I nostri esperti prevedono una vittoria convincente del Barcellona, con Raphinha tra i protagonisti nel tabellino marcatori e un secondo tempo ricco di reti.

Migliori scommesse per Barcellona - Levante

Handicap europeo - Barcellona -2 a quota 1.85 su Lotomatica

Marcatore anytime - Raphinha a quota 1.77 su Goldbet

Secondo tempo - Over 2.5 gol Barcellona a quota 3.00 su Netbet

Quote Barcellona vs Levante

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 4-1 Levante

Pronostico marcatore: Barcellona – Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López; Levante – Karl Etta Eyong

La corsa al titolo del Barcellona ha subito una brusca frenata dopo l'inaspettata sconfitta per 2-1 nel derby contro il Girona. Questo risultato rappresenta il secondo KO in campionato del 2026 e ha sancito il sorpasso del Real Madrid in vetta alla classifica.

I blaugrana arrivano da due sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, inclusa la pesante eliminazione per 4-0 subita contro l'Atlético Madrid in Copa del Rey. Tatticamente, il lavoro di Hansi Flick è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica, con alcune indiscrezioni che suggeriscono una parte dello spogliatoio desiderosa di un approccio differente.

La sfida casalinga contro un Levante in piena crisi appare come l'occasione ideale per rimettersi in carreggiata. Gli ospiti arrivano a questo appuntamento reduci da due sconfitte interne nei derby contro Valencia e Villarreal e occupano attualmente una posizione delicata in zona retrocessione, con sole quattro vittorie ottenute in tutta la stagione.

Probabili formazioni Barcellona - Levante

Barcellona:J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, De Jong, Fermin, Olmo, Raphinha, Ferran, Yamal.

Levante:Ryan, Sanchez, Moreno, De la Fuente, Toljan, Raghouber, Vencedor, Romero, Alvarez, Tunde, Etta Eyong.

Il Barça cerca il riscatto con una vittoria netta

Sebbene le recenti prestazioni difensive contro Girona e Atletico Madrid abbiano destato preoccupazione, il ruolino di marcia interno del Barcellona suggerisce una pronta ripresa. In questa stagione di La Liga, i catalani vantano un record del 100% di vittorie davanti ai propri tifosi.

In casa, il Barcellona segna una media di 3,09 gol a partita, subendone appena 0,45 ogni 90 minuti. Dato ancora più rilevante: il 45% dei successi interni è arrivato con un margine di almeno tre reti.

Si prospetta un compito arduo per il Levante, il cui breve effetto positivo sotto la guida di Luís Castro sembra essere già svanito. Gli ospiti possiedono la peggior difesa del campionato spagnolo (1,71 gol subiti a partita) e si trovano a sette punti dalla salvezza. Inoltre, il Levante ha giocato mercoledì sera, mentre il Barça ha potuto beneficiare di una settimana intera di riposo e preparazione. Puntare sulla vittoria dei padroni di casa con handicap europeo -2 appare una scelta solida.

Scommessa 1: Handicap europeo - Barcellona -2 a quota 1.85 su Lotomatica

Raphinha pronto a colpire la difesa ospite

Questa stagione ha confermato quanto Raphinha sia essenziale per l'efficacia del pressing collettivo del Barcellona. Senza di lui, gli avversari hanno trovato spazi troppo facili a centrocampo per colpire la linea difensiva alta di Flick.

L'ex ala del Leeds è appena rientrata da un infortunio e, dopo i 63 minuti giocati contro il Girona, dovrebbe aver ritrovato la condizione ideale per incidere domenica.

Tra dicembre e gennaio, Raphinha ha vissuto un momento d'oro con sei gol in 10 presenze. Nonostante gli stop fisici, il ventinovenne vanta una media di un gol ogni 117 minuti in questa Liga. Contro la difesa più battuta del torneo, ci sono ottime probabilità che possa rimpinguare il suo bottino personale.

Scommessa 2: Marcatore anytime - Raphinha a quota 1.77 su Goldbet

Dominio blaugrana nella ripresa

Il Levante è alla terza partita in otto giorni e il morale della squadra potrebbe cedere nella seconda frazione di gioco. Le recenti sconfitte contro le rivali dirette per la salvezza hanno minato le certezze del gruppo, rendendo le speranze di permanenza in La Liga sempre più esili.

Nel precedente scontro diretto, il Levante si era trovato in vantaggio per 2-0 all'intervallo, salvo poi subire la rimonta del Barcellona fino al 3-2 finale. Questo è solo un esempio della forza dei catalani nei secondi tempi di questa stagione.

In casa, il Barça ha segnato ben 21 gol dopo l'intervallo in soli 11 match di campionato, senza aver ancora concesso una singola rete agli avversari nei secondi 45 minuti. Di contro, il Levante tende a crollare alla distanza: il 67% dei gol subiti in trasferta dagli ospiti è arrivato proprio nella ripresa. Questi dati rendono molto interessante la quota relativa a una produzione offensiva massiccia dei padroni di casa nel secondo tempo.