Pronostici Atalanta - Juventus: equilibrio a Bergamo tra due big

Nei tempi regolamentari del quarto di Coppa Italia, i nostri esperti si aspettano una rete per squadra di Atalanta e Juventus.

Migliori pronostici di Atalanta - Juventus

Di seguito alcuni spunti per le scommesse su Atalanta - Juventus con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Segna gol ospite 1° tempo - no a quota 1.60 su Goldbet

Goal a quota 1.76 su William Hill

Somma gol totale 2 a quota 3.45 su Lottomatica

Nei tempi regolamentari a Bergamo, i nostri esperti prevedono una marcatura per squadra – e un clean sheet dell'Atalanta contro la Juventus nel primo tempo.

Quote Atalanta - Juventus

Per l'incontro di Coppa Italia in casa dell'Atalanta, i bookmaker vedono la Juventus favorita – ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano gli orobici e i bianconeri al match

In Atalanta - Juventus si affrontano due formazioni impegnate fra due settimane nelle rispettive gare d'andata dei playoff in Champions contro Borussia Dortmund e Galatasaray. Nel frattempo, gli orobici ospitano i bianconeri dopo il 4-0 nell'ottavo contro il Genoa d'inizio dicembre e a quattro giorni dallo 0-0 a Como. Ma nelle ultime sei gare casalinghe in Serie A non hanno vinto esclusivamente contro l'Inter.

Invece la Juventus domenica con il 4-1 a Parma ha inanellato – dopo il 3-0 contro il Napoli – il secondo successo consecutivo. E allo stesso tempo la "Vecchia Signora", archiviando lo 0-1 a Cagliari, ha ritrovato i tre punti anche lontano dallo Stadium. Dove negli ottavi a inizio dicembre aveva inflitto il 2-0 all'Udinese.

Probabili formazioni di Atalanta - Juventus

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kossonou, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Zalewski

Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kossonou, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Zalewski Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Miretti, David

LˈAtalanta manterrà la porta inviolata nel primo tempo contro la Juventus?

Nello 0-0 a Como di domenica, l'Atalanta per la nona volta consecutiva in Serie A ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo. In tutto ciò, gli orobici erano giunti al duplice fischio con un clean sheet anche nello 0-1 contro l'Inter. Al quale erano seguiti, per esempio, a Bergamo l'1-0 contro la Roma e il 25 gennaio il 4-0 contro il Parma.

La Juventus proprio nel 4-1 sul campo dei ducali di domenica ha siglato nel primo tempo per la sesta volta in otto giornate. Ma per esempio era rimasta a secco in questa fase sia nello 0-1 a Cagliari sia nel 2-0 a Pisa di fine dicembre. E non aveva superato quota un gol contro Bologna, Lecce, Sassuolo e Napoli.

Tutto sommato, il segno Segna gol ospite 1° tempo - no è plausibile nell'incontro fra Atalanta e Juventus.

Scommessa 1: Segna gol ospite 1° tempo - no a quota 1.60 su Goldbet

Alla New Balance Arena vedremo gol di entrambe le squadre?

Per esempio, lo 0-0 a Como di domenica ha interrotto una striscia con cinque gare in Serie A, nelle quali l'Atalanta aveva sempre timbrato il cartellino. All'1-0 contro una Roma allora alla quarta sconfitta in sei turni, erano inizialmente seguiti i 2-0 a Bologna e contro il Torino. Poi gli orobici avevano registrato l'1-1 a Pisa e il 4-0 contro il Parma.

La Juventus giunge alla New Balance Arena a quattro giorni dal 4-1 a Parma che l'ha vista segnare per l'undicesima volta in dodici turni di Serie A. Ma il Cagliari l'aveva sconfitta per 0-1 e, incluso il fatto che, per esempio, lontano dallo Stadium aveva affrontato squadre in crisi o di bassa classifica. E anche il 3-0 contro il Napoli è arrivato in un momento difficile per i partenopei.

Per questi motivi, il segno Goal rientra fra quelli realistici nella sfida a Bergamo.

Scommessa 2: Goal a quota 1.76 su William Hill

Atalanta e Juventus sigleranno complessivamente due reti?

Dunque, alla New Balance Arena si affrontano due squadre che tutto sommato segnano con continuità, ma che difficilmente lo fanno più di due volte per gara. È vero che l'Atalanta nella finora ultima uscita casalinga ha inflitto il 4-0 al Parma, ma non aveva superato quota due gol nemmeno contro Bologna e Torino. E dopo gli incontri contro queste due squadre in crisi era arrivato l'1-1 a Pisa.

Dal canto suo, la Juventus nelle ultime cinque sfide in Serie A ha superato quota due gol in quattro occasioni. Ma ha affrontato formazioni lontane dallo stato di forma dell'Atalanta. Inoltre, lo 0-1 a Cagliari seguito immediatamente dal 3-0 contro il Napoli è rimasto un'eccezione dal punto di vista offensivo dei bianconeri.

Considerando questi rendimenti, il segno Somma gol totale 2 è da tenere d'occhio nella sfida fra Atalanta e Juventus.