Gli esperti prevedono una reazione dei padroni di casa dopo la sconfitta dell'andata, specialmente davanti al proprio pubblico. Tuttavia, gli ospiti restano i favoriti per il passaggio del turno.

Migliori scommesse per Atalanta - Borussia Dortmund

Doppia Chance - Atalanta/Pareggio alla quota di 1.35 su Goldbet

GG alla quota di 1.59 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Serhou Guirassy alla quota di 2.40 su Lottomatica

Quote Atalanta - Borussia Dortmund

Quote Atalanta - Borussia Dortmund Goldbet William Hill Lottomatica Doppia Chance - Atalanta/Pareggio 1.35 1.40 1.35 GG 1.57 1.59 1.57 Marcatore in qualsiasi momento - Serhou Guirassy 2.40 2.40 2.40

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 1-1 Borussia Dortmund

Pronostico marcatore: Atalanta – Mario Pašalić; Borussia Dortmund – Serhou Guirassy

L'Atalanta affronta il ritorno dei playoff di Champions League con una sfida impegnativa: ospitare il Borussia Dortmund alla New Balance Arena di Bergamo. La squadra di casa può trarre fiducia dal rendimento in Serie A, in particolare dalla convincente vittoria contro i campioni in carica del Napoli.

La formazione di Raffaele Palladino è uscita probabilmente delusa dalla trasferta in Germania. Nonostante il risultato, la compagine italiana ha mantenuto un maggiore possesso palla e ha collezionato tre tiri nello specchio contro i due del Dortmund. L'obiettivo per mercoledì sera sarà una maggiore incisività nell'ultimo terzo di campo per riuscire a sbloccare il punteggio.

Per passare il turno o almeno trascinare la sfida ai supplementari, i padroni di casa devono segnare almeno due reti mantenendo la porta inviolata. Un compito arduo, ma la speranza risiede nei precedenti dei gialloneri, che hanno perso le ultime due trasferte europee per 2-0.

Al Dortmund basterà invece evitare la sconfitta o non concedere più di un gol per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale. Gli uomini di Niko Kovac arrivano dal pareggio per 2-2 in Bundesliga contro il RB Lipsia, un risultato probabilmente condizionato dalla testa già rivolta alla trasferta italiana. Il tecnico croato dovrà però invertire il trend negativo contro le squadre di Serie A incontrate finora in questa edizione della competizione.

Probabili formazioni Atalanta - Borussia Dortmund

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Pašalić, Zalewski, Scamacca.

Borussia Dortmund:Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.

Valutazione della forma recente in campionato e in Europa

L'Atalanta ha vissuto una stagione europea altalenante, con un bilancio di quattro vittorie e quattro pareggi nelle nove sfide disputate. Preoccupano però le tre sconfitte consecutive maturate recentemente in Champions League e il fatto che solo due dei quattro successi complessivi siano arrivati tra le mura amiche.

D'altra parte, i bergamaschi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali. La vittoria del Dortmund della scorsa settimana è stata invece una delle poche gioie europee recenti per i tedeschi, reduci da un cammino complicato nella competizione. Tuttavia, lo stato di forma generale della squadra di Kovac è solido: quattro vittorie nelle ultime cinque uscite stagionali e una striscia di imbattibilità ancora aperta.

Data la difficoltà degli ospiti a imporsi fuori casa (una sola vittoria in quattro trasferte di Champions), l'esito della sfida appare incerto. Va notato che il Dortmund ha vinto due degli ultimi tre scontri diretti, ma l'unico precedente giocato in Italia è terminato in pareggio.

Scommessa 1: Doppia Chance - Atalanta/Pareggio alla quota di 1.35 su Goldbet

Trend statistici che suggeriscono gol

La squadra tedesca si è dimostrata estremamente prolifica, con 21 reti segnate in questa Champions League. Questo dato la colloca al settimo posto tra le 32 partecipanti iniziali, con una media di 2,34 gol a partita.

L'Atalanta potrebbe però approfittare della fragilità difensiva avversaria: il Dortmund ha subito 17 gol in nove partite europee (1,89 di media), mantenendo la porta inviolata solo in due occasioni.

Al contrario, la squadra di Palladino ha faticato a trovare la via del gol con continuità nel torneo, segnando 10 volte a fronte di 12 reti subite. Un dato interessante riguarda le ultime due partite casalinghe dell'Atalanta in tutte le competizioni, entrambe terminate con il segno GG.

Considerando che anche due degli ultimi tre scontri diretti hanno visto entrambe le squadre andare a segno, lo scenario di una partita con reti da ambo le parti appare molto probabile.

Scommessa 2: GG alla quota di 1.59 su William Hill

L'impatto di Guirassy sull'attacco del Dortmund

Serhou Guirassy sarà l'uomo chiave della manovra offensiva del Borussia. È il capocannoniere del club in Champions con quattro reti, a cui vanno aggiunti tre assist in nove presenze. L'attaccante guineano sta viaggiando su medie realizzative altissime, confermandosi come il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori.

Nonostante non sia andato a segno nel weekend contro il Lipsia, il suo rendimento recente è eccezionale: sei gol nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. In questo parziale spiccano due doppiette e la prestazione dell'andata contro l'Atalanta, condita da un gol e un assist.

Avendo partecipato attivamente a entrambe le reti nel 2-0 della scorsa settimana, Guirassy resta la minaccia numero uno. Con l'Atalanta costretta a sbilanciarsi per rimontare lo svantaggio, l'attaccante ventinovenne troverà verosimilmente ampi spazi per colpire in contropiede.

Scommessa 3:Marcatore in qualsiasi momento - Serhou Guirassy alla quota di 2.40 su Lottomatica

+