Pronostici Borussia Dortmund - Bayern Monaco: sfida decisiva per il titolo

Il nostro esperto di betting prevede un pareggio tra Dortmund e Bayern, con i padroni di casa reduci dalle fatiche di Champions League contro l'Atalanta.

Migliori scommesse per Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Bayern vince il primo tempo a quota 2.10 su Lottomatica

Serhou Guirassy marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

GG nel secondo tempo a quota 2.25 su Netbet

Quote Borussia Dortmund vs Bayern Monaco

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Borussia Dortmund 2-2 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: Borussia Dortmund – Serhou Guirassy, Karim Adeyemi; Bayern Monaco – Harry Kane, Luis Diaz

Nell'ultimo turno, il Borussia Dortmund ha avuto bisogno di un gol nei minuti di recupero del subentrato Fabio Silva per strappare un punto alla Red Bull Arena. Il 2-2 contro il Lipsia ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive in Bundesliga, ma i gialloneri restano imbattuti da ben 16 partite di campionato.

Questo incredibile rullino di marcia è l'unico motivo per cui sono ancora in scia al Bayern, nonostante il distacco di otto punti. Curiosamente, proprio il Bayern Monaco è stata l'ultima squadra a battere i "Borussen" in campionato, nella gara d'andata della settima giornata. Da allora, il Dortmund ha alzato notevolmente il livello delle prestazioni.

Il Bayern arriva dalla vittoria casalinga per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte, nonostante due gol concessi negli ultimi 15 minuti. Nonostante il dominio in classifica, la squadra di Vincent Kompany ha mostrato qualche crepa difensiva ultimamente, ma potrà contare sul fondamentale rientro di Manuel Neuer tra i pali.

Il Dortmund è l'unica squadra della Bundesliga ancora imbattuta in casa. Il Bayern, invece, ha visto cadere la propria imbattibilità interna all'Allianz Arena contro l'Augsburg a fine gennaio (2-1), che rimane l'unica sconfitta stagionale in campionato.

Entrambi i club hanno subito un solo KO in questa campagna. Per questo motivo, è improbabile che una delle due prevalga nettamente sull'altra nell'arco dei 90 minuti: un pareggio potrebbe essere il risultato più logico e soddisfacente per entrambi.

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Borussia Dortmund:Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Guirassy.

Bayern Monaco:Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane.

Bavaresi pronti a dominare il primo tempo

Il Bayern Monaco non ha smesso di stupire in questa stagione, segnando 85 gol contro le rivali di Bundesliga. Hanno iniziato il nuovo anno con nove punti di vantaggio; due mesi dopo, il gap si è ridotto di una sola lunghezza.

Il Bayern tende a partire fortissimo: ha vinto 14 dei 23 primi tempi disputati finora. Il Dortmund ne ha vinto uno in meno nello stesso periodo. Gli ospiti si sono trovati in svantaggio all'intervallo in una sola occasione, rimanendo imbattuti nella prima frazione in altre 22 partite (vincendo poi anche quella in cui erano sotto).

Il record del Dortmund è diverso: ha perso entrambi i match in cui si è trovato sotto a metà gara. Tuttavia, il supporto del "Muro Giallo" garantisce un vantaggio ambientale non indifferente per i padroni di casa. Sarà difficile per Niko Kovac contenere le folate offensive del Bayern nei primi 45 minuti; i "Roten" hanno tutte le carte in regola per far valere questo pronostico.

Scommessa 1: Bayern vince il primo tempo a quota 2.10 su Lottomatica

Guirassy pronto a colpire ancora

L'attacco del Bayern sarà sotto i riflettori, con Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise che sommano un totale di 51 gol in questa Bundesliga. Kane, autore di 28 reti, è l'uomo copertina di questa sfida.

Tuttavia, Serhou Guirassy si è dimostrato altrettanto letale per gli standard del Dortmund. Il bomber della Guinea ha messo a referto 16 gol e 6 assist in 34 presenze totali con il club. Nonostante sia rimasto a secco contro il Lipsia, la sua pericolosità offensiva è costante: ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite, incluse le doppiette contro Mainz e Heidenheim.

Il Bayern è un avversario formidabile, ma data la forma recente, è probabile che Guirassy trovi varchi contro una difesa che concede regolarmente. Sarà un duello affascinante quello contro Manuel Neuer, appena rientrato dal lungo infortunio.

Scommessa 2: Serhou Guirassy marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

Fuochi d'artificio nella ripresa

Il Dortmund era sotto di due gol all'intervallo nell'ultima sfida col Lipsia, prima di iniziare la rimonta nella ripresa culminata col pari di Silva al 95°. Gli "Schwarzgelben" sono particolarmente produttivi dopo l'intervallo, con 15 gol segnati nel secondo tempo nelle ultime nove gare di campionato.

Sfrutteranno sicuramente la stanchezza finale del Bayern, che non riesce a mantenere la porta inviolata da otto partite di Bundesliga dall'inizio dell'anno. Anche i bavaresi, però, trovano la rete con regolarità nei secondi 45 minuti.

Nella gara d'andata, due dei tre gol totali arrivarono proprio nella ripresa. Puntare sul GG nel secondo tempo offre un valore altissimo in un "Der Klassiker" che raramente delude le aspettative.