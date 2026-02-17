Il nostro esperto di scommesse prevede una partita relativamente aperta, con la squadra portoghese in grado di mettere nuovamente in difficoltà i Blancos.

Migliori scommesse per Benfica - Real Madrid

Benfica vincente o pareggio a quota 1.89 su Willaim Hill

Benfica segna più di 1.5 gol a quota 2.43 su NetBet

Tempo con più gol - Secondo tempo a quota 2.00 su Sisal

Quote Benfica - Real Madrid

Benfica - Real Madrid NetBet Sisal William Hill Benfica 3.75 3.75 3.70 Pareggio 3.90 3.75 3.85 Real Madrid 1.88 1.85 1.88

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Benfica 2-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Benfica – Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup; Real Madrid: Vinícius Júnior

Il Benfica ha battuto il Real Madrid 4-2 nell'ultima giornata della fase a gironi lo scorso mese. Il portiere Anatoliy Trubin ha segnato un drammatico quarto gol nei minuti di recupero, garantendo il passaggio del turno alla squadra di José Mourinho.

Quel risultato ha anche negato al Real Madrid il passaggio diretto agli ottavi di finale. Ora devono affrontare un doppio confronto contro lo stesso avversario.

Da quella notte straordinaria, il Benfica ha perso ulteriore terreno nella corsa al titolo portoghese dopo aver pareggiato con il Tondela. Nel frattempo, il Real Madrid si è ripreso da quel passo falso con vittorie in campionato contro Rayo Vallecano e Valencia.

Probabili formazioni Benfica - Real Madrid

Benfica:Trubin, Dahl, T. Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Sudakov, Prestianni, Pavlidis

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Guler, Vinícius, Mbappé

Un'altra serata difficile a Lisbona per il Real Madrid

La vittoria del Benfica tre settimane fa non è stata un caso. Sono stati la squadra superiore in quella partita contro un Real Madrid instabile, che aveva bisogno solo di un pareggio.

I padroni di casa hanno creato otto grandi occasioni e generato 3.01 xG nei 90 minuti. Il Real Madrid ha concluso con un totale di xG di 1.51, nonostante il possesso dominante.

Il Benfica ha sfruttato i problemi degli avversari sulla fascia destra, con l'ala sinistra Andreas Schjelderup che ha segnato due volte. Da allora, Álvaro Arbeloa ha deciso di spostare Fede Valverde di nuovo a centrocampo. Tuttavia, né Dani Carvajal né Trent Alexander-Arnold sono riusciti a raggiungere una buona condizione fisica dopo i recenti infortuni.

Jude Bellingham ed Eder Militao sono fuori per infortunio, mentre Kylian Mbappé non si è allenato completamente nella settimana precedente a questa partita. Questi problemi indicano un'altra serata potenzialmente difficile per i visitatori. Puntare sul Benfica vincente o pareggio ha una probabilità implicita del 53.5%.

Scommessa 1: Benfica vincente o pareggio a quota 1.89 su William Hill

L'attacco del Benfica pronto a colpire nei play-off

Il cartellino rosso di Raúl Asencio nell'ultimo incontro lo esclude per martedì. Il giovane è stato uno dei difensori più affidabili del Real Madrid negli ultimi mesi.

Mentre i giganti spagnoli tendono a mantenere la difesa compatta nella Liga, la storia è diversa in Europa. Contro avversari più offensivi, il Real Madrid ha concesso 1.5 gol a partita nella fase a gironi della UCL. Hanno anche concesso un totale di 13.0 xG, il 14° peggior record.

A parte l'assente a lungo termine Dodi Lukebakio, l'attacco del Benfica dovrebbe essere al completo. Schjelderup dovrebbe creare nuovamente problemi, mentre Vangelis Pavlidis è stato prolifico in Portogallo quest'anno. Ha anche registrato due gol e due assist in Champions League.

Puntare sui padroni di casa che segnano più di 1.5 gol offre valore, con una probabilità implicita del 41.7%.

Scommessa 2: Benfica segna più di 1.5 gol a quota 2.43 su NetBet

Gol in arrivo dopo l'intervallo

L'incontro recente è rimasto senza gol fino al 30° minuto, ma si è animato dopo. C'è anche una chiara tendenza generale di gol tardivi da quando Álvaro Arbeloa ha preso il comando del Real Madrid.

Le prime quattro partite dei Blancos sotto la guida di Arbeloa hanno visto più gol nel secondo tempo rispetto al primo. La partita contro il Benfica ha interrotto quella serie, con tre gol su entrambi i lati dell'intervallo. Tuttavia, il modello è ripreso nelle partite di campionato contro Rayo Vallecano e Valencia.

Il Benfica ha concesso otto volte dopo l'intervallo nella fase a gironi della UCL. Questo è stato il doppio dei gol subiti nel primo tempo.

Mourinho è improbabile che prenda rischi inutili dal primo fischio. Tuttavia, sa che il Benfica deve sfruttare il vantaggio casalingo, quindi la partita dovrebbe aprirsi alla fine. Puntare sul secondo tempo per offrire più gol sembra la scommessa intelligente.