano un Brentford che segna quasi due gol a partita in casa. Gli uomini di Keith Andrews hanno segnato per primi nel 67% delle loro partite casalinghe finora in questa stagione.

Al contrario, l'Arsenal è andato in svantaggio nel 50% delle partite in trasferta finora in questa stagione. Tuttavia, i mercati delle scommesse danno alle Api solo il 35,71% di probabilità di aprire le marcature giovedì sera.

Anche seguendo la forma dell'Arsenal in trasferta, potrebbe esserci più del 14% di valore sul fatto che i padroni di casa segnino per primi. Il Brentford è stato in svantaggio all'intervallo solo nel 25% delle partite casalinghe di questa stagione, il che rafforza la loro reputazione di ottimi partenti. Questa è la scommessa di valore più ovvia tra i nostri pronostici per Brentford - Arsenal.

Scommessa 1: Brentford (1° gol) a quota 2.80 con Goldbet

Incontro serrato previsto

Sebbene il Brentford abbia una media di quasi due gol segnati per partita in casa, l'Arsenal raramente subisce più di un gol in trasferta. Ha concesso più di un gol in una partita solo in quattro delle ultime 15 partite in tutte le competizioni.

Ha anche vinto sette delle ultime otto partite in trasferta in tutte le competizioni. Questo suggerisce che il Brentford potrebbe essere in qualche modo contenuto questa settimana. Tuttavia, il loro stile diretto e incisivo terrà sicuramente i Gunners sulla corda.

Cinque degli ultimi sette incontri tra le due squadre hanno visto segnare due o meno gol. L'Arsenal punta a frenare le Api sin dall'inizio e costruire gradualmente il proprio gioco. Meno di un terzo (28,57%) degli ultimi sette scontri ha visto vincere le scommesse Under 2.5 Gol. Ecco perché è sorprendente che gli Under siano disponibili a una probabilità di appena 52,63% questa settimana.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.90 con William Hill

Scommettere su Ouattara per fare la differenza

L'attaccante burkinabé del Brentford, Dango Ouattara, è stato una risorsa importante per Keith Andrews da quando è arrivato dall'AFC Bournemouth. Si è inserito perfettamente al Gtech Community Stadium, operando come un efficace attaccante esterno.

Il nazionale del Burkina Faso ha accumulato sei contributi gol in 19 presenze in EPL finora in questa stagione. Questo corrisponde a una percentuale di contributi gol del 31,58%. Guardando la sua forma a breve termine, Ouattara ha tre contributi gol nelle sue ultime quattro presenze. Il 23enne è stato particolarmente fiducioso da quando è tornato dall'AFCON.

I mercati delle scommesse ci permettono di scommettere su Ouattara per segnare o fare un assist a una probabilità di solo 27,78% questa settimana. Questo è già leggermente al di sotto della sua media. Tuttavia, offre valore considerando la sua forma dall'inizio dell'anno.