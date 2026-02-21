Con un Francoforte capace di vincere solo tre delle 11 trasferte finora disputate e una media di quattro gol a partita per il Bayern tra le mura amiche, questa sfida potrebbe rivelarsi a senso unico.

Migliori scommesse per Bayern Monaco - Eintracht Francoforte

Bayern Monaco -2 (Handicap europeo) alla quota di 1.90 con Lottomatica

GG 1° Tempo (Sì) alla quota di 1.60 con Goldbet

Luis Díaz: Marcatore qualsiasi momento alla quota di 2.00 con Netbet

Quote Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte

Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte Lottomatica Goldbet Netbet Bayern Monaco 1.13 1.13 1.15 Pareggio 9.50 9.50 8.50 Eintrach Francoforte 13.00 13.00 13.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco 4-1 Eintracht Francoforte

Pronostico marcatore: Bayern Monaco – Kane (x2), Díaz, Olise; Eintracht Francoforte – Doan

La schiacciasassi di Vincent Kompany torna all'Allianz Arena questo sabato dopo il confortevole 3-0 esterno ai danni del Werder Brema. Questo successo segue la netta vittoria sull'Hoffenheim nell'ultima gara interna, confermando il pieno recupero dopo una breve flessione di due partite senza successi.

Con una sola sconfitta registrata in tutta la stagione, il Bayern si presenta come un avversario formidabile. Nonostante l'assenza del lungodegente Manuel Neuer, la rosa vanta una profondità notevole in ogni reparto. Il bottino di punti accumulato finora nella stagione 2025/26 è superato solo da quanto fatto dal club allo stesso punto del campionato nelle annate 2013/14 e 2015/16.

Al contrario, Albert Riera deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni in casa Eintracht. Giocatori chiave come Michy Batshuayi, Arnaud Kalimuendo, Arthur Theate, Can Uzun e Rasmus Kristensen sono tutti ufficialmente indisponibili. Inoltre, la presenza di Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt e Farès Chaïbi per la trasferta di Monaco è fortemente in dubbio.

Il Francoforte ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto partite di Bundesliga e il rischio di restare fuori dalle coppe europee si fa concreto. Rispetto alla scorsa stagione, la squadra ha raccolto ben 11 punti in meno allo stesso punto del torneo.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Eintracht Francoforte

Bayern Monaco:Urbig; Davies, Stanisic, Tah, Upamecano; Kimmich, Pavlovic; Díaz, Olise, Gnabry; Kane.

Eintracht Francoforte:Kaua; Collins, Amenda, Koch, Brown; Doan, Larsson, Hojlund; Bahoya, Gotze, Dahoud.

Attesa una vittoria schiacciante

I dati storici indicano un trend consolidato negli scontri diretti tra queste due formazioni. In nove degli ultimi 14 incontri disputati all'Allianz Arena, il Bayern si è imposto con almeno tre gol di scarto. Più recentemente, i bavaresi hanno travolto il Francoforte per 4-0 lo scorso febbraio, e la squadra attuale sembra ancora più cinica sotto porta.

Il Bayern vanta una media superiore ai quattro gol segnati a partita in casa, a fronte di appena 0,91 subiti. Nelle ultime tre uscite casalinghe, ha gonfiato la rete per ben 14 volte. Sul fronte opposto, il Francoforte ha incassato sette gol nelle ultime tre trasferte, inclusi i tre subiti contro un Werder Brema di bassa classifica.

Considerando che Luis Díaz e Harry Kane stanno attraversando un momento di forma strepitoso, è lecito attendersi un'altra vittoria convincente dei padroni di casa. Sebbene i mercati di scommesse suggeriscano una probabilità del 50% per una vittoria del Bayern con tre gol di scarto, ben il 64,29% dei precedenti dal 2010 a oggi si è concluso con questo margine.

Scommessa 1: Bayern Monaco -2 (Handicap europeo) alla quota di 1.90 con Lottomatica

Previsto un primo tempo dai ritmi altissimi

Il Bayern ha subito il 60% dei suoi gol casalinghi totali durante la prima frazione di gioco; nello specifico, metà di queste reti sono arrivate nei primi 15 minuti di gara. Parallelamente, il 58% dei gol realizzati dall'Eintracht Francoforte in trasferta è stato messo a segno proprio nel primo tempo.

Entrambe le squadre sono andate a segno in cinque degli ultimi sette scontri diretti, un trend confermato anche in otto delle ultime dieci partite di Bundesliga del Francoforte. In media, l'Eintracht segna il primo gol in trasferta al 42° minuto, a dimostrazione di una buona capacità di colpire precocemente.

Le quote attuali indicano solo una probabilità del 30,30% che entrambe le squadre segnino nei primi 45 minuti. Per questo motivo, il GG nel primo tempo rappresenta la giocata con il miglior valore (value bet) tra i nostri pronostici per questa sfida.

Scommessa 2: GG 1° Tempo (Sì) alla quota di 1.60 con Goldbet

Díaz preferito a Kane in zona gol

Harry Kane ha mantenuto una media realizzativa di 1,18 gol a partita in questa Bundesliga. Sebbene la sua marcatura in qualsiasi momento sia quotata con una probabilità implicita del 73%, esistono opzioni più interessanti nel mercato dei marcatori per questo weekend.

L'attaccante colombiano Luis Díaz sta disputando una stagione eccezionale, con 13 gol e 10 assist in 21 presenze di campionato. Il suo contributo di 23 gol totali è stato fondamentale per alleggerire il peso dell'attacco dalle spalle di Kane.

Il ventinovenne è in uno stato di grazia, reduce da cinque reti nelle ultime quattro apparizioni tra tutte le competizioni. La sua marcatura contro il Francoforte è quotata con una probabilità del 53,48%. La costanza di rendimento, unita a una percentuale realizzativa stagionale vicina al 62%, lo rende il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori.