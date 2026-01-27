Pronostici Ben Shelton - Jannik Sinner: una sfida senza storia

Migliori pronostici di Ben Shelton - Jannik Sinner

Di seguito alcuni spunti per le scommesse su Ben Shelton - Jannik Sinner con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Per il quarto agli Australian Open contro Ben Shelton, i nostri esperti si aspettano un successo in tre set di Jannik Sinner e un massimo di 34 games.

Quote Ben Shelton vs Jannik Sinner

La forma di Ben Shelton

Ben Shelton sfida Jannik Sinner per la quinta volta nel giro di poco più di un anno e per la terza in tre mesi. Dopo lo 0-2 nei quarti ai ATP Masters 1000 di Parigi, lo statunitense aveva perso tutt'e tre le sfide alle ATP Finals. Vincendo peraltro solo un set contro Felix Auger-Aliassime – e perdendo in due contro Zverev, e Sinner.

Poi, anche il 2026 si era aperto in sordina perché all'ATP 250 di Auckland. Dove Shelton aveva sconfitto in due set Francisco Comesana prima di perdere in altrettanti ai quarti contro Sebastian Baez. Ora lo statunitense tenta dopo un successo in tre set contro il numero 27 del mondo, Valentin Vacherot, e in quattro contro il numero dodici, Casper Ruud.

La forma di Jannik Sinner

Diametralmente opposto è il rendimento di Jannik Sinner che dopo fine giugno, e aldilà di infortuni, è stato sconfitto esclusivamente da Carlos Alcaraz. In tutto ciò, il numero uno del mondo si è imposto contro l'altoatesino in tre occasioni. L'ultima delle quali è andata in scena il 10 gennaio in un'esibizione a Seoul chiusa sul 7-5, 7-6.

Ma nella finale delle ATP Finals Sinner aveva rifilato ad Alcaraz un 7-6, 7-5 – inanellando così il decimo successo a zero consecutivo. A Torino l'altoatesino si era imposto contro Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Shelton e Alex de Minaur. Ora nei quarti ritrova Shelton dopo aver sconfitto il numero 24 del mondo, Luciano Darderi, per 6-1, 6-3, 6-7.

Testa a testa: Ben Shelton vs Jannik Sinner

Nel circuito ATP, Ben Shelton e Jannik Sinner si sono affrontati finora in nove occasioni. E solo nella prima di queste, lo statunitense ha avuto la meglio in un ottavo agli ATP Masters 1000 Shanghai 2023 vinto per 2-6, 6-3, 7-6. Poi l'altoatesino nelle altre occasioni non ha concesso set.

È accaduto, per esempio, proprio nella semifinale degli Australian Open vinta per 7-6, 6-2, 6-2. Il secondo confronto nel 2025 era avvenuto in un quarto a Wimbledon terminato sul 7-6, 6-4, 6-4. Ma poi a Parigi Shelton si era dovuto piegare per 3-6, 3-6 prima di subire il 3-6, 6-7 nell'ultima giornata del gruppo B alle Finals.

Ben Shelton non vincerà un set contro Jannik Sinner?

Aldilà dello 0-2 contro Carlos Alcaraz a Seoul, il 3-1 contro Eliot Spizzirri nei sedicesimi degli Australian Open aveva chiuso un filotto di Jannik Sinner con dodici successi a zero. E questa striscia era proseguita, per esempio tutte, le ATP Finals. Nelle quali, prima di Alcaraz, l'altoatesino aveva sconfitto Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex de Minaur.

Shelton con lo 0-2 nell'ultima giornata del gruppo B, il secondo contro Sinner nel giro di due settimane, aveva salutato Torino. Poi, dopo aver esordito ad Auckland con il 2-0 contro Francisco Comesana, aveva perso sempre in due set contro Sebastian Baez. Agli Australian Open, prima del 3-1 contro Casper Ruud, lo statunitense aveva inanellato contro Valentin Vacherot il terzo 3-0.

Nonostante ciò, –

Scommessa 1: Giocatore 1 vince almeno un set – No a quota 1.57 su Goldbet

Dunque, Jannik Sinner sˈimporrà contro Ben Shelton per 3-0?

Nell'ottavo agli Australian Open Sinner contro Luciano Darderi ha collezionato il tredicesimo successo a zero in 14 uscite nel circuito ATP. In questo computo rientrano i cinque clean sheet alle Finals. Dove, per esempio, prima di quelli contro De Minaur e Alcaraz era arrivato anche il 2-0 contro Shelton.

Peraltro, il secondo contro l'altoatesino nel giro di due settimane. Ma lo statunitense a Torino si era dovuto piegare in due set anche contro Zverev anche prima del 2-1 contro Auger-Aliassime nella seconda giornata. E anche l'altro 0-2 ad Auckland contro Baez aveva messo a nudo le sue difficoltà.

Nonostante i successi di Shelton contro Vacherot e Ruud, il segno Set betting 0-3 in vista dei quarti agli Australian Open.

Scommessa 2: Set betting 0-3 a quota 1.59 su William Hill

Ben Shelton - Jannik Sinner: vedremo meno di 35 giochi?

Dopo il successo di Shelton contro Sinner agli ATP Masters 1000 a Shanghai 2023, lo statunitense non ha più vinto set contro l'altoatesino. E siccome - aldilà della Coppa Davis - solo nei tornei del Grande Slam le partite vengono disputate al meglio dei cinque set, tre sfide si sono concluse sul 3-0.

Nel 2025 è accaduto negli Australian Open e a Wimbledon, dove Sinner si è imposto rispettivamente per 7-6, 6-2, 6-2 e per 7-6, 6-4, 6-4. Poi è vero, che nell'1-3 di Shelton contro Auger-Aliassime si erano visti 35 giochi. Ma contro l'altoatesino sarebbe seguito il 3-6, 6-7 preceduto dal 3-6, 3-6 a Parigi.

Per questi motivi, il segno Under 34.5 games è da tenere d'occhio nella sfida fra Shelton e Sinner.

Scommessa 3: Under 34.5 games a quota 1.76 su Lottomatica

+