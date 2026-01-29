Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Aston Villa punti al primo posto e vinca la sua ultima partita, eliminando il Salzburg dalla competizione.

Pronostici Aston Villa - Salisburgo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Aston Villa - Salisburgo

1x2 - Aston Villa a quota 1.42 su Goldbet

No Goal (NG) a quota 2.00 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Emiliano Buendía a quota 3.05 su Lottomatica

Quote Aston Villa - Salisburgo

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Aston Villa 2-0 Salisburgo

Pronostico marcatore: Aston Villa – Emiliano Buendía, Ollie Watkins

L'Aston Villa si è già qualificato per la fase successiva dell'Europa League, ma c'è ancora la possibilità per i padroni di casa di raggiungere la vetta della classifica. Dopo la devastante sconfitta casalinga contro l'Everton in campionato, sembrava che il Villa fosse fuori dalla corsa alla Premier League.

Tuttavia, sono stati incredibilmente impressionanti a St James’ Park lo scorso weekend, ottenendo una vittoria per 2-0. Di conseguenza, i Villans sono a soli quattro punti dai leader di classifica, l'Arsenal, e hanno la possibilità di vincere il titolo.

Con il club già nella fase successiva di questa competizione, Emery potrebbe ruotare la sua squadra per l'ultima giornata. È ancora incerto quale squadra schiererà, ma i padroni di casa mireranno sicuramente a concludere la fase a gironi in maniera forte.

Il Salzburg spera di unirsi al Villa nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League, ma si trova all'altro capo della classifica. La squadra austriaca è 28ª prima di questo turno e deve vincere quest'ultima partita per avere qualche possibilità di qualificazione.

Tuttavia, anche con tre punti, gli uomini di Thomas Letsch devono fare affidamento su altri risultati per aiutarli a raggiungere i primi 24. La loro vittoria contro il Basilea la scorsa settimana dovrebbe ispirare un po' di fiducia in vista di questa partita, quindi ci si aspetta che giochino senza paura.

Probabili formazioni Aston Villa - Salisburgo

Aston Villa: Bizot, García, Mings, Lindelof, Digne, Onana, Bogarde, Guessand, Buendía, Bailey, Watkins

Salisburgo: Schlager, Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig, Diabate, Bidstrup, Baidoo, Kitano, Alajbegovic, Vertessen

Momento favorevole ai padroni di casa

Dopo aver subito una sconfitta in casa contro l'Everton, il Villa ha iniziato a ritrovare slancio. Questa competizione è stata eccellente per loro, poiché hanno vinto quattro partite consecutive e ne hanno persa solo una delle sette nella fase a gironi.

Inoltre, i padroni di casa hanno vinto sei partite europee consecutive a Villa Park e non si lasceranno sfuggire l'opportunità di estenderla a sette. Anche i visitatori sono in buona forma, avendo vinto due partite di fila prima di questo incontro.

A differenza del Villa, il Salzburg ha avuto una settimana intera per riposare, ma non è stato al meglio in questa competizione. Die Roten Bullen hanno perso cinque delle loro prime partite di Europa League in questa stagione e hanno perso le ultime cinque trasferte consecutive in Europa.

Anche se queste squadre non si sono mai affrontate, il Salisburgo ha una certa esperienza contro avversari inglesi. La squadra austriaca non ha mai battuto tali avversari in una grande competizione europea in otto tentativi, perdendone sei.

Scommessa 1: 1x2 - Aston Villa a quota 1.42 su Goldbet

Si prevede un clean sheet

I visitatori hanno avuto difficoltà a trovare la rete in questa competizione. Hanno segnato solo otto gol nelle loro sette partite di Europa League. In trasferta, il Salisburgo ha segnato un gol in tre partite, evidenziando la loro mancanza di efficienza nell'ultimo terzo.

La squadra in trasferta non è riuscita a segnare in tre delle loro sette partite in questa competizione, quindi i padroni di casa potrebbero mantenere la porta inviolata. I Villans hanno concesso solo quattro gol nelle loro sette partite, con una media di 0,58 gol per partita.

Le truppe di Emery hanno già mantenuto quattro clean sheet in questa competizione e sono probabilmente pronte a registrarne un altro in questa partita. Vale la pena notare che solo una delle ultime cinque partite ha visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 2.00 su William Hill

Costruire sulle recenti prestazioni

Emiliano Buendía è stato in buona forma recentemente. I suoi ultimi sei gol per l'Aston Villa sono stati i primi della partita, incluso il più recente a Newcastle lo scorso weekend.

Ha registrato tre partecipazioni a gol nelle ultime quattro partite, inclusi due gol. Le statistiche complessive della stagione di Buendía sono inferiori perché Unai Emery non lo ha selezionato costantemente come titolare. Tuttavia, attualmente sta beneficiando di una sequenza regolare di partite.

Con Emery che si prevede ruoterà la sua squadra, dovrebbe riposare Morgan Rogers, lasciando Buendía a giocare nel ruolo di trequartista. Questo cambiamento potrebbe portarlo ad avere un impatto maggiore sulla partita, inclusa la possibilità di segnare.