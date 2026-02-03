Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Arsenal sfrutterà il vantaggio casalingo per superare il Chelsea e garantirsi un posto nella finale della Carabao Cup.

Pronostici Arsenal - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Chelsea

1x2 - Arsenal a quota 1.65 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.71 su William Hill

Margine di vittoria - Arsenal vincente con un gol di scarto a quota 3.50 su Lottomatica

Quote Arsenal - Chelsea

Quote Arsenal - Chelsea Goldbet William Hill Lottomatica 1x2 - Arsenal 1.65 1.63 1.65 Goal (GG) 1.68 1.71 1.68 Margine di vittoria - Arsenal vincente con un gol di scarto 3.50 3.45 3.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyokeres, Kai Havertz; Chelsea – Joao Pedro

Sotto la guida di Mikel Arteta, l'Arsenal ha l'opportunità di raggiungere la sua prima finale di coppa dal 2020. Avranno un leggero vantaggio grazie al loro 3-2 complessivo dalla prima semifinale. Se avrà successo, sarà la prima apparizione dell'Arsenal in una finale di League Cup dal 2017/18, molto prima che Arteta diventasse allenatore.

I Gunners sono stati sconfitti a questo punto della competizione lo scorso anno dai futuri vincitori del Newcastle. Tuttavia, si considerano diversi quest'anno e credono di poter superare l'ostacolo. Nel frattempo, gli avversari sperano di assistere a un pubblico casalingo ansioso.

L'Arsenal è tornato alla grande lo scorso weekend in Premier League, avendo dominato il Leeds 4-0 a Elland Road. Di conseguenza, i leader del campionato hanno consolidato la loro posizione in cima alla classifica. Con il Manchester City e l'Aston Villa che hanno perso punti, la squadra del nord di Londra ha aumentato il suo vantaggio da quattro a sei punti.

Vincere trofei è stata la sfida più grande per l'Arsenal ultimamente. Tuttavia, ora sono a un passo da una finale di coppa e dalla possibilità di porre fine alla loro siccità. Il Chelsea ha mostrato un'incredibile resilienza in campionato la scorsa settimana, quando è tornato da uno svantaggio di 2-0 per battere il West Ham 3-2 a Stamford Bridge. Questo risultato significa che l'Arsenal è l'unica squadra ad aver sconfitto Liam Rosenior da quando ha preso il comando del Chelsea.

Sarà ansioso di vendicare quella sconfitta questo martedì sconfiggendo i Gunners e portando la sua squadra alla finale di League Cup. Se riuscirà a farlo e a portare la sua squadra fino in fondo, sarà il primo trionfo del club in questo torneo dal 2014/15.

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Havertz, Rice, Madueke, Martinelli, Gyokeres

Chelsea:Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernandez, Garnacho, Pedro

Assenza di un blocco basso

Con un vantaggio di un gol dalla prima partita, la squadra di casa non avrà un bisogno urgente di spingere e trovare un gol. Di conseguenza, saranno i Blues a doverlo fare, piuttosto che sedersi in un blocco basso.

Uscire dalla loro posizione nella ricerca di quel gol che pareggia il complessivo potrebbe mettere a rischio la difesa del Chelsea. È esattamente su questo che la squadra di Arteta prospera, poiché può giocare attraverso le linee molto più facilmente. Di conseguenza, potrebbe aprirsi spazio per il trio d'attacco dei padroni di casa.

I Gunners sono stati sconfitti solo una volta nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni, un'indicazione di quanto sia difficile questo compito per il Chelsea. Sono anche imbattuti negli ultimi nove scontri diretti, vincendo sei partite in quella serie. I padroni di casa hanno registrato un punteggio complessivo di 9-1 negli ultimi tre incontri all'Emirates.

Con le probabilità contro di loro, la squadra di Liam Rosenior affronta la reale possibilità di eliminazione all'Emirates stasera. Nel frattempo, devono mettere in campo il loro massimo sforzo, assicurando una gara serrata ed emozionante. Per i Blues, segnare il primo gol sarà il fattore critico per il successo.

Scommessa 1: 1x2 - Arsenal a quota 1.65 su Goldbet

Rotazione per offrire opportunità

Sebbene la difesa dell'Arsenal sia stata cruciale in questa stagione, è apparsa traballante negli ultimi due mesi. Hanno registrato solo tre partite senza subire gol nelle ultime 10 uscite in tutte le competizioni. Inoltre, hanno mostrato debolezze nella difesa nella partita di andata.

Arteta probabilmente ruoterà la sua squadra, iniziando con solo uno dei suoi difensori centrali titolari, il che potrebbe offrire un'opportunità al Chelsea. I Blues hanno segnato 11 gol nelle loro ultime cinque partite, segnando esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite.

Entrambe le squadre hanno trovato la rete nelle ultime tre partite del Chelsea in tutte le competizioni, mentre lo stesso vale per tre delle ultime quattro partite dell'Arsenal. Inoltre, tre degli ultimi quattro (75%) scontri diretti hanno visto entrambe le squadre segnare. Pertanto, lo stesso risultato è altamente probabile in questo incontro imminente, considerando cosa c'è in gioco.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.71 su William Hill

Un incontro serrato

Simile al loro incontro a Stamford Bridge nella partita di andata, questo potrebbe vedere gol, ma solo uno potrebbe separare le squadre. L'Arsenal potrebbe benissimo capitalizzare sul vantaggio casalingo e sconfiggere di misura il Chelsea ancora una volta.

I Gunners hanno vinto due delle loro ultime tre partite con un solo gol di scarto. Nel frattempo, le ultime due partite del Chelsea hanno visto una vittoria con un gol di scarto, parte di una serie di tre vittorie nelle ultime quattro uscite in tutte le competizioni.

La sconfitta casalinga del Chelsea contro l'Arsenal con un gol di scarto è stata la loro seconda tale sconfitta negli ultimi tre incontri con i Gunners. L'incontro precedente all'Emirates Stadium si è concluso con una vittoria casalinga con un gol di scarto, uno scenario probabile martedì sera.

Scommessa 3:Margine di vittoria - Arsenal vincente con un gol di scarto a quota 4.00 su Lottomatica

+