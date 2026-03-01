Il nostro esperto di scommesse prevede un derby londinese scoppiettante questo fine settimana. L'Arsenal dovrebbe sfruttare l'inerzia della vittoria contro gli Spurs per conquistare i tre punti anche in questa sfida.

Migliori scommesse per Arsenal - Chelsea

1x2- Arsenal a quota 1.61 su Lottomatica

GG a quota 1.75 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Viktor Gyökeres a quota 2.32 su Netbet

Quote Arsenal vs Chelsea

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Chelsea

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka; Chelsea – Joao Pedro

Dopo aver sprecato un vantaggio di 2-0 contro il Wolves la scorsa settimana, vedendo il distacco ridursi a soli due punti, le prospettive dell'Arsenal sembravano farsi cupe. Ma è bastata una settimana perché l'energia positiva tornasse a circolare nel club: i Gunners hanno sfoderato una prestazione magnifica nel derby del Nord di Londra, travolgendo il Tottenham per 4-1.

Sfortunatamente per gli uomini di Mikel Arteta, questo weekend scenderanno in campo dopo il Manchester City. Ciò significa che i Citizens avranno probabilmente già ridotto il gap da cinque a due punti prima ancora del fischio d'inizio all'Emirates. Questo scenario potrebbe però rivelarsi la spinta decisiva per l'Arsenal nella volata verso il titolo di Premier League.

Arteta e i suoi devono prepararsi a un altro duro derby londinese contro il Chelsea. I tifosi si aspettano una prova di forza simile a quella della scorsa settimana, ma questo Chelsea è cresciuto significativamente sotto la nuova guida tecnica.

Liam Rosenior ha svolto un lavoro eccellente da quando ha preso le redini della squadra a gennaio. Tuttavia, i Blues hanno balbettato recentemente, perdendo punti pesanti proprio come accaduto ai Gunners contro il Wolves. Il pareggio per 1-1 contro il Burnley, dopo essere stati in vantaggio, ha messo in serio pericolo le loro ambizioni di qualificazione in Champions League.

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

Arsenal:Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Chelsea:Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

La storia parla chiaro

Nonostante alcuni risultati meno brillanti nelle ultime settimane, l'Arsenal resta imbattuto da otto partite consecutive tra tutte le competizioni. In Premier League, i Gunners non perdono da cinque turni. In tutta la stagione hanno subito solo tre sconfitte in campionato, di cui una sola all'Emirates Stadium.

Il Chelsea sta vivendo una striscia simile, essendo imbattuto nelle ultime sei uscite di campionato. Tuttavia, i pareggi interni contro Leeds e Burnley destano preoccupazione tra i tifosi. Significativamente, nessuna delle vittorie esterne dei Blues in questa stagione è arrivata contro squadre che li precedono in classifica.

I precedenti recenti sorridono nettamente ai padroni di casa. Gli uomini di Arteta sono imbattuti contro i Blues negli ultimi 10 scontri diretti, con ben sette vittorie all'attivo. L'Arsenal ha inoltre vinto entrambi i match delle recenti semifinali di League Cup, il che lascia presagire una nuova vittoria domenica.

Scommessa 1: 1x2- 1x2- Arsenal a quota 1.61 su Lottomatica

Potenziale offensivo in vetrina

Arsenal e City guidano la classifica dei gol segnati in questa stagione con 56 reti. Il Chelsea segue a quota 48 in 27 partite. Un dato interessante riguarda l'efficacia dei Blues fuori casa: hanno segnato più gol in trasferta (25) che a Stamford Bridge (23).

Questa statistica dovrebbe infondere fiducia ai tifosi ospiti. Nonostante i Gunners vantino la miglior difesa del campionato, il Chelsea ha i mezzi per andare a segno. I Blues hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime dodici partite, realizzando 16 gol nelle ultime otto gare di Premier.

In trasferta, il Chelsea ha fatto registrare l'esito GG nel 69% dei casi, mentre per l'Arsenal in casa questa statistica scende al 49%. Tuttavia, considerando che tre delle ultime cinque partite di entrambe le squadre hanno visto reti da ambo le parti, l'opzione appare molto probabile.

Scommessa 2: GG a quota 1.75 su Goldbet

Gyökeres pronto a zittire i critici

Viktor Gyökeres era stato etichettato da alcuni opinionisti come un acquisto fallimentare per l'Arsenal. Tuttavia, a febbraio 2026, lo svedese è il miglior marcatore della Premier League considerando tutte le competizioni dell'anno solare.

Dopo la doppietta nel derby del Nord di Londra, dove ha brillato non solo per i gol ma anche per il movimento e il gioco di sponda, Gyökeres è arrivato a quota 10 gol in 26 presenze in Premier. L'attaccante si trova ora a sole tre reti dal diventare la punta più prolifica della gestione Arteta.

Viktor sembra aver raggiunto il picco della forma nel momento cruciale della stagione. Con sette gol nelle ultime 10 apparizioni, è l'uomo su cui puntare questo weekend, specialmente dopo aver già colpito il Chelsea nella semifinale di League Cup.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Viktor Gyökeres a quota 2.32 su Netbet

