Pronostici Athletic Club - Barcellona: Yamal in forma per colpire ancora

L'esperto di scommesse prevede un avvio arrembante della squadra di casa, ma ipotizza che il Barcellona prenderà infine il controllo del match grazie alla firma di Lamine Yamal.

Migliori scommesse per Athletic Club - Barcellona

Primo Tempo: Over 0.5 gol Athletic Club a quota 2.25 su Lottomatica

Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 2.62 su Goldbet

Secondo Tempo: Vittoria Barcellona a quota 1.95 su Netbet

Quote Athletic Club vs Barcellona

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Athletic Club 1-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Athletic Club - Gorka Guruzeta; Barcellona - Lamine Yamal, Dani Olmo

Entrambe le formazioni sono reduci dall'eliminazione in Copa del Rey durante la settimana, sebbene con dinamiche molto diverse. L’Athletic Club è uscito di scena dopo la sconfitta per 1-0 nel derby basco contro la Real Sociedad, un risultato che ha sancito il 2-0 complessivo nel doppio confronto per gli uomini di Ernesto Valverde, i quali però vantano una striscia di cinque risultati utili consecutivi in campionato.

Scenario differente per il Barcellona, protagonista di una prestazione brillante nel 3-0 contro l'Atletico Madrid di martedì scorso. Tuttavia, i blaugrana hanno mancato di un soffio una rimonta che sarebbe stata storica, dopo aver perso l'andata per 4-0.

In La Liga, il Barça ha ripreso il comando della corsa al titolo, approfittando dei recenti passi falsi del Real Madrid. I catalani hanno ottenuto due vittorie consecutive in campionato dopo il sorprendente KO contro il Girona.

Probabili formazioni Athletic Club - Barcellona

Athletic Club:Simon; Boiro, Laporte, Vivian, Areso; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Gomez, Sancet, I. Williams; Guruzeta.

Barcellona: J. Garcia; Martin, E. Garcia, Araujo, Cancelo; Fermin, Casado, Rashford; Olmo, Yamal, Lewandowski.

Los Leones per una partenza sprint

Le lacune difensive del Barcellona in questa stagione sono emerse soprattutto nelle fasi iniziali dei match: i blaugrana hanno subito il 65% dei gol totali in campionato nel primo tempo. Questo dato include ben quattro reti incassate nei primi 15 minuti delle gare in trasferta.

La squadra di Flick rischia di essere vulnerabile sulle fasce, data l'assenza per infortunio dei titolari Jules Koundé e Alejandro Balde. Con Joao Cancelo previsto dal primo minuto (giocatore dalla spiccata propensione offensiva) e il possibile turnover per Pedri e Raphinha in vista della Champions League, l'Athletic potrebbe trovare spazi importanti.

L'Athletic ha mostrato un piglio offensivo rinnovato: Oihan Sancet e Gorka Guruzeta sono vicini alla forma migliore, mentre Iñaki Williams è reduce da un gol spettacolare nell'ultimo weekend. I padroni di casa sono andati a segno in tutte le ultime nove giornate di campionato.

Considerando questi fattori, la giocata sull'Athletic a segno prima dell'intervallo appare interessante, con una probabilità implicita del 44,4%.

Scommessa 1: Primo Tempo: Over 0.5 gol Athletic Club a quota 2.25 su Lottomatica

Yamal pronto a colpire dopo la splendida tripletta

Lamine Yamal ha festeggiato la sua prima tripletta in carriera lo scorso fine settimana, impreziosita da un gol in solitaria che ha trascinato i suoi nella vittoria per 4-1 contro il Villarreal.

Flick si è mostrato restio a far riposare il giovane talento, il che suggerisce che difficilmente rientrerà nelle rotazioni rispetto a Raphinha o Pedri, rientrati da poco dai rispettivi infortuni.

L'esterno ha mostrato una freddezza sotto porta notevolmente migliorata, raggiungendo il suo record personale di 13 gol in La Liga, con una media di una rete ogni 142 minuti.

Inoltre, ha siglato otto gol nelle ultime 10 apparizioni ufficiali. Contro una difesa come quella dell'Athletic, che non mantiene la porta inviolata da 10 turni di campionato, Yamal rappresenta una scelta di valore assoluto come marcatore.

Scommessa 2: Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 2.62 su Goldbet

Barça alla distanza nella ripresa

L'assenza di Nico Williams per infortunio è un colpo durissimo per l'Athletic Club. Con cinque indisponibili totali, i baschi hanno sofferto la gestione del doppio impegno stagionale. L'uscita precoce dalla Champions League ha confermato le difficoltà fisiche nel disputare due match di alto livello a settimana.

I risultati evidenziano inoltre qualche limite contro le "big": nel 2026 l'Athletic ha ottenuto tre vittorie in campionato, ma tutte contro squadre neopromosse. Il San Mamés non è stato l'imprendibile fortezza di un tempo: solo una squadra della parte sinistra della classifica è uscita sconfitta da Bilbao in questa stagione.

Il Barcellona dovrebbe avere a disposizione tutto il reparto offensivo e, a prescindere dai titolari, Flick potrà contare su una panchina di altissimo livello. Questo sarà cruciale in vista della difficile trasferta di Newcastle prevista solo 72 ore dopo.

Con una differenza reti di +30 nei secondi tempi di questa Liga, il Barça si dimostra eccezionalmente solido dopo l'intervallo e ha tutte le carte in regola per confermare questo trend a Bilbao.