Pronostici Bologna - Milan con i rossoblù in piena difficoltà

I nostri esperti si aspettano un risultato utile con almeno due gol per il Milan sul campo di un Bologna sconfitto in quantomeno un tempo.

Migliori pronostici di Bologna - Milan

Di seguito alcuni suggerimenti per le scommesse su Bologna - Milan con le quote delle alternative studiate dai nostri esperti:

Milan vince almeno un tempo a quota 1.58 su Goldbet

Goal a quota 1.76 su William Hill

Doppia Chance X2 + Over 1.5 + Goal a quota 2.20 su Lottomatica

Allo stadio Dall'Ara, i nostri esperti prevedono non più di un punto per il Bologna contro il Milan in un incontro con almeno due reti complessive – ed entrambe le squadre in gol.

Quote maggiorate Bologna - Milan

Ecco le quote maggiorate su Bologna - Milan da alcuni dei top siti scommesse:

👉 Planetwin365: Over 0.5 a quotra 6.00 invece di 1.03 + 1€ di bonus per ogni fallo

👉 Netwin: Moro Nikola (Bologna) o Sostituto Cartellino anche in Panchina e dopo Fischio Finale : SI a 4.75 invece di 4.1

👉 bet365: Bet Builder: Milan vince, Leao segna in qualsiasi momento, entrambe le squadre segnano a quota 7.00 invece di 6.50

👉 Netwin: Giocatore o suo Sostituto Segna o Colpisce Palo/Traversa Leao Rafael (Milan) : SI a quota 3.00 invece di 2.5

Stando alle loro quote, i bookmaker vedono il Bologna sfavorito contro il Milan – ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i rossoblù e il "Diavolo" al match

Dopo il 3-0 in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv, il Bologna riceve il Milan reduce dal 2-3 a Genova del 25 gennaio. I felsinei hanno così subìto la quarta sconfitta in sei turni di Serie A – e la seconda consecutiva dopo l'1-2 contro la Fiorentina. Archiviati l'1-3 contro l'Inter e lo 0-2 contro l'Atalanta, avevano visto l'1-1 a Como e il 3-2 a Verona.

Il Milan invece è imbattuto da fine agosto, ma nelle ultime cinque giornate ha registrato due vittorie e tre pareggi. Con l'ultimo, l'1-1 all'Olimpico contro la Roma, preceduto dagli altri contro il Genoa e la Fiorentina. Dopo la sfida a Firenze, i rossoneri avevano inanellato il 3-1 a Como e l'1-0 contro il Lecce.

Probabili formazioni di Bologna - Milan

Bologna: Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis, Moro, Ferguson, Rowe, Bernardeschi, Dominguez, Dallinga

Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis, Moro, Ferguson, Rowe, Bernardeschi, Dominguez, Dallinga Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

A Bologna il Milan vincerà almeno un tempo?

Prima dell'1-1 in casa della Roma del 25 gennaio, il Milan si era imposto in quantomeno un tempo in cinque delle sue sei uscite dopo Natale. L'eccezione nell'1-1 contro la Fiorentina era stata preceduta dal 3-0 contro l'Hellas Verona, dall'1-0 a Cagliari e dalla ripresa vinta nell'1-1 contro il Genoa. Poi, il "Diavolo" aveva inanellato il 3-1 sul campo di un Como in piena zona Europa e l'1-0 contro il Lecce.

Il Bologna viceversa ha perso quattro delle sue ultime sei partite in Serie A, e sei nelle più recenti dieci. La prima eccezione nell'1-1 a Como con entrambe le reti nel secondo tempo era arrivata dopo l'1-3 a San Siro contro l'Inter e lo 0-2 contro l'Atalanta. Poi, il 3-2 a Verona con il secondo tempo vinto dai gialloblù, i rossoblù hanno incassato l'1-2 contro la Fiorentina e il 25 gennaio il 2-3 a Genova.

Dunque, il segno Team 2 vince almeno un tempo è plausibile nell'incontro fra Bologna e Milan.

Scommessa 1: Milan vince almeno un tempo a quota 1.58 su Goldbet

Al DallˈAra entrambe le squadre andranno in gol?

Nel 2-3 in casa del Genoa, per esempio, per la sesta volta in sette gare del Bologna in Serie A hanno segnato entrambe le squadre. E lo 0-2 contro l'Atalanta dall'indomani dell'Epifania era stato preceduto dall'1-1 contro il Sassuolo e dall'1-3 contro l'Inter. Poi, i rossoblù avevano registrato l'1-1 a Como, il 3-2 a Verona e l'1-2 contro la Fiorentina.

Inoltre, quattro delle ultime cinque uscite del Milan in campionato hanno visto entrambe le squadre timbrare il cartellino. In tutto ciò, l'1-0 contro il Lecce nella più recente partita a San Siro era arrivato prima degli 1-1 contro Genoa e Fiorentina – del 3-1 a Como. A una settimana dalla sfida contro i salentini il "Diavolo" ha poi raccolto l'1-1 nel big match sul campo di una Roma anch'essa in piena corsa Champions.

Considerando questi rendimenti, il segno Goal è realistico in vista della partita al Dall'Ara.

Scommessa 2: Goal a quota 1.76 su William Hill

La crisi del Bologna si prolungherà contro il Milan?

Dopo il 3-0 a Udine che aveva chiuso novembre, il Bologna nelle ultime dieci apparizioni si è imposto esclusivamente nel 3-2 a Verona del 15 gennaio. E sul campo del fanalino si era chiusa una striscia con quattro sconfitte e tre pareggi. Sono seguiti il 2-1 a Bologna e il 25 gennaio il 2-3 a Genova.

Viceversa, il Milan non perde in Serie A dall'1-2 contro la Cremonese di fine agosto. Archiviato lo scivolone contro le "Tigri", i rossoneri hanno collezionato 13 successi e otto pari. L'ultimo dei quali, l'1-1 sul campo della Roma quarta in classifica, era stato preceduto dal 3-1 contro il Como e dall'1-0 contro il Lecce.

Tutto sommato, vale la pena considerare la combo Doppia Chance X2 + Over 1.5 + Goal.

Scommessa 3: Doppia Chance X2 + Over 1.5 + Goal a quota 2.20 su Lottomatica

