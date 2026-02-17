Pronostici Borussia Dortmund - Atalanta: equilibrio al Signal Iduna Park

In casa del Borussia Dortmund, i nostri esperti vedono l'Atalanta imbattuta in una gara con al massimo quattro gol – di cui uno o due orobici.

Migliori pronostici di Borussia Dortmund - Atalanta

Ecco alcuni spunti per le scommesse sull'andata dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta:

Doppia chance X2 a quota 1.72 su bet365

Multigol casa 0-2 + ospite 1-2 a quota 2.01 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 4.5 a quota 1.95 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono l'Atalanta imbattuta sul campo del Borussia Dortmund in una sfida con al massimo quattro marcature – di cui una o due della "Dea".

Quote Borussia Dortmund - Atalanta

Borussia Dortmund - Atalanta bet365 William Hill Lottomatica Doppia chance X2 1.72 1.70 1.75 Multigol casa 0-2 + ospite 1-2 1.99 2.01 2.00 Doppia chance X2 + Under 4.5 1.93 1.90 1.95

I bookmaker vedono il Borussia Dortmund favorito contro l'Atalanta, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i gialloneri e gli orobici al match

L'Atalanta disputa l'andata in casa del Borussia Dortmund dopo aver collezionato 13 punti nella fase a girone unico. Il 2-1 contro il Chelsea, il terzo successo consecutivo dopo l'1-0 a Marsiglia e il 3-0 a Francoforte, aveva permesso di sperare nell'accesso diretto agli ottavi. Ma il 2-3 contro l'Athletic Bilbao e lo 0-1 in Belgio contro il Saint-Gilloise hanno costretto gli orobici al playoff.

Dove ora incontrano un Borussia Dortmund che nelle ultime cinque giornate in Champions ha racimolato quattro punti. Tre dei quali erano arrivati col 4-0 contro una Villarreal che ha chiuso la fase a girone unico a un punto. Poi, i gialloneri hanno registrato il 2-2 contro Bodo/Glimt prima d'incassare gli 0-2 in casa del Tottenham Hotspur e contro l'Inter.

Probabili formazioni di Borussia Dortmund - Atalanta

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy

Kobel, Süle, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi, Samardzic, Raspadori, Scamacca

Il Borussia Dortmund non vincerà contro lˈAtalanta?

Il Borussia Dortmund si è imposto nella fase a girone unico esclusivamente contro squadre rimaste fuori dalla fase a eliminazione diretta. E dopo il 4-4 in casa della Juventus nella prima giornata il 10 dicembre al Signal Iduna Park non era andato oltre il 2-2 contro Bodo/Glimt. Poi, a gennaio, ha subìto gli 0-2 in casa del Tottenham Hotspur e nell'ultima giornata davanti al proprio pubblico contro l'Inter.

L'Atalanta torna in Germania a quasi tre mesi dal 3-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte all'esordio europeo di Raffaele Palladino. Arrivato tra l'1-0 a Marsiglia e il 2-1 contro un Chelsea sesto classificato, si era trattato del secondo di tre successi consecutivi. La striscia si era conclusa con il 2-3 contro l'Athletic Bilbao seguito dallo 0-1 contro il Saint-Gilloise.

Nonostante ciò, il segno Doppia chance X2 è plausibile nell'andata fra il Borussia Dortmund e l'Atalanta.

Scommessa 1: Doppia chance X2 a quota 1.72 su bet365

Vedremo al massimo due reti giallonere e una o due orobiche?

Nelle sue ultime cinque apparizioni, il Borussia Dortmund ha segnato più di due volte solo nel 4-0 contro il Villarreal. I gialloneri erano così tornati al successo dopo l'1-4 in casa del Manchester City – e prima del 2-2 contro il Bodo/Glimt. Un pari, quello contro i norvegesi, seguito dagli 0-2 contro il Tottenham Hotspur e l'Inter.

Dal canto suo, l'Atalanta ha timbrato quantomeno un cartellino in cinque delle sue otto apparizioni nella fase a girone unico. Ma la "Dea" ha superato quota due gol esclusivamente nel 3-0 a Francoforte. Poi da inizio dicembre, e prima dello 0-1 in Belgio, aveva registrato il 2-1 contro il Chelsea e il 2-3 contro l'Athletic Bilbao.

Tutto sommato, la combo Multigol casa 0-2 + ospite 1-2 è realistica nell'incontro al Signal Iduna Park.

Scommessa 2: Multigol casa 0-2 + ospite 1-2 a quota 2.01 su William Hill

In Borussia Dortmund - Atalanta ci saranno al massimo quattro reti?

Con lo 0-2 contro l'Inter sono quattro le partite consecutive del Borussia in Champions ad aver visto meno di cinque marcature. Dopo l'1-4 in casa del Manchester City, i gialloneri avevano ritrovato i tre punti con il 4-0 contro il Villarreal. Erano seguiti il 2-2 sempre al Signal Iduna Park contro il Bodo/Glimt e lo 0-2 sul campo del Tottenham Hotspur.

Nelle otto apparizioni dell'Atalanta, invece, sono arrivati più di quattro reti solo nel 2-3 contro l'Athletic Bilbao. Che, per esempio, aveva interrotto la striscia con l'1-0 a Marsiglia, il 3-0 a Francoforte e il 2-1 contro il Chelsea. Il 28 gennaio poi gli orobici hanno subìto lo 0-1 sul campo del Saint-Gilloise.

Ma considerando soprattutto il rendimento del Borussia Dortmund, la combo Doppia chance X2 + Under 4.5 è da tenere d'occhio nella sfida contro l'Atalanta.

Scommessa 3: Doppia chance X2 + Under 4.5 a quota 1.95 su Lottomatica

