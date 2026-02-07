Pronostici Arsenal - Sunderland: la pressione aumenta sui rivali

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che la squadra di casa corregga gli errori della partita di andata e si assicuri tutti e tre i punti in questo incontro cruciale.

Pronostici Arsenal - Sunderland: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Sunderland

No Goal (NG) a quota 1.53 su Lottomatica

Handicap -1 - Arsenal vincente con handicap -1 a quota 1.69 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Kai Havertz a quota 2.49 su Netbet

Quote Arsenal vs Sunderland

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-0 Sunderland

Pronostico marcatore: Arsenal: Kai Havertz, Viktor Gyokeres

Solo due settimane fa, i tifosi dell'Arsenal hanno vissuto un piccolo crollo emotivo dopo che i Gunners hanno subito la loro prima sconfitta in campionato in casa contro il Manchester United. Mentre Mikel Arteta sarebbe il primo ad ammettere che è stata una giornata storta per la sua squadra, si sono ripresi in modo ammirevole.

Lo scorso weekend, il club del nord di Londra ha affrontato una trasferta insidiosa a Leeds, dove squadre come Liverpool, Man United e Chelsea non sono riuscite a vincere. Tuttavia, hanno dato un segnale forte vincendo 4-0 e consolidando il loro posto in cima alla Premier League.

I Gunners hanno aggiunto ulteriore entusiasmo prenotando il loro biglietto per Wembley durante la settimana. Un gol all'ultimo minuto ha visto l'Arsenal superare il Chelsea 4-2 complessivamente nella semifinale di Coppa di Lega. Incontreranno il Man City in finale per il primo trofeo disponibile di questa stagione.

Mentre attendono il loro giorno a Wembley, gli uomini di Arteta hanno un altro compito importante. Per mantenere il loro vantaggio di sei punti in campionato, l'Arsenal deve superare il neo-promosso Sunderland questo weekend.

I Black Cats sono stati incredibili nella partita di andata. Hanno strappato un pareggio per 2-2 quando le squadre si sono incontrate all'inizio di novembre. Sorprendentemente, gli uomini di Regis Le Bris sono l'unica squadra della divisione a rimanere imbattuta nel proprio stadio.

Tuttavia, questa partita sarà lontana dalla loro base dello Stadium of Light. Con l'Arsenal che ha perso solo una volta all'Emirates in questa stagione, i visitatori hanno un compito arduo davanti a loro.

Probabili formazioni Arsenal - Sunderland

Arsenal:Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori, Norgaard, Havertz, Eze, Madueke, Trossard, Gyokeres

Sunderland:Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey

La difesa dell'Arsenal è la chiave

La vittoria per 1-0 dell'Arsenal a metà settimana contro il Chelsea ha visto registrare il loro 20° clean sheet della stagione in tutte le competizioni. È stato un promemoria tempestivo della loro stabilità difensiva dopo alcune settimane traballanti. Tuttavia, entrano in questa partita sulla scia di due partite consecutive senza subire reti.

Con solo 17 gol subiti in 24 partite di campionato, i Gunners concedono in media 0,71 gol a partita. Il Sunderland ha segnato il 78% dei suoi gol allo Stadium of Light, il che dimostra le loro difficoltà in trasferta.

I Black Cats hanno segnato solo sei gol nelle loro 12 trasferte di campionato in questa stagione, con una media di 0,50 gol a partita. Affrontare una difesa di casa ben organizzata ci porta a pensare a un terzo clean sheet consecutivo per i Gunners.

Entrambe le squadre hanno segnato in metà delle 12 partite casalinghe dell'Arsenal in Premier League in questa stagione. Nel frattempo, lo stesso risultato si è verificato solo nel 33% delle trasferte del Sunderland in questa competizione. Di conseguenza, le probabilità di vedere gol da entrambe le squadre sono scarse.

Scommessa 1: No Goal (NG) a quota 1.53 su Lottomatica

Contando sui viaggi difficili

L'Arsenal ha recentemente subito la sua prima sconfitta casalinga della stagione in tutte le competizioni. Tuttavia, si sono ripresi con tre vittorie consecutive fino a questo weekend. Complessivamente, gli uomini di Arteta hanno perso solo tre delle loro 24 partite in campionato.

Mentre il Sunderland ha prosperato in casa questa stagione, è stato scarso in trasferta. Ha vinto solo due delle 12 trasferte, perdendone già la metà. Gli uomini di Le Bris non hanno vinto nessuna delle loro ultime sette trasferte, mancando in quattro occasioni.

Storicamente, i Gunners hanno dominato questo confronto. Sono imbattuti negli ultimi 13 scontri diretti, vincendone nove. Gli ultimi quattro incontri hanno visto i londinesi segnare almeno due gol. L'ultima vittoria in trasferta del Sunderland contro l'Arsenal risale al 1983, il che suggerisce che una vittoria casalinga è probabile.

Scommessa 2: Handicap -1 - Arsenal vincente con handicap -1 a quota 1.69 su Goldbet

Kai ritorna con un botto

I tifosi dell'Arsenal hanno aspettato a lungo il ritorno di Kai Havertz dall'infortunio. Il tedesco ha subito un infortunio al ginocchio il primo giorno di campionato, che lo ha tenuto fuori per cinque mesi.

Arteta è stato cauto nel reintegrare Havertz per evitare di aggravare l'infortunio. Ha già fatto tre apparizioni nelle ultime settimane, segnando tre partecipazioni ai gol in quel periodo.

Havertz ha segnato un meraviglioso gol in Champions League contro il Kairat Almaty. Poi ha sigillato la vittoria dell'Arsenal contro il Chelsea nella semifinale di Coppa di Lega di martedì. Kai probabilmente avrà del tempo di gioco sabato e sarà probabilmente di nuovo sul tabellino dei marcatori.