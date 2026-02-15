Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Arsenal dominerà il Wigan in casa e garantirà il suo posto nel prossimo turno della FA Cup.

Migliori scommesse per Arsenal - Wigan

Handicap -2: Arsenal vincente con un handicap di -2 a quota 1.55 su bet365

Over/under: Oltre 3.5 goal a quota 1.62 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento: Gabriel Jesus a quota 1.55 su Lottomatica

Quote Arsenal - Wigan

Arsenal - Wigan bet365 William Hill Lottomatica Handicap -2: Arsenal vincente con un handicap di -2 1.55 1.50 1.55 Over/under: Oltre 3.5 goal 1.61 1.62 1.62 Marcatore in qualsiasi momento: Gabriel Jesus 1.71 1.57 1.55

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 5-0 Wigan

Pronostico marcatore: Arsenal – Gabriel Jesus x2, Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli

L'Arsenal sta vivendo una stagione straordinaria e ha una concreta possibilità di vincere quattro trofei. Sono già pronti a giocare la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, una squadra che li sta sfidando da vicino anche per il titolo di campionato.

I Gunners avevano un vantaggio di tre punti sul City prima della loro partita del giovedì sera contro il Brentford. Gli uomini di Mikel Arteta potrebbero entrare nel match di coppa di questo fine settimana con un margine di sei punti sulla squadra di Pep Guardiola.

Per ora, il club del nord di Londra deve concentrarsi sulla FA Cup, ospitando il Wigan Athletic domenica. Considerando che i visitatori sono in League One, ci si aspetta che l'Arsenal passi al turno successivo con relativa facilità.

I Latics hanno attraversato un periodo di forma negativa, che ha spinto la dirigenza a prendere provvedimenti drastici. Il club ha licenziato Ryan Lowe, poche ore dopo la sconfitta per 6-1 contro il Peterborough. Glenn Whelan e Graham Barrow hanno assunto la gestione ad interim durante la settimana, risultando in una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Reading.

Le voci suggeriscono che Gary Caldwell sia il principale candidato per diventare il manager permanente del Wigan. Tuttavia, anche se venisse nominato, potrebbe non essere in tempo per la visita di questa domenica all'Emirates Stadium.

Probabili formazioni Arsenal - Wigan

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Calafiori, Norgaard, Eze, Rice, Madueke, Martinelli, Jesus

Wigan: Tickle, Aimson, Kerr, Fox, Hunt, Weir, Smith, Murray, Bettoni, Wright, Saydee

Dominio atteso all'Emirates

Dopo aver subito la loro prima sconfitta casalinga di questa stagione contro il Manchester United alla fine di gennaio, l'Arsenal ha avuto un rendimento impeccabile. Hanno registrato quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. Notevolmente, i Gunners hanno perso solo tre volte a metà febbraio.

Al contrario, i visitatori stanno affrontando notevoli difficoltà, avendo perso le ultime quattro partite. Questo fa parte di una striscia senza vittorie che si estende su sei partite. Inoltre, il Wigan ha ottenuto solo due vittorie in 16 partite in trasferta in League One questa stagione.

Affrontare i leader della Premier League è un compito arduo, specialmente considerando che l'Arsenal ha vinto l'incontro più recente tra questi club in questa competizione. In quella partita, Mikel Arteta era il capitano della squadra. I Gunners hanno ottenuto un pareggio e alla fine vinto ai rigori prima di conquistare il titolo della FA Cup.

I padroni di casa hanno vinto gli ultimi tre incontri consecutivi, mentre l'ultima vittoria del Wigan contro l'Arsenal risale al 2012. Tuttavia, quella vittoria è avvenuta durante un periodo in cui erano ancora in Premier League. Anche se Arteta scegliesse di ruotare la sua squadra, i visitatori affrontano una sfida molto difficile domenica.

Scommessa 1: Handicap -2: Arsenal vincente con un handicap di -2 a quota 1.55 su bet365

Sfruttare le vulnerabilità difensive

Mentre alcuni analisti hanno messo in dubbio l'efficienza realizzativa dell'Arsenal, solo il Manchester City ha segnato più gol in campionato questa stagione. Sono estremamente efficaci durante i calci piazzati, in particolare i corner, che spesso usano per superare le difese all'Emirates.

Se il Wigan intende adottare quella tattica, probabilmente affronterà una pressione costante dall'attacco dell'Arsenal. Di conseguenza, questa partita potrebbe presentare molti gol, anche con una formazione iniziale ruotata. I Gunners hanno segnato 13 gol nelle loro ultime cinque partite, una media di 2,6 gol a partita.

Nel frattempo, il record difensivo del Wigan è una grande preoccupazione, avendo subito 30 gol in 16 partite in trasferta in League One. La loro media di 1,8 gol subiti per partita è una delle peggiori nella loro divisione, superata solo dal Leyton Orient.

Tre degli ultimi cinque scontri diretti hanno visto più di due gol nel giorno. L'Arsenal ha segnato esattamente quattro gol in due di quegli incontri, indicando che un risultato simile è possibile questo weekend.

Scommessa 2: Over/under: Oltre 3.5 goal a quota 1.62 su William Hill

Focus su Gabriel Jesus

Arteta probabilmente ruoterà la sua squadra, considerando il loro fitto calendario in quattro competizioni diverse. Di conseguenza, Gabriel Jesus probabilmente inizierà come attaccante principale domenica.

Il brasiliano ha performato bene da quando è tornato dall'infortunio, con alcuni osservatori che notano che appare ancora più efficace di prima della sua assenza. Jesus ha recentemente segnato una doppietta contro l'Inter Milan in Champions League. Di conseguenza, ha ora segnato tre gol nelle sue ultime cinque apparizioni.

Le sue abilità tecniche e agilità probabilmente rappresenteranno una minaccia significativa per la difesa del Wigan. Jesus è atteso come un contributore chiave mentre l'Arsenal cerca di assicurarsi il suo posto nel prossimo turno della FA Cup.