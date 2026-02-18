Il nostro esperto di scommesse prevede che la squadra di casa offrirà un test impegnativo per i visitatori, con un pareggio come esito più probabile.

Migliori scommesse per Bodo/Glimt - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bodo/Glimt 1-1 Inter

Pronostico marcatore: Bodo/Glimt – Kasper Høgh; Inter – Lautaro Martínez

Bodo/Glimt ha raggiunto un traguardo storico durante la sua attuale campagna di Champions League. Il club norvegese ha registrato la sua prima vittoria di sempre nella fase principale della competizione, sconfiggendo il Manchester City 3-1. È un risultato incredibile, soprattutto perché segna la loro prima partecipazione alla fase a gironi del torneo.

L'Orda Gialla ha conquistato il suo posto nella fase a eliminazione diretta della competizione attraverso una serie di risultati drammatici. Hanno vinto le ultime due partite della fase a gironi, in casa contro il City e in trasferta contro l'Atlético Madrid, per finire al 23° posto in classifica.

Il tecnico Kjetil Knutsen è concentrato sulla natura imprevedibile del calcio a eliminazione diretta, dove la posta in gioco è significativamente più alta. Date le recenti vittorie contro avversari d'élite, la squadra affronta questa fase senza paura.

L'Inter deve viaggiare fino al Circolo Polare Artico, una trasferta che si è rivelata difficile per molte squadre. Tuttavia, i Nerazzurri dovrebbero essere fiduciosi, soprattutto perché attualmente guidano la Serie A e sembrano molto stabili.

Inoltre, la squadra di Christian Chivu ha concluso al 10° posto nella fase a gironi di questa competizione, nonostante abbia subito tre sconfitte consecutive. L'Inter ha raggiunto la finale della UCL in due delle ultime tre stagioni, ma non è riuscita a conquistare il titolo entrambe le volte. I tifosi in trasferta sperano che questa campagna porti finalmente a un trofeo.

Probabili formazioni Bodo/Glimt - Inter

Bodo/Glimt:Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge

Inter:Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Tassi di segnatura simili

Entrambe le squadre hanno mantenuto record di segnatura simili durante la fase iniziale della Champions League. I padroni di casa hanno segnato 14 gol, con una media di 1.75 gol a partita. Nel frattempo, i visitatori hanno segnato 15 gol, equivalenti a una media di 1.88 gol per partita.

Difensivamente, il Bodo/Glimt ha affrontato delle sfide, avendo subito 15 gol durante la fase a gironi. Gli uomini di Chivu sono stati molto più sicuri in difesa, concedendo solo sette gol in otto partite. È interessante notare che tutti e sette i gol sono stati subiti durante le loro ultime cinque partite di UCL.

Vale la pena notare che l'Orda Gialla ha segnato due o più gol in sei delle loro otto partite della fase a gironi, comprese le ultime quattro consecutive. Inoltre, l'88% delle loro partite ha visto entrambe le squadre segnare, una statistica che si applica anche a tre delle ultime cinque uscite europee dell'Inter.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.50 su Lottomatica

Un incontro altamente competitivo

Sebbene i padroni di casa possano essere tipicamente considerati sfavoriti, le loro vittorie contro il Manchester City e l'Atlético Madrid suggeriscono che sono avversari formidabili. La squadra norvegese ha stabilito un forte record casalingo, vincendo 11 delle ultime 16 partite europee all'Aspmyra Stadion.

La squadra di Knutsen è anche abituata a questi scontri a due gambe, avendo vinto sei degli ultimi otto scontri europei a due gambe. Il Bodo/Glimt ha battuto la Lazio in un doppio confronto sulla strada per le semifinali di Europa League la scorsa stagione. Di conseguenza, è probabile che siano molto fiduciosi mercoledì.

Una vittoria per i visitatori non è certa, soprattutto dopo aver recentemente partecipato a una partita ad alta intensità contro la Juventus. L'Inter era in una striscia di tre sconfitte consecutive in UCL prima dell'ultima giornata. Inoltre, la striscia di tre sconfitte consecutive dell'Inter all'inizio della competizione offre ai padroni di casa la speranza di ottenere un risultato positivo o un pareggio.

Scommessa 2: Doppia chance - Bodo/Glimt/Pareggio a quota 2.12 su William Hill

Scoprire la forma realizzativa

L'Inter vanta un notevole talento offensivo, tra cui Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martínez. Quest'ultimo è il miglior marcatore del club in Champions League in questa stagione con quattro gol. Tuttavia, l'attaccante principale dei padroni di casa offre un valore migliore in termini di realizzazione.

Kasper Hogh è previsto come leader dell'attacco per il Bodo/Glimt, avendo segnato tre gol nelle ultime due partite di UCL. Ha concluso la stagione nazionale con 17 gol in 28 partite e ha finalmente scoperto la sua forma realizzativa in questa competizione.

Avendo segnato contro sia il Manchester City che l'Atlético Madrid, inclusa una doppietta contro il City, Hogh ha dimostrato di poter competere contro difensori di élite. Si prevede che rappresenterà una minaccia significativa per la difesa dell'Inter mercoledì.