Il nostro esperto di scommesse prevede che i padroni di casa otterranno una vittoria agevole, con Lamine Yamal che ispira la sua squadra dopo l'intervallo.

Pronostici Barcellona - Maiorca: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Maiorca

Barcellona vince senza subire gol a quota 2.10 su bet365

Lamine Yamal segna in qualsiasi momento a quota 1.92 su William Hill

Tempo con più gol - Secondo tempo a quota 1.80 su Lottomatica

Quote Barcellona - Maiorca

Barcellona - Maiorca bet365 William Hill Lottomatica Barcellona vince senza subire gol 2.10 2.11 2.05 Lamine Yamal segna in qualsiasi momento 2.10 1.92 1.82 Tempo con più gol - Secondo tempo 1.91 1.98 1.80

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-0 Maiorca

Pronostico marcatore: Barcellona: Lamine Yamal, Ferran Torres

Il Barcellona ha raggiunto le semifinali della Copa del Rey a metà settimana grazie a una vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Albacete. È stata la loro quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Tuttavia, sono solo un punto avanti al Real Madrid in La Liga, avendo perso contro la Real Sociedad a gennaio.

Le prospettive di sopravvivenza del Maiorca hanno ricevuto un grande impulso lunedì sera, poiché hanno ottenuto una vittoria per 4-1 contro il Siviglia. La squadra di Jagoba Arrasate è uscita dalla zona retrocessione grazie a quella vittoria. È stata una stagione difficile per gli isolani balearici, che hanno perso tre delle loro prime quattro partite nel 2026.

Probabili formazioni Barcellona - Maiorca

Barcellona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, Fermin, De Jong, Olmo, Rashford, Ferran, Yamal

Maiorca: Roman, Mojica, Lopez, Valjent, Maffeo, Antonio, Mascarell, Costa, Darder, Virgili, Muriqi

Maiorca a secco al Camp Nou

La minaccia offensiva della squadra ospite in questa stagione si è concentrata quasi interamente su Vedat Muriqi. L'internazionale kosovaro ha segnato 15 gol in La Liga, il secondo miglior bottino nella divisione dietro a Kylian Mbappé. Inoltre, la sua media di 4,5 duelli aerei vinti per partita è il miglior record nel massimo campionato spagnolo.

Il ritorno di gol di Muriqi rappresenta il 54% del totale della sua squadra. Pertanto, le possibilità del Barcellona di mantenere la porta inviolata dipendono in gran parte dal fermare il potente attaccante.

I catalani sono fiduciosi delle loro possibilità. La loro principale vulnerabilità in questa stagione è stata contro attaccanti veloci che sfruttano lo spazio dietro i loro centrali. Questo non è il gioco di Muriqi, e potrebbe non ricevere molto servizio aereo in questa partita.

Il record difensivo del Barcellona è migliorato nelle ultime settimane. Hanno vinto sette delle ultime 13 partite senza subire gol. Puntare su una ripetizione sembra allettante, con una probabilità implicita del 48%.

Scommessa 1: Barcellona vince senza subire gol a quota 2.10 su bet365

La serie positiva di Yamal continua

Con Pedri fuori per infortunio e Raphinha anche in dubbio, l'influenza di Yamal sarà fondamentale per i padroni di casa. L'ala sta attualmente vivendo uno dei suoi migliori periodi della stagione.

Se c'era un'area in cui Yamal doveva migliorare, era la sua finalizzazione. Abbiamo visto prove di ciò nelle ultime settimane, con il diciottenne che ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro apparizioni. Un ritorno di nove gol in campionato ha già eguagliato il suo totale della scorsa stagione.

Yamal ha effettuato un numero simile di tiri in questa stagione. Ha una media di 4,2 per partita, rispetto ai 4,1 della Liga 2024/25. Tuttavia, ora segna un gol ogni 169 minuti, rispetto a uno ogni 318 minuti la scorsa stagione.

È uno sviluppo davvero positivo dal punto di vista del Barcellona. La loro giovane stella è in grado di prolungare la sua serie di gol sabato.

Scommessa 2: Lamine Yamal segna in qualsiasi momento a quota 1.92 su William Hill

La partita si apre dopo l'intervallo

Le squadre ospiti hanno avuto un certo successo al Camp Nou prima dell'intervallo. Gli ultimi tre avversari del Barcellona in casa sono stati Osasuna, Real Oviedo e FC Copenhagen.

Nessuna di queste squadre ha subito gol nel primo tempo. Tuttavia, il Barcellona ha segnato nove gol nel secondo tempo in quelle tre partite. Nonostante diversi inizi lenti, hanno costantemente logorato le squadre avversarie dopo l'intervallo.

Anche le ultime due partite del Maiorca hanno prodotto più azione dopo l'intervallo. Hanno segnato tre gol nel secondo tempo e hanno superato il Siviglia nell'ultima uscita. La squadra di Jagoba Arrasate ha anche subito due gol negli ultimi 15 minuti, perdendo 3-0 contro l'Atletico Madrid.

Queste tendenze indicano una partita che potrebbe iniziare lentamente. Puntare sul secondo tempo per produrre il maggior numero di gol sembra offrire valore.